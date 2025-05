Se revela el tráiler final de 'F1 The Movie' antes de su estreno en junio

may 13 /2025 11:55 GMT

La esperada película que fusiona el vértigo de la Fórmula 1 con Hollywood ya tiene su tráiler final. Bajo el motor creativo de los realizadores de Top Gun: Maverick y con Brad Pitt al volante de un drama de alto octanaje, F1 The Movie promete generar grandes emociones.Dirigida pory producida por el legendario Jerry Bruckheimer, la cinta cuenta con un dream team tras bambalinas: desde el siete veces campeón—como productor— hasta el propio Pitt, quien encarna a Sonny Hayes, un expiloto de los 90 cuya carrera se truncó tras un accidente.Tres décadas después, Hayes, ahora un "mercenario de las pistas", recibe una oferta imposible de rechazar:de la mano de su excompañero Ruben Cervantes (Javier Bardem). Pero hay un rival inesperado: el joven prodigio Joshua Pearce (Damson Idris), dispuesto a eclipsarlo.El tráiler llega caliente tras el Gran Premio de Miami 2025, donde, con figuras como Ed Sheeran, ROSÉ, Burna Boy y Tate McRae, entre otros. El primer sencillo, Lose My Mind —con Don Toliver y Doja Cat— ya enciende las radios, seguido de Messy de ROSÉ, quien