Triunfo de Max Verstappen bajo intensa presión de Carlos Sainz - Reporte Carrera - GP de Canadá

Análisis de la carrera del GP de Canadá 2022:

Posiciones del Gran Premio de Canadá 2022



Vuelta Rápida: Sainz - 1:15.749 - V. 63

Safety Cars: 1

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Max Verstappen Red Bull 1:36:21.757 25 - 25 2. Carlos Sainz Ferrari +0.993 18 +1 19 3. Lewis Hamilton Mercedes +7.006 15 - 15 4. George Russell Mercedes +12.313 12 - 12 5. Charles Leclerc Ferrari +15.168 10 - 10 6. Esteban Ocon Alpine +23.890 8 - 8 7. Valtteri Bottas Alfa Romeo +25.247 6 - 6 8. Guanyu Zhou Alfa Romeo +26.952 4 - 4 9. Fernando Alonso Alpine +29.945 2 - 2 10.. Lance Stroll Aston Martin +38.222 1 - 1 Pilotos sin puntos: 11. Daniel Ricciardo McLaren +43.047 12. S. Vettel Aston Martin +44.245 13. Alex Albon Williams +44.893 14. Pierre Gasly AlphaTauri +45.183 15. Lando Norris McLaren +52.145 16. Nicholas Latifi Williams +59.978 17. Kevin Magnussen Haas +68.180 No terminaron: Yuki Tsunoda AlphaTauri M. Schumacher Haas Sergio Pérez Red Bull -

