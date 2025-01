Max Verstappen y McLaren reciben su galardón como campeones del mundo de F1 2024

Esta temporada fue de muchos altibajos. Tuvimos un gran inicio de año, todo se veía bien. Como equipo se comprendieron las limitaciones y era en lo que se quería trabajar. Los rivales realizaron un gran trabajo mejorando mucho sus autos y complicándonos las cosas, especialmente en el campeonato de constructores.Tuvimos una ardua lucha en la mitad de la temporada, pero a pesar de estar bajo presión y que tuvimos duros momento, creo que el equipo permaneció junto, no entramos en pánico que era lo más fácil que ocurriera. Creo que en esta clase de situaciones, estoy muy orgulloso de todos en el equipo.No somos los campeones de constructores, pero creo que merecíamos un poco más. Di todo de mí y también sabemos que tenemos que trabajar más el próximo año. Estoy muy emocionado por esto, ya que será una gran lucha con muchos equipos

Es algo que desde que eres niño creces y no piensas en esta clase de cosas. Obviamente miras los nombres, te sorprendes, es realmente impresionante. Espero poder estar un día en el podio.En ocasiones sabes que puedes tener la suerte de estar en el lugar y momento correcto y como piloto tiene la ventaja de lograr esto, he tenido la suerte de lograrlo. Es increíble lograr cuatro títulos.Obviamente no quiero que esto se detenga aquí y espero que podamos ser exitosos un mayor período de tiempo, pero sí, este año la rivalidad fue muy cerrada, pero luego en 2026 se tendrán muchos cambios y quizá algunos otros equipos sean competitivos nuevamente. Por ahora lo importante es disfrutar el momento y estoy orgulloso de lo que hemos conseguido como equipo y lo intentaremos de nuevo el próximo año