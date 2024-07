El Red Bull RB20 de Pérez y Verstappen tendrá un livery diferente en Silverstone

Nuestros fans están en el corazón de todo lo que hacemos, y estoy muy contento de que puedan desempeñar un papel tan importante en nuestro viaje. He visto todos los trabajos y es increíble ver el ingenio y la creatividad de los miembros de The Paddock cobrar vida de una manera tan expresiva.En nuestra 20ª temporada en el deporte, es un oportuno homenaje a los años pasados y no puedo esperar a ver la carga RED Bull a cabo en Silverstone este fin de semana

Quería participar en el concurso REBL CUSTMS porque la oportunidad de diseñar una decoración para mi equipo favorito es una oportunidad única en la vida. Tuve mucha suerte de ganar y ahora voy a ver una carrera en la vida real.

No me lo puedo creer, no sólo voy a asistir a una carrera de F1, ¡sino que voy a ver en la pista el auto que he personalizado! Utilicé el rojo en el diseño del auto para representar el espíritu y la fuerza representados en el logotipo de Red Bull y me inspiré en la forma en que se utilizan las pinturas flow-vis en las pruebas aerodinámicas.Me encanta ver ganar a Oracle Red Bull Racing y no puedo describir lo que sentiría al verles ganar con mi trabajo