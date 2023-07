Colombianos Montoya, Calderón y Tunjo compiten este fin de semana en Francia en el European Le Mans Series

Juan Pablo y Sebastián Montoya, Tatiana Calderón en la categoría LMP2 y Óscar Tunjo en la LMP3, conforman la nómina de pilotos colombianos que este fin de semana correrán en las 4 Horas de Le Castellet en el Circuito Paul Ricard, segunda fecha del European Le Mans Series que regresa a pista luego de casi tres meses de receso.Sebastián Montoya y su padre Juan Pablo Montoya, asumirán el comando del LMP2 #81 del DragonSpeed junto con el estadounidense Henrik Hedman, también en la Pro AM.Entretanto Tatiana Calderón competirá en el auto #19 del Team Virage, haciendo equipo con el estadounidense Rob Hodes y el guatemalteco Ian Rodríguez, en la categoría LMP2 Pro Am (Profesional Amateur).En la categoría LMP3 estará Óscar Tunjo compartiendo el habitáculo del bólido #12 con los alemanes Torsten Kratz y Leonard Weiss del VTM Racing By Rinaldi.Un total de 42 autos y más de 120 pilotos de 30 nacionalidades han confirmado la participación en la carrera del 16 de julio. Sin embargo, la acción en pista inicia hoy viernes con las prácticas; mañana sábado 15 se reanudarán las prácticas y se adelantará la clasificación a las 3:45 p.m. (8:45 a.m. de Colombia) para definir la grilla de partida de la prueba de duración que verá la bandera verde el domingo a las 11:30 a.m. (4:30 a.m. de Colombia).En las 4 Horas de Barcelona, competencia que representó el inicio de la ELMS, los Montoya terminaron en el séptimo puesto y Calderón en el noveno de la categoría LMP2 Pro Am. Tunjo, en la categoría LMP3, abandonó tras un incidente que lo dejó fuera de la disputa en la primera vuelta de la carrera.