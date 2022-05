Verstappen gana y es nuevo líder junto a Red Bull. Podio para Checo y retiro de Leclerc - Reporte Carrera - GP de España

Análisis de la carrera del GP de España 2022:

Carrera intensa y emotiva la de esta tarde en el Circuit de Barcelona-Catalunya en la que Max Verstappen se ha llevado el triunfo. Las buenas noticias no pararon allí, gracias al segundo lugar de Sergio Pérez. Tanto el neerlandés como el equipo austriaco asumieron el liderato de sus campeonatos. George Russell de Mercedes completó el podio y Charles Leclerc tuvo que retirarse cuando lideraba la competencia con amplio margen.El piloto neerlandés sigue en racha y tras unas primeras vueltas complicadas en las que cometió un error, tuvo una salida de pista y no podía activar el DRS cuando peleaba por la segunda posición con Russell, se repuso y tiró de repertorio hasta que alcanzó el liderato de la carrera y de paso del Mundial aprovechando el abandono de Charles Leclerc.Sergio 'Checo' Pérez completó el 1-2 de Red Bull tras una gran actuación en la que por un momento fue líder del Gran Premio de España, pero cumplió con creces su labor como jugador de equipo y declinó sus opciones de victoria en favor del actual campeón del mundo. No quedó del todo satisfecho con la situación, pero con 3 podios en las últimas cuatro carreras sigue sumando importantes puntos para el campeonato.Tenía todo controlado y con buena distancia contra sus rivales el piloto de Ferrari cuando repentinamente su F1-75 se quedó sin potencia y tuvo que retirarse. La fiabilidad lastra las opciones de Leclerc que cede el liderato del Mundial a manos de Verstappen. Tendrá revancha el monegasco en su carrera de casa dentro de 8 días.El último escalón del podio lo ocupó George Russell. El joven piloto británico tuvo una gran actuación desde la salida cuando se puso 3º y desde ahí construyó su camino al podio. Tuvo un interesante duelo con Verstappen por la segunda posición en la que se defendió con todo de los ataques del de Red Bull, afectado por la falla en el DRS. Poco más pudo hacer para contener a Pérez tras la ronda de detenciones, pero su buen ritmo le permitió mantener a cubierto su lugar en el podio.Atrás de Russell se ubicó Carlos Sainz. El español no pudo brillar en su carrera de casa como hubiera querido, pero pudo salvar algunos puntos para Ferrari con su 4º lugar. El piloto madrileño no hizo una buena largada y luego tuvo una salida de pista (en el mismo lugar de Verstappen) por lo que perdió muchas posiciones. Gracias al buen rendimiento de la F1-75 pudo remontar, pero se queda con la sensación que estaba para mucho más.El Top 5 lo completó Lewis Hamilton que tuvo una buena carrera de recuperación gracias al buen ritmo del Mercedes y la estrategia del equipo. El británico se complicó en el inicio cuando se tocó con Magnussen en la salida y esto lo retrasó hasta la penúltima plaza. Llegó incluso a mencionar que era mejor salvar el motor (retirarse), pero pudo remontar hasta el 4º lugar. En los giros finales tuvo que ceder su posición ante Sainz ya que el equipo le pidió cuidar el auto por una fuga de agua en su unidad de potencia.Completaron las 10 primeras posiciones Valtteri Bottas 6º con un C42 que rindió bien en carrera, incluso llegó a estar 3º en el algún momento de la carrera, pero la estrategia no fue ideal para él y en las vueltas finales tuvo que ceder posiciones ante Sainz y Hamilton con mejores neumáticos. Por detrás del finlandés cruzaron la meta Estaban Ocon, en una sólida carrera con el Alpine, Lando Norris 8º, un Fernando Alonso que tuvo que emplearse a fondo para sumar dos puntos y Yuki Tsunoda con el Alpha Tauri.Fuera de los puntos se ubicaron Sebastian Vettel 11º, Mick Schumacher fue 12º quien volvió a quedar cerca de sumar sus primeros puntos en F1, seguido de Ricciardo, Gasly y Lance Stroll.Atrás de ellos se reportó Kevin Magnussen 16º con el Hass perjudicado por su incidente con Lewis Hamilton en la primera vuelta y que lo retrasó hasta el último lugar. El danés cruzó la meta por delante de los Williams de Latifi y Albon sin mucho protagonismo.No terminaron la carrera y quedaron en las