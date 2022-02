FIA destituye a Michael Masi como director de carrera de F1

Señoras, señores,



Durante la reunión de la Comisión de la F1 en Londres, presenté parte de mi plan para un nuevo paso adelante en el arbitraje de la Fórmula 1.



Extrayendo conclusiones del análisis detallado de los acontecimientos del último Gran Premio de Abu Dhabi de F1 y de la temporada 2021, propuse una reforma en profundidad de la organización del arbitraje y de la dirección de carrera. Fue apoyada unánimemente por el director general de la F1 y los directores de los equipos.



Éste es mi plan para estos cambios estructurales:



En primer lugar, para ayudar al director de carrera en el proceso de toma de decisiones, se creará una Sala de Control de Carrera Virtual. Al igual que el árbitro de asistencia por vídeo (VAR) en el fútbol, se situará en una de las oficinas de la FIA como respaldo fuera del circuito. En conexión en tiempo real con el director de carrera de la FIA F1, ayudará a aplicar el reglamento deportivo utilizando las herramientas tecnológicas más modernas.



En segundo lugar, se suprimirán las comunicaciones directas por radio durante la carrera, que actualmente se emiten en directo por todas las televisiones, para proteger al director de carrera de cualquier presión y permitirle tomar decisiones tranquilamente. Seguirá siendo posible hacer preguntas al director de carrera, según un proceso bien definido y no intrusivo.



En tercer lugar, los procedimientos de desobstrucción detrás del Safety Car serán reevaluados por el Comité de Asesoramiento Deportivo de la F1 y presentados a la próxima Comisión de la F1 antes del inicio de la temporada.



Y por último, me gustaría informarles de que se pondrá en marcha un nuevo equipo de dirección de carrera a partir de Barcelona para la sesión de pruebas.



Niels Wittich y Eduardo Freitas actuarán alternativamente como directores de carrera, asistidos por Herbie Blash como asesor principal permanente.



Michael Masi, que realizó un trabajo muy exigente durante tres años como director de carrera de la Fórmula 1 tras Charlie Whiting, recibirá una nueva oferta en la FIA.



He presentado este plan completo a los miembros del Consejo Mundial del Deporte del Motor y al Senado, que han dado su pleno apoyo.



Con este plan, la FIA abre el camino para un nuevo paso adelante en el arbitraje de la Fórmula 1. Sin los árbitros, no hay deporte. El respeto y el apoyo a los árbitros está en la esencia de la FIA. Por ello, estos cambios estructurales son cruciales en un contexto de fuerte desarrollo y de expectativas legítimas de pilotos, equipos, fabricantes, organizadores y, por supuesto, de los aficionados.



Agradezco sinceramente a todos los que han contribuido a esta reforma.



Estos cambios nos permitirán comenzar la temporada 2022 de Fórmula 1 en las mejores condiciones, y nuestro deporte será aún más querido y respetado.



Gracias por su atención

