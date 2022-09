Jornada complicada para Verstappen y Pérez en el primer día de actividad en Zandvoort

Previo - Análisis Pruebas Libres del GP de Países Bajos 2022:

Hemos perdido un tiempo valioso en la PL1 y luego el equilibrio no ha sido bueno en la PL2. En una sesión de una hora de duración no se puede cambiar mucho el auto, así que hemos tenido que lidiar con lo que teníamos

Hoy no ha sido un gran día, pero lo analizaremos todo durante la noche, seguro que podemos hacerlo mejor. No me sorprendió ver la diferencia de tiempo, hay muchas cosas que podemos mejorar, tenemos la PL3 mañana por la mañana para probar algunas cosas antes de la clasificación

Las cosas son muy marginales y Ferrari parece ser muy fuerte en este circuito, así que, como predije, va a ser un fin de semana interesante. Es una pista bastante complicada y creo que nos falta velocidad en todo momento, no hemos sido rápidos en ninguno de los sectores, así que hay que analizarlo.



No hemos estado tan contentos como en Bélgica, así que hay cosas que tenemos que mirar para asegurarnos de tomar todo para para la clasificación. Hoy he tenido mucho tráfico, me he encontrado con uno de los Ferrari en mi vuelta rápida y, desgraciadamente, no he podido comprobar mi neumático blando sin provocar un incidente. La degradación parece ser bastante alta en las tandas largas, así que será interesante ver lo que somos capaces de hacer con la estrategia. Sin duda tenemos que mejorar para la clasificación de mañana

Contrario a lo que fue el rendimiento en Spa-Francorchamps, la escudería Red Bull no han tenido un inicio de actividad fácil en el Circuito de Zandvoort. Tanto el local Max Verstappen como Sergio Pérez no han estado a gusto con la jornada.Para el actual campeón y líder del campeonato, la primera sesión no comenzó acorde a lo planeado. Un problema en la caja de velocidades comprometió su preparación matutina: "", señaló Verstappen.Sobre sus expectativas, el neerlandés dijo: "", comentó Verstappen luego de terminar octavo la jornada.En cuanto a Sergio 'Checo' Pérez, las dos sesiones no fueron para nada sencillas. Esto comentó el oriundo de Guadalajara, quien terminó séptimo y decimosegundo este viernes en Zandvoort: "", indicó el piloto tapatío.