Sebastian Vettel y su relación con Fernando Alonso ''Nunca tuvimos la química''

Sebastian Vettel y Fernando Alonso protagonizaron grandes batallas desde que el alemán debutó en Fórmula 1, especialmente cuando lucharon por los títulos de 2010 y 2012. Sin embargo, aunque lo respeta como competidor Vettel reconoce que fuera de la pista no tienen mucha relación.En el podcast oficial de F1 'Beyond the Grid' el teutón dijo que Alonso ha sido uno de los rivales más difíciles que ha tenido en su carrera y admira que el español continúa con la misma determinación que al principio:".Aunque lejos de la lucha por la victoria los dos excampeones del mundo nos deleitaron esta temporada con otra gran batalla en el GP de Japón que saldó a favor del de Aston Martin por 11 milésimas. "".La historia fuera de la pista es un poco diferente. Vettel explica que aunque se respetan no han llegado a conocerse lo suficiente para tener una relación más allá de las carreras como la que tiene por ejemplo con Lewis Hamilton:".El alemán comparó la situación con la que podrían tener compañeros de colegio o trabajo "tienes un colega que respetas, pero que realmente no conoces":", concluyó.De momento la 2022 fue la última en la que vimos a los múltiples campeones del mundo compartir en pista ya que Sebastian Vettel se retiró de la F1 al final de esta campaña y su lugar en Aston Martin lo ocupará precisamente Alonso.