últimas posiciones, Guanyu Zhou 19º con el Alfa Romeo quien se retiró pocas vueltas después de Leclerc con los mismos problemas en la unidad de potencia que tuvo el monegasco. Ambos montan motores Ferrari.Con los resultados finales de este GP de España, Max Verstappen asume el liderato con 110 puntos. Segundo Charles Leclerc (104), tercero Sergio Pérez (85), cuarto George Russell (74), quinto Carlos Sainz (65), sexto Lewis Hamilton (46), séptimo Lando Norris (39), octavo Valtteri Bottas (38), noveno Esteban Ocon (30) y completando el top 10, Kevin Magnussen (15).En el campeonato de constructores, Red Bull es nuevo líder con 195 puntos, segundo Ferrari (169), tercero Mercedes (120), cuarto McLaren (50), quinto Alfa Romeo (39), sexto Alpine (34), séptimo AlphaTauri (17), octavo Haas (15), noveno Aston Martin (6) y último Williams (3).La séptima válida de la temporada 2022 se realizará en el Circuito de Monte Carlo del 27 al 29 de mayo, con motivo del GP de Mónaco.A continuación el vuelta a vuelta del GP de España:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.¡Inicia la carrera! Leclerc mantiene el P1. Sainz cae al P5, suben Russell y Pérez. Magnussen en la gravilla de la curva 3. Hamilton cae al último lugar tras el contacto con Magnussen. Pinchazo.Hamilton en pits. Verstappen presiona a Leclerc para entrar en DRS cuando se active. Pérez conectado a Russell por el P3.Leclerc abre ventaja de 1.2s y no le permite conectarse a Hamilton.Mick Schumacher rodando en el P7. Valtteri Bottas lo pasó hace instantes por el P6.No permite Leclerc que Verstappen active DRS. Lo tiene a 1.3s. Hamilton dice que preservará el motor. Está en el P19 el siete veces campeón.Ocon pasa a Schumacher y sube al P7. Alonso presiona a Vettel por el P13. El español inició último.Leclerc abre espacio importante sobre Verstappen. Gap de 1.7s. Pérez a 0.7s. Alonso pasa a Vettel y es P13. Sainz se sale de pista perdiendo la parte trasera del auto. Cae al P11.Pérez ya está sobre Russell. Activa DRS. Verstappen se sale de la pista en la curva 4. Cae al P4 el neerlandés.Russell ahora tiene la presión de los Red Bull. Está P2 el británico. Norris pasa a Ricciardo y es P7.Verstappen se acerca a Pérez. Se desliza mucho su auto.Pérez deja pasar a Verstappen y es P3. Tsunoda adelanta a Ricciardo y es P14.Leclerc a 10s de Russell. Verstappen sigue sin poder acercarse a Russell. Pérez a 1.5s de Max.Norris, Schumacher y Latifi en pits. Buen ritmo de Bottas en el P5. Está a 6s de Pérez.Russell y Verstappen en pits. Salen con medios. Leclerc a 14s de Pérez. Sainz pasa a Norris y es P9.V15/66: Bottas en pits. Verstappen a 0.6s de Russell. Leclerc y Pérez con blandos pierden tiempo al estirar el stint con este compuesto. El mexicano es 1s más lento por vuelta.Verstappen muy molesto porque no está funcionando el DRS. En ocasiones abre y en otras no. Gap de 0.5s con Russell.Verstappen cerca de Russell en curva 1, pero sin DRS se le complica al piloto de Red Bull. Leclerc a 16s de Pérez.Pérez en pits. Cambia blandos por medios. Leclerc sigue en pista ampliando el stint. Verstappen casi pierde el auto en la curva 8. Está muy molesto por no abrir el DRS.Aguanta Russell con la presión de Verstappen. El DRS de Max ya está funcionando. Le dicen a Russell que Pérez va a una detención.Schumacher pasa a Ricciardo y es P12. Verstappen está desesperado, quejándose por radio.Sigue la intermitencia del DRS de Verstappen. Se le complica mucho al neerlandés.Leclerc en pits. Blandos por medios. Detención de 2.2s, muy veloz. Charles está a 6.3s de Russell.Le dicen a Verstappen que active el DRS después del pisar el bordillo. Muy complicado. El enfado de Max es monumental. Se tiene que calmar. Hamilton en pits. Gira en el P19. Es un test para el británico.Duelo Russell-Verstappen. Lo pasa Max y luego se la devuelve George. Es la lucha por el P2. ¡Gran espectáculo! Pérez a 1s de Verstappen.Russell defendiendo con uñas y dientes su posición. Gran trabajo del joven británico, ratificando la confianza de Mercedes. Leclerc marca la vuelta más rápida. Está a 12s de Russell.No hay investigación por la maniobra entre Russell y Verstappen. Pide Checo que lo dejen pasar con Verstappen para intentar el ataque.Problemas