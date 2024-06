Ferrari gana nuevamente las prestigiosas 24 Horas de Le Mans de FIA WEC

El Ferrari AF Corse 499P Hypercar nº 50, piloteado por Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen y Miguel Molina, logró una brillante victoria en condiciones cambiantes en las 24 Horas de Le Mans 2024, cuarta ronda del FIA WEC. Un total de 325 mil personas asistieron al Circuito de La Sarthe, imponiendo un nuevo récord.Nielsen condujo un soberbio triple stint final, sobreviviendo a un problema con su puerta y a una investigación por un pit stop inseguro, para conseguir la segunda victoria consecutiva de Ferrari en el legendario circuito de La Sarthe.En las traicioneras condiciones de las últimas horas de la carrera, Nielsen fue capaz de colocarse en cabeza y abrir una brecha sobre el pelotón perseguidor, que se había agrupado tras los coches de seguridad de la mañana debido al mal tiempo y a diversos incidentes.Toyota Gazoo Racing, con el GR010 Hybrid Hypercar nº 7 de José María 'Pechito' López al volante, intentó dar caza a Nielsen en los últimos compases, pero no lo consiguió, por lo que él y sus compañeros de equipo Kamui Kobayashi y Nyck de Vries terminaron en segunda posición.López sufrió un trompo en sus intentos, pero aun así fue capaz de separar a los Ferrari 499P de fábrica, mientras que el auto No.51 de Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi y James Calado se colocó tercero para hacer un doble podio para el Cavallino Rampante.Durante la penúltima hora, Pier Guidi entró en contacto con el otro Toyota GR010 en la curva Mulsanne, pilotado por Brendon Hartley, y recibió una penalización de cinco segundos por el contacto. Sin embargo, el italiano también fue susceptible a la persecución de Laurens Vanthoor de Porsche Penske Motorsport en los últimos 20 minutos, pero fue capaz de contener al belga, que finalmente terminó cuarto.Estos puntos, sin embargo, son suficientes para que Vanthoor y sus compañeros de equipo Kevin Estre y Andre Lotterer mantengan su liderato en el campeonato de Hypercar del WEC y su récord del 100% de podios en 2024. Porsche aventaja ahora a Ferrari en nueve puntos en la clasificación general, con Toyota a sólo tres puntos de Ferrari.Los cinco primeros clasificados de Hypercar en Le Mans fueron el Toyota nº 8, por delante del Porsche Penske 963 nº 5, que terminó sexto. El Cadillac Racing V.Series.R nº 2 fue séptimo, mientras que el equipo Hertz Team JOTA nº 12 se hizo con la octava posición tras una gran remontada después de una reconstrucción completa del auto tras un fuerte accidente en los entrenamientos libres a principios de semana.El noveno puesto fue para el Porsche del Hertz Team JOTA nº 38, mientras que el Lamborghini Iron Lynx nº 63 consiguió el último punto para el fabricante. El Hertz Team JOTA también logró el 1-2 en la Copa del Mundo FIA de Equipos de Hipercoches, por delante del otro equipo cliente de Porsche, Proton Competition.Peugeot TotalEnergies terminó 11º y 12º en la general, con el 9X8 nº 94 a la cabeza del auto hermano nº 93. Isotta Fraschini terminó 14º en la general y, aunque no pudo rivalizar con los líderes de la categoría, realizó una sólida carrera para el fabricante italiano en lo que fue el debut del equipo en Le Mans.Por lo demás, fue una carrera difícil tanto para BMW M Team WRT como para Alpine Endurance Team. BMW no pudo celebrar el 25º aniversario de la victoria del V12 LMR, ya que el M Hybrid V8 nº 15 tuvo que retirarse tras una colisión con el líder de la carrera, el Ferrari 499P Hypercar nº 83. Mientras tanto, el auto hermano No. 20 no pudo competir con los punteros debido a varios problemas técnicos.Las esperanzas de los locales se desvanecieron aún más el sábado por la tarde, cuando los dos Alpine A424 sufrieron un fallo en el motor y se retiraron de la carrera.El Campeonato Mundial de Resistencia (FIA WEC) se reanudará el mes que viene con una visita a Suramérica para las 6 Horas Rolex de São Paulo en Brasil (13-14 de julio).