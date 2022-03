Verstappen vence a Leclerc tras intenso duelo en Jeddah - Reporte Carrera - GP de Arabia Saudita

Análisis de la carrera del GP de Arabia Saudita 2022:

Vuelta Rápida: Leclerc - 1:31.624 - V. 48

Safety Cars: 1

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Max Verstappen Red Bull 1:24:19.293 25 - 25 2. Charles Leclerc Ferrari +0.549 18 +1 19 3. Carlos Sainz Ferrari +8.097 15 - 15 4. Sergio Pérez Red Bull +10.800 12 - 12 5. George Russell Mercedes +32.732 10 - 10 6. Esteban Ocon Alpine +56.017 8 - 8 7. Lando Norris McLaren +56.124 6 - 6 8. Pierre Gasly AlphaTauri +62.946 4 - 4 9. Kevin Magnussen Haas +64.308 2 - 2 10.. Lewis Hamilton Mercedes +73.948 1 - 1 Pilotos sin puntos: 11. Guanyu Zhou Alfa Romeo +82.215 12. Nico Hülkenberg Aston Martin +91.742 13. Lance Stroll Aston Martin +1 vuelta No terminaron: 14. Alex Albon Williams - 15. Valtteri Bottas Alfa Romeo - 16. Fernando Alonso Alpine - 17. Daniel Ricciardo McLaren - 18. Nicholas Latifi Williams - 19. Yuki Tsunoda AlphaTauri -

