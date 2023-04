Tatiana Calderón anuncia sus planes para la temporada 2023

Quiero agradecer a Terpel, a AVL RACETECH y a la Escudería Telmex-Claro, pues sin ellos tampoco sería posible. Vamos por nuevos retos esta temporada, más motivada que nunca. ELMS es un campeonato super competitivo, el LMP2 que lleva toda la carga aerodinámica así como el mapa de motor que lo hace más rápido que el del Mundial FIA de Resistencia es muy divertido de manejar.



Ya he tenido la oportunidad de probar con el Team Virage y estoy muy contenta con la oportunidad que me han dado. En Rob e Ian tengo dos compañeros de equipo con los que me entiendo muy bien y no veo la hora de arrancar juntos esta nueva temporada

La piloto colombiana Tatiana Calderón confirma su participación en la European Le Mans Series (ELMS) para este 2023. Tatiana competirá en la clase principal, la LMP2, para el Team Virage.Tatiana Calderón: “No puedo creer que finalmente regreso a las carreras. Ha sido un invierno anímicamente muy difícil, pues por momentos parecía que no se abría ninguna puerta, pero al final podré llevar de nuevo el BICHOTA en el auto buscando transmitir ese mensaje del movimiento que KarolG ha creado, inspirando a más mujeres a luchar por sus sueños, como lo ha hecho ella conmigo", comentó Calderón.Tatiana regresa a los circuitos europeos para competir en el European Le Mans Series a bordo del prototipo LMP2 No.19 en seis carreras de resistencia pactadas a 4 horas.El campeonato no es ajeno a la colombiana, quién en 2020 se estrenó en esta serie junto al equipo Richard Mille Racing Team. Tres años después regresa de la mano del Team Virage, un equipo joven con un muy buen equipo técnico y basado en Valencia, España.".El campeonato está conformado por cuatro categorías diferentes. La LMP2 que es la clase tope y se divide en Pro y Pro AM. Entran en la categoría Pro aquellos equipos que tienen tres pilotos categorizados como profesionales, de acuerdo a la licencia FIA, Platino, Oro o Plata. Entre los Pro AM están aquellos equipos cuya tripulación cuenta con un piloto Bronce y dos pilotos profesionales, categorizados como Platino, Oro o Plata.Tatiana estará compitiendo en la clase Pro AM junto a Rob Hodes, piloto estadounidense categorizado como bronce y junto a otro latinoamericano, el guatemalteco Ian Rodríguez.La categoría LMP2 Pro AM será la más nutrida de los LMP2, con presencia de varios ex pilotos de Fórmula 1, incluyendo a Juan Pablo Montoya, quién competirá en la misma clase que Tatiana, junto a su hijo Sebastián Montoya.Además de la LMP2, estarán compartiendo pista las clases LMP3 y LMGTE, añadiendo un reto adicional pues sortear el tráfico será un gran componente para conseguir la victoria.El calendario consta de seis carreras iniciando este mismo mes con el prólogo del campeonato, dos días de pruebas los próximos 19 y 20 de abril en Barcelona, seguidos de la primera carrera al final de la semana el 23 de abril. Los demás escenarios que visitará el campeonato serán el circuito de Algarve, en Portugal, Paul Ricard en Francia, antes de regresar a España al circuito de Aragón a finales del mes de agosto para una carrera nocturna. Luego visitarán el mítico circuito de Spa-Francorchamps en Bélgica, para culminar el campeonato en Imola, en Italia, a finales de Octubre.La participación de Tatiana en el campeonato se da nuevamente con el apoyo de la artista internacional multiplatino, icono de la cultura pop mundial Karol G, a través de su fundación Concora y de las marcas Terpel, AVL RACETECH y la Escudería Telmex-Claro que continúan junto a la colombiana.Tatiana, además de regresar a competencia, anuncia que estará presente en la Feria Internacional del Libro de Bogotá - Colombia (FILBO) el próximo 28 de abril a las 4:00pm donde lanzarán oficialmente el libro La Niña Más Veloz Que El Viento, junto a la escritora costarricense Gabriela Cordero, Rey Naranjo y la Corporación Juego y Niñez, fundación a la que irán destinadas todas las utilidades de la venta del libro para construir un programa de educación libre de estereotipos.El auto No.19 en el que competirá Tatiana no sólo lucirá el título del libro durante la carrera, sino que además ella estará compartiendo junto a niños y niñas de escuelas aledañas al circuito, buscando generar un cambio en los estereotipos actuales y a su vez celebrando el día de Sant Jordi, en el cual es tradición regalar un libro.Para conseguir el libro en Pre-venta puedes acceder acá: www.reynaranjo.net/tatiana/ Las carreras del campeonato European Le Mans Series se pueden seguir en Latinoamérica a través de FOX Sports y DirectTV y a través de su Canal de YouTube @EuropeanLeMansSeriesOfficial.