Cerrada victoria logró esta tarde el neerlandés Max Verstappen de Red Bull, luego de sobreponerse a la intensa presión que ejerció el español Carlos Sainz de Ferrari en la parte final de la carrera. El podio lo completó Lewis Hamilton de Mercedes.El neerlandés sostuvo el liderato desde la salida y solo lo cedió cuando realizó su primera detención en pits aprovechando el Virtual Safety Car y que lo dejó en una ventana diferente a la de su gran rival por la victoria, Carlos Sainz. Por su parte su compañero de equipo Sergio Pérez se retiró en la vuelta 9 por un problema en la caja de cambios de su RB18. El mexicano cortó una racha de muy buenos resultados en las últimas carreras.Fue realmente una carrera sin muchas emociones durante las primeras 40 vueltas con Verstappen al frente seguido de Sainz y un Lewis Hamilton que tuvo una buena actuación en Montreal. El ingles pudo darle la vuelta a su fin de semana y sumó su segundo podio de la temporada.La emoción llegó en el reinicio en la vuelta 55 tras el Safety Car provocado por el accidente de Yuki Tsunoda que chocó tras perder la frenada en la curva 2 saliendo de pits. Verstappen tuvo una buena relargada y se mantuvo en la primera posición a pesar de la intensa presión que puso Sainz que se mantuvo durante las últimas 15 vueltas en rango DRS, pero no tuvo una oportunidad para intentar adelantarlo. Sigue siendo esquiva la primera victoria para el piloto español de Ferrari.Hamilton terminó a 5 segundos de los líderes, pero tras el reinicio no tuvo sobresaltos para mantener la tercera posición y por primera vez en meses termino por delante de su compañero de equipo en clasificación y carrera. George Russell en 4º completó otra buena carrera para Mercedes y sigue con su racha terminando dentro de los 5 primeros en todos los Grandes Premios del añoEn 5º lugar se ubicó Charles Leclerc que saliendo desde el fondo de la parrilla tras hacer varios cambios en la unidad de potencia de su F1-75. El monegasco completó una gran remontada en la que avanzó 15 posiciones y volvió a sumar tras abandonar en Azerbaiyán. Eso sí, sigue cediendo terreno contra un Verstappen que ya suma 6 triunfos en 2022.Completaron las 10 primeras posiciones la dupla de Alpine con Ocon por delante de Alonso, que había largado en primera y terminó obedeciendo las órdenes de su equipo de mantener las posiciones.En 8º se reportó Valtteri Bottas que estiró al máximo su primer stint y aprovechó el SC para hacer su detención. El finlandés salvó algunos puntos tras tener un complicado fin de semana. Por detrás llegó su compañero de equipo Guanyu Zhou y el local Lance Stroll que también hizo un stint largo y salvó el último punto para Aston Martin.Cerca de la zona de puntos cruzaron la meta Daniel Ricciardo y Sebastian Vettel que fue de más a menos a lo largo del fin de semana. Atrás en el 13º se ubicó Alexander Albon, justo por delante de Pierre Gasly y Lando Norris 15º en una jornada aciaga para McLaren.Los últimos que vieron la bandera a cuadros fueron Nicholas Latifi que al menos pudo ganarle en la pista a un complicado Kevin Magnussen con el Haas. Su compañero Mick Schumacher sumó un nuevo retiro, esta vez por un problema técnico. El alemán, Yuki Tsunoda y Sergio Pérez fueron los abandonos de este Gran Premio de Canadá.Con los resultados finales de este GP de Canadá, Max Verstappen se mantiene el liderato con 175 puntos. Segundo Sergio Pérez (129), tercero Charles Leclerc (126), cuarto George Russell (111), quinto Carlos Sainz (102), sexto Lewis Hamilton (77), séptimo Lando Norris (50), octavo Valtteri Bottas (46), noveno Esteban Ocon (39) y completando el top 10, Fernando Alonso (18).En el campeonato de constructores, Red Bull es nuevo líder con 304 puntos, segundo Ferrari (228), tercero Mercedes (188), cuarto McLaren (65), quinto Alpine (57), sexto Alfa Romeo (51), séptimo AlphaTauri (27), octavo Aston Martin (16), noveno Haas (15) y último Williams (3).La décima válida de la temporada 2022 se realizará en el Circuito de Silverstone del 1 al 3 de julio, con motivo del GP de Gran Bretaña.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Canadá:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.¡Inicia la carrera! Verstappen, Alonso y Sainz mantienen el P1, P2 y P3. Magnussen atacando a Hamilton por el P4. Ocon y Russell se colocan en medio de los Haas y son P6 y P7. Checo sube al P11. Magnussen daña el end plate con el neumático delantero izquierdo de Hamilton.Verstappen a 1.6s de Alonso. Sainz presiona a su compatriota. Entretanto Hamilton se aleja de Magnussen.Sainz pasa a Alonso por el P2. Tiene a Verstappen a 2.5s. Hamilton también se acerca al español de Alpine. .Verstappen a 3.3s de Sainz marca la vuelta rápida. Max fue 0.7s más veloz en este giro que el español.Pérez sigue en el P11. Sigue a Ricciardo a 0.4s. Russell pasa a Magnussen en el Casino y es P5. Alonso se acerca a Sainz. Gap de 0.7s. Carlos reporta graining.Zhou pasa a Ricciardo y es P9. Ocon ahora presiona a Magnussen por el P6. Sainz marca la vuelta más rápida y está a 3.1s de Verstappen. Fue 0.3s más veloz que Max.Gasly entra a pits luego que frenara casi encima de un rival.Magnussen en pits. Problemas en el auto de Sergio Checo Pérez. Retiro para el mexicano. Virtual Safety Car.Continúa el Virtual Safety Car.Verstappen, Hamilton en pits. Cambian medios por duros. Max sale en el P3 y Lewis en P6. Líder provisional Sainz, segundo Alonso. España 1-2.Se reanuda la carrera. Sainz a 2.3s de Alonso. Verstappen a 4.1s de Fernando en el P3.Hamilton pasa a Ocon antes de llegar a la curva 1 con DRS. Verstappen con la vuelta más rápida se acerca a 2.8s de Alonso. Zhou presiona a