El piloto neerlandés Max Verstappen se repuso del abandono en el pasado GP de Bahrein y logró esta noche la victoria en Arabia Saudita. No fue nada fácil ante la gran oposición por parte de Charles Leclerc, quien terminó segundo a tan solo 0.5s. El monegasco sigue liderando el campeonato. El podio lo completó Carlos Sainz. El poleman Sergio Pérez terminó cuarto.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Arabia Saudita:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.¡Inicia la carrera! ¡Pérez defiende el P1 sin problema! Verstappen pasa a Sainz y es P3. Partida limpia. Hamilton le gana la posición a Albon y es P14.Pérez abre diferencia con Leclerc a 1.1s. Hamilton presiona a Ricciardo por el P12. Sainz con todo sobre Verstappen. Russell hace lo propio con Ocon por el P5.Zhou perdió en la largada varias posiciones. Allí Hamilton ganó un puesto. Lewis sigue atrás de Ricciardo en P14. Pérez a 1.5s de LeclercVuelta rápida para Checo. Impone el ritmo el mexicano. Está a 1.7s de Leclerc. Verstappen a 1.4s de Charles y 3.2s de Pérez.Duelo entre los Alpine de Ocon y Alonso. Esteban le cierra el paso a su compañero español y casi lo pone contra el muro. Molestia en el pit wall.Alonso tiene un flat spot en su neumático delantero izquierdo. Con todo el español, pero el francés no le hace la vida fácil. Se están perjudicando los dos.Pérez sigue imponiendo su ritmo. Está a 2.3s de Leclerc. Qué lucha férrea le plantea Ocon a Alonso. Casi se tocan. El español lo pasa y es P6. Esa lucha entre ambos hace que Russell se aleja.Ocon pasa a Alonso y corta la pista en la curva 1. Esteban se remonta al rosa de Racing Point y sus duelos con Checo. Bottas aprovecha y se acerca al dúo francés.Ahora sí estamos viendo en acción una menor turbulencia en estos nuevos autos de F1. ¡Pueden atacarse todo el tiempo! Bottas encima de los Alpine y ahora se acerca Magnussen al grupo.Checo Pérez sigue en P1 con ventaja de 2.3s sobre Leclerc. Ahora Gasly hace todo lo posible para acercarse al grupo de Alonso, Ocon, Bottas y Magnussen. Hamilton pasa a Stroll y es P12.Leclerc con gap de 2.1s sobre Verstappen y Sainz a 2.9s. Ahora Hamilton tiene en la mira a Norris por el P11. Magnussen se sale en la curva 1 al estar cerca de Bottas.Pérez a 2.8s de Leclerc. Buen ritmo de Checo en 1:34 medios. Ocon atacando de nuevo a Alonso en curva 1. Al borde del toque. Hamilton es P11 tras pasar a Norris. Va por Gasly a 1.7s.Pérez se sube en tiempos y pierde medio segundo con Leclerc. Gap de 2.1s.Bottas ataca a Ocon y lo pasa. Es P7 Valtteri. En pits Ricciardo, Albon y Stroll.Parece que los neumáticos de Checo comienzan a tener degradación. Gap de 1.7s. Pierde ritmo.Pérez en pits. Cambia medios por duros. También entra Gasly. Sale en el P4 atrás de Russell a 1.1s.Colisión de Nicholas Latifi. De nuevo contra el muro. Virtual Safety Car. En pits Leclerc, Verstappen, Sainz, Alonso, Bottas, Ocon, Norris, Zhou.Ahora es Safety Car. Mala suerte para Checo. El ingreso del mexicano a pits se produce una vuelta antes del percance de Latifi. Es P3. Sus rivales con una detención gratis.Pérez le solicita al equipo verificar la posición de Checo Pérez y la suya tras salir de pits. Comisarios anotan esta situación, ya que no se puede adelantar después de las líneas de Safety Car.Sainz está por delante de la línea del Safety Car cuando Pérez lo adelanta. El español pide que se resuelva rápido esta situación. El Safety Car se alista pasa abandonar la pista.Se reanuda la carrera. No hay cambios en las posiciones al llegar a la curva 1. Pérez deja pasar a Sainz y es P3 el español. Russell en P5 atrás de Checo. Hamilton no ingresó y está en P7.Leclerc a 1.1s de Verstappen. Pérez hace todo lo posible para acercarse a Sainz. Hamilton ataca a Magnussen por el P6. Russell a 1.1s de Pérez..Bottas pasa a Hülkenberg y es P9. Hamilton ataca a Magnussen y sube al P6.Magnussen la recupera al llegar a la curva 1. Verstappen marca la vuelta rápida.Hamilton se la devuelve a Magnussen y es P5. Kevin no se resigna. Leclerc a 1.3s de Verstappen.Se forma el tren con Ricciardo, Hülkenberg, Norris, Gasly y Zhou. En la detención no se aplicó correctamente la penalización de 5s que tenía.Sainz marca la mejor vuelta y se aleja a 1.6s de Pérez. ¿Estará ahorrando Checo pensando en un stint hasta el final de la carrera?.Ahora Verstappen con la vuelta más rápida. Gap de 1.6s con el líder Charles Leclerc. Sainz reporta un inconveniente