para Leclerc. Se queda el líder de la carrera y del campeonato. Queda fuera. El nuevo líder es George Russell.Toque entre Gasly y Stroll en curva 1. Trompo del canadiense. Se alistan en Red Bull.Verstappen en pits. Sale con blandos usados. Pérez a 1.2s de Russell. ¡Qué cambio tiene esta carrera! Bottas en P3 a 13s de George. Leclerc llega al garaje. Recibe el consuelo de los mecánicos.V30/66: Pérez con DRS sobre Russell. Es la lucha por el liderato de la carrera. Verstappen a 15s de de Russell en P4.Pérez pasa a Russell y es el nuevo líder de la carrera. El mexicano se aleja a 1.2s. Verstappen está P4.Verstappen pasa a Bottas y es P3. Está volando el neerlandés. Es 4s por vuelta más rápido que Russell. Gap de 7.9s.Pérez a 3.1s de Russell en el liderato. Sigue acercándose Verstappen a George. Bottas en el P4.Norris en pits. Russell a 5.2s de Verstappen. Pérez a 4.5s de George.Bottas en pits. Cae al P5. Lo pasa Ocon quien aún no se ha detenido. Qué buena carrera de Valtteri.Pérez a 5.8s de Russell.Russell en pits. Medios por medios. Sale en P3 el británico de Mercedes.Pérez en pits. Medios por medios. Verstappen es el nuevo líder de carrera. El mexicano sale en P2 por delante de Russell. Gap de 4s sobre el de Mercedes.Verstappen en el P1 a 17s sobre Pérez. El neerlandés con el compuesto blando tendría en teoría que detenerse por otro set de neumáticos.Lleva muy bien el compuesto blando. Pérez marca su mejor vuelta y está a 16.9s de Verstappen y a 5.6s de Russell. Sainz se acerca a Bottas por el P4. Gap de 1.7s.Alonso en P10 a 1.5s de Vettel.Verstappen a 16.2s de Pérez. El mexicano a 6s de Russell. Sainz se mantiene en P5 a 1.6s de Bottas.Vettel en pits. Sale en P14 el alemán. Verstappen tiene un desgaste notorio en sus neumáticos.El gap entre Verstappen y Pérez es de 16s.Verstappen en pits. Cambia blandos por medios. Pérez asume de nuevo el liderato. Gap de 5.6s sobre Max.Sainz en pits. Cae al P7 el piloto de Ferrari. Sale con blandos. Advertencia para Hamilton por salirse de la pista.Verstappen volando con este nuevo juego de neumáticos. Le descuenta con todo a Checo.Gap de 1s entre Pérez y Verstappen,Verstappen pasa a Pérez en la curva 4. El mexicano le cedió el paso. Max es el nuevo líder de carrera y del campeonato. Hamilton en pits. Sale en P7.Russell en el P3 a 10s de Pérez. Es evidente el progreso de Mercedes. Hamilton en P7 luego de estar penúltimo. Lewis marca la vuelta rápida.Sainz en el P5. Hamilton pasa a Ocon y es P6.Russell en pits. Sale con blandos. Cae al P4 pero rápidamente lo recupera con Bottas.Ocon en pits. Sale en el P8. Stroll pasa a Magnussen y es P15. Mick Schumacher en P10.Pérez en pits. Cambia medios por blandos. Va por la vuelta rápida el mexicano. Sigue en P2 y está a 3.5s de Russell.Alonso sale de pits. Blandos por blandos. Se reincorpora en el P9. La detención no fue buena. Perdió tiempo importante.Pérez marca la vuelta más rápida. Está a 23.3s de Verstappen. Checo se aleja a 4.4s de Russell.Tsunoda pasa a Schumacher y lo deja fuera de zona de puntos. Buena recuperación del japonés.Sainz en P5. Tiene presión de Hamilton. El español pasa a Bottas y es P4. Lewis se deshace de su compañero de equipo y lo pasa en la curva 3. El británico sube al P5.Vettel pasa a Schumacher y es P11.Hamilton sube al P4 tras pasar a Sainz en la recta. Mercedes está de regreso.Verstappen a 19.4s de Pérez. Russell a 8s del mexicano en el P3.Norris en P8 a 6s de Ocon. Ricciardo en P13 a 1.6s de Schumacher.Sainz se acerca a Hamilton. Gap de 1.2s.Conectado Sainz a Hamilton por el P4. Gap de tan solo 0.3s. Mercedes le pide el equipo realizar "lift and coast". Es soltar antes de llegar a las curvas para aumentar recarga de energía.Sainz pasa a Hamilton y es P4 el español.¡Última vuelta en Barcelona! .Max Verstappen (Red Bull) logró la victoria en el GP de España. 2º Sergio Pérez (Red Bull), 3º George Russell (Mercedes), 4º Carlos Sainz (Ferrari), 5º Lewis Hamilton (Mercedes), 6º Valtteri Bottas (Alfa Romeo), 7º Esteban Ocon (Alpine), 8º Lando Norris (McLaren), 9º Fernando Alonso (Alpine), 10º Yuki Tsunoda (AlphaTauri).Sergio Pérez registró la vuelta más rápida con 1:24:108 en el giro 55. Se lleva el punto adicional por terminar en el top 10.