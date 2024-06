Pierre Gasly renueva con Alpine F1 Team tras acuerdo multianual

La ampliación del contrato de Pierre con el equipo es muy satisfactoria. Es un piloto con una gran experiencia en la Fórmula 1 y sigue mostrando un enorme potencial en la pista

Para Alpine como marca, es un gran embajador y, por lo tanto, esperamos continuar nuestra colaboración. Si bien esto es importante para nuestro futuro, tenemos que estar atentos a lo que viene y eso es centrarnos en mejorar nuestro paquete actual

Nos tomaremos nuestro tiempo para decidir el compañero de equipo de Pierre y estamos entusiasmados con las opciones que tenemos sobre la mesa

Me siento como en casa en este gran equipo. Disfruto formando parte del proyecto de Fórmula 1 y de la visión más amplia de Alpine Cars. Llevo aquí oficialmente más de 18 meses y el plan siempre ha sido construir un proyecto a largo plazo con el equipo.



Aunque en la pista ha sido una temporada difícil hasta ahora, sigo siendo fiel al proyecto y no me voy a ninguna parte. Estoy contento con los cambios realizados, el trabajo duro y la dirección que está tomando el equipo. Hay mucho potencial en el personal y los recursos de este equipo.



Estoy ilusionado con lo que está por venir en el futuro y ahora mismo me centro en los detalles cotidianos que estamos poniendo en práctica para mejorar nuestras prestaciones

La escudería Alpine F1 Team anunció la extensión del contrato con el piloto francés Pierre Gasly, siendo esta una muestra de confianza a su trabajo, contrario a lo acontecido con Esteban Ocon. Adicionalmente este nuevo acuerdo es multianual desde 2025.En su segundo año con el equipo ha disputado 32 Grandes Premios (140 en total en F1) y cuenta con ellos dos podios en Bélgica y Holanda, ambos el año pasado y con el mismo resultado con el tercer lugar. En cuanto a su posición más destacada es lacon AlphaTauri.", comentó Bruno Famin, jefe del equipo, indicó.El directivo francés continuó exaltó las cualidades de Gasly: "".Respecto a la alineación Alpine para 2025, Famin señaló: "".> Entretanto Pierre Gasly dijo: "", concluyó el piloto de 28 años.Alpine viene levemente en alza en una temporada extremadamente difícil. En lasque tienen este año. Eso les permitió ascender al séptimo lugar en el campeonato de constructores en el pasado GP de España.En cuanto al futuro de Esteban Ocon, aún es desconocido. Algunos rumores indican que podría terminar en Haas.