con una marcha. Norris pasa a Hülkenberg y es P12.Fuerte ritmo de Leclerc para alejarse de Verstappen. El neerlandés hace todo lo que puede para que esa diferencia no sea mayor. Gasly P13 sobre Hülkenberg.Pérez a 2.2s de Sainz. Comisarios de carrera no investigarán la maniobra entre Pérez y Sainz, ya que Checo devolvió la posición.Bottas se acerca a Alonso por el P8. Pérez marca el mejor S2 y Verstappen en el S3. Leclerc estira la diferencia a 1.6s.Leclerc marca la vuelta rápida, pero Verstappen no baja el ritmo y el gap sigue en 1.6s.Alonso a 0.9s de Magnussen por el P7. Hamilton en P6sigue con los duros con los que inició la carrera, al igual que Magnussen P7.Leclerc de nuevo con la vuelta rápida y sigue el gap de con Verstappen de 1.6s. No se resigna el neerlandés.Alonso pasa a Magnussen y sube al P7 el español. Buena maniobra en la recta principal. Verstappen con la vuelta rápidaMagnussen recupera la posición con Alonso. Luego el español con problemas en el auto. Es la unidad de potencia Renault.Pérez a 3s de Sainz. Alonso rumbo a pits lento. También inconvenientes para Ricciardo. Queda a un costado de la pista el McLaren, antes de la entrada del pit lane.Tres unidades de potencia diferentes, Mercedes, Ferrari y Renault, con problemas en la misma vuelta. También se queda Bottas. Virtual Safety Car. En pits Magnussen.Hamilton se queja de lo tarde que lo llamaron para esta detención. Está en P6 y es el único piloto que no se ha detenido. Hay Virtual Safety Car con personal en pista. Peligroso.El pit lane está cerrado. Hamilton no puede entrar para realizar el cambio de neumáticos. Sigue el Virtual Safety CarSe reanuda la carrera. Verstappen a 1s de Verstappen. Hamilton en pits. Sale en el P12.Con todo Verstappen sobre Leclerc. Lo asfixia el neerlandés. Sainz marca el mejor S1 y se aleja a 2.3s. de Pérez. Verstappen pasa a Leclerc antes de la curva 27.Leclerc con DRS recuera el P1. El mismo juego del monegasco con el neerlandés que en Bahrein. Pérez marca la vuelta rápida a 1.7s de Sainz.Verstappen y Leclerc bloquean. Todo para aprovechar la activación del DRS. Entretanto Pérez sigue con otra vuelta rápida y está a 1.8s de Sainz.Duelo rueda a rueda entre Hamilton y Stroll por el P10. Leclerc a 1.2s de Verstappen.Verstappen presiona a Leclerc, pero el monegasco en cierta medida jugando con el campeón. Esta carrera no está decidida.Verstappen pasa a Leclerc y es P1. Charles se salta la curva 1. Max intenta alejarse para que Charles no active DRS. Checo con vuelta rápida y está a 1.1s de Sainz.Sigue en el P1 a 0.6s de Leclerc. Sainz mejora sus tiempo y se aleja de Pérez a 1.8s. Charles con la vuelta más rápida.Albon a un costado de la pista. Fue toque con Stroll. Verstappen 0.8s sobre Leclerc. Sainz con su mejor vuelta personal a 2.1s de Pérez.Verstappen a 0.5s de Leclerc. ¡Qué final! La última zona DRS es la clave. ¡Max Verstappen gana el GP de Arabia Saudita! El neerlandés logra contener a Charles Leclerc, no cayó en el juego y se recupera tras el desastre en Bahrein. Carlos Sainz completa el podio y Checo Pérez termina P4. Red Bull y Ferrari dominan. Ocon le sacó el P6 a Norris en la línea de meta, tan solo 0.107s.Max Verstappen (Red Bull) logró la victoria en el GP de Arabia Saudita. 2º Charles Leclerc (Ferrari), 3º Carlos Sainz (Ferrari), 4º Sergio Pérez (Red Bull), 5º George Russell (Mercedes), 6º Esteban Ocon (Alpine), 7º Lando Norris (McLaren), 8º Pierre Gasly (AlphaTauri), 9º Kevin Magnussen (Haas), 10º Lewis Hamilton (Mercedes).Charles Leclerc registró la vuelta más rápida con 1:31:634 en el giro 48. Se lleva el punto adicional por terminar en el top 10.Con los resultados finales de este GP de Arabia Saudita, Charles Leclerc lidera con 45 puntos. Segundo Carlos Sainz (33). Tercero Max Verstappen (25), cuarto George Russell (22), quinto Lewis Hamilton (16), sexto Esteban Ocon (14), séptimo Sergio Pérez (12), octavo Kevin Magnussen (12), noveno Valtteri Bottas (8) y completando el top 10, Lando Norris (6). En el campeonato de constructores, Ferrari es líder con 78 puntos, segundo Mercedes (38) , tercero Red Bull (37), cuarto Alpine (16), quinto Haas (12), sexto Alfa Romeo (9), séptimo AlphaTauri (8), octavo McLaren (6), noveno Aston Martin (0) y último Williams (0).La tercera válida de la temporada 2022 se realizará en el Circuito Albert Park del 10 de abril, con motivo del GP de Australia, en el regreso a la F1 tras dos años por la pandemia.