Schumacher por el P7.Verstappen sigue descontando. Ya tiene en la mira a Alonso. Russell y Hamilton con un ritmo similar en P4 y P5. Falta la detención de George.Zhou se aleja de Ricciardo en el P8.Verstappen pasa a Alonso y es P2. Ahora tiene a Sainz a 5.3s.Albon y Bottas por delante de Leclerc. El piloto de Ferrari en P12. No le es nada fácil a pesar de estar con alerón más descargado el monegasco.Albon en P10 defendiendo su posición con uñas y dientes, pero Bottas lo pasa en la curva 13.Leclerc pasa a Albon en la recta principal y es P11.Zhou pasa a Schumacher y es P7. Mick queda a un costado de la pista. Virtual Safety Car.En pits Russell, Ocon y Albon.Carlos Sainz en pits. Verstappen y Alonso en P1 y P2. Fernando no se detiene aún en boxes.Sainz pasa a Alonso con DRS. Ahora Hamilton va por el español de Alpine. Doble error en las detenciones en pits de McLaren, un horror.Hamilton sube al P3 tras superar a Alonso con DRS. Verstappen a 9.3s de Sainz.Zhou presiona a Stroll por el P9. Leclerc en P7 a 1s de Ocon. El monegasco aún no se detiene.Sainz viene empujando lo que más puede. Está a 8.9s de Verstappen. Marca la vuelta más rápida.Ocon le hace la vida difícil a Leclerc por el P6. Alonso sigue sin detenerse. Lleva el compuesto medio y pierde tiempo.Verstappen a 8.5s de Sainz. Russell se acerca a Alonso por el P4. Gap de 1.3s.Ocon se sigue defendiendo de la presión de Leclerc. No es muy potente el Ferrari en las rectas.Alonso en pits. Medios por duros. Sale en el P7 el español. Sainz es 0.5s más rápido por vuelta que Hamilton y 0.1s que Verstappen.Leclerc sigue atrás de Ocon por el P5. Charles aún no se detiene. Situación similar de Stroll con Zhou por el P9.Stroll con su ritmo lento permite que Tsunoda y Ricciardo lleguen al grupo. Es la lucha por el P9.Verstappen reporta que está perdiendo adherencia en los neumáticos.Ocon sigue por delante de Leclerc en el P5.Verstappen a 8s de Sainz en el P1.Stroll sigue aguantando la presión de Zhou, Tsunoda y Ricciardo.Sainz es 0.6s más veloz en este giro que Verstappen. Gap de 7.1s y cayendo.Leclerc sigue sin poder pasar a Ocon. Gap de 0.7s.Los Mercedes entrando en buen ritmo de carrera. Son más veloces que los líderes. Hamilton P3 y Russell P4.Ocon sigue cumpliendo un trabajo impecable. Está en el P5 aguantando a Leclerc con un auto superior. Alonso en P7 pero espera la detención de Charles en pits para subir.Verstappen a 6.5s de Sainz. El español es 0.5s más veloz en este giro.Alonso va acercándose a Leclerc. Gap de 2s.Sainz se acerca a 6.1s de Verstappen.Leclerc en pits. Detención de 5.3s, muy lenta. Para colmo de males sale en el P2 por detrás de Zhou, Ricciardo y Tsunoda.Verstappen en pits. Duros por duros nuevos. Sainz líder y Hamilton P2 por delante de Max. El de Red Bull pasa al de Mercedes en la recta posterior.Hamilton en pits. Leclerc pasa a Ricciardo y Tsunoda. Sube al P10. Verstappen marca la vuelta más rápida. Tiene a Sainz a 9.6s.V46/70: Russell en pits. Hamilton marca la vuelta más rápida. Sainz a 8.7s de VerstappenLeclerc pasa a Zhou y es P9. El reto ahora para el monegasco es pasar a Stroll.Stroll a pits. Leclerc es P8. Ricciardo pasa a Tsunoda y es P10.Tsunoda en pits. Al salir no puede doblar y termina en la barrera de protección en la curva 1. Safety Car….Sainz en pits. Duros por duros nuevos. Cae al P2. También entran Ocon, Alonso, Bottas, Zhou, Magnussen.Sigue el Safety Car en pista. Se está removiendo el AlphaTauri de Yuki Tsunoda.Verstappen, Sainz, Hamilton, Russell, Ocon, Alonso, Leclerc, Bottas, Vettel y Zhou, el top 10.Dirección de carrera autoriza el paso a Magnussen, Stroll, Gasly, Albon, Norris y Latifi para recuperar la vuelta.Se alista el Safety Car para dejar la pista.Se reanuda la carrera. Verstappen mantiene el P1. Sainz no muy lejos. Bien los Mercedes de Hamilton y Russell en P3 y P4.Verstappen hace todo lo posible para que Sainz no active DRS. Leclerc en P7 presionando a Alonso. Sainz marca la vuelta rápida.Ocon tiene la presión de Alonso y Leclerc. Zhou pasa a Vettel y es P9.Es el momento de Sainz. Marca de nuevo la vuelta rápida y está a 0.7s de Verstappen.Hamilton en P3 marca un muy buen ritmo. Está a 1.6s de Sainz. Leclerc pasa a Alonso en el Casino.Leclerc pasa a Ocon en la recta pero no logra tomar la última curva. Posteriormente lo vuelve a pasar el monegasco, esta vez en el Casino, y es P5.Sainz conectado a Verstappen. Gap de 0.4s. El español quiere su primera victoria en F1.Verstappen aprieta pero Sainz le sigue la estela. Hamilton no se aleja mucho, está a 2.2s de Carlos. Mercedes está mejorando notablemente su ritmo.Vuelta más rápida para Sainz. Está a 0.7s de Verstappen. Vettel será investigado tras la carrera por una infracción durante el Safety Car. Stroll pasa a Ricciardo y es P10.Verstappen rápido en S1 y Sainz en el S2. Se mantiene el gap de 0.7s.Ocon en el P6 por delante de Alonso, Bottas y Zhou.Le indican a Alonso que mantenga la posición con Ocon. Los Alpine en P6 y P7.Verstappen y Sainz con gap de 0.7s. Gran esfuerzo de ambos.Ocon 0.6s por delante de Alonso en el P6.Sainz no toma correctamente la curva del Casino. Pierde una línea pero se recupera.Verstappen mantiene el ritmo y se aleja un poco de Sainz.Max Verstappen (Red Bull) logró la victoria en el GP de Canadá. 2º Carlos Sainz (Ferrari), 3º Lewis Hamilton (Mercedes), 4º George Russell (Mercedes), 5º Charles Leclerc (Ferrari), 6º Esteban Ocon (Alpine), 7º Fernando Alonso (Alpine), 8º Valtteri Bottas (Alfa Romeo), 9º Guanyu Zhou (Alfa Romeo), 10º Lance Stroll (Aston Martin).Carlos Sainz registró la vuelta más rápida con 1:15:749 en el giro 63. Se lleva el punto adicional por terminar en el top 10.