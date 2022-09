Max Verstappen: ''Trataré de mantenerme fuera de los problemas e intentaré llegar al frente''

Creo que la Qualy fue bien. Las Ferrari se han visto fuertes todo el fin de semana, así que sabíamos que estarían cerca hoy. Preparamos el auto para la carrera, optando por un poco más de carga aerodinámica, a una vuelta no fue lo mejor, pero creo que mañana seremos fuertes. De todos modos, todavía estábamos bastante cerca, así que eso es positivo

Será una batalla interesante mañana. Trataré de no meterme en problemas e intentaré llegar al frente. Sin embargo, no vamos a correr riesgos, sé que no necesitamos ganar todas las carreras desde ahora hasta el final de la temporada, pero si supero a los autos que estén delante de mí, definitivamente iré por la victoria

Conocida oficialmente como queda conformada la parrilla de salida del GP de Italia Max Verstappen ya pondera sus opciones de luchar por la victoria en Monza. El neerlandés clasificó 2º por detrás de Charles Leclerc, pero no tendrá esa posición de salida por la penalización de 5 lugares por cambios en su unidad de potencia. El campeón del mundo largará desde la séptima plaza, pero está bastante confiado para mañana.Verstappen explicó que optaron por una puesta a punto enfocada en la carrera y que eso les hizo perder algo de velocidad punta, algo que ha sido uno de los puntos fuertes del RB18 esta temporada. Aún así Max resaltó que fue una buena sesión de clasificación.".El actual líder del Mundial señaló que será importante evitar accidentes en la salida y en la primera vuelta. Eso sí, sabe que aunque no tomará riesgos innecesarios, si la posibilidad se presenta no dudará en ir por el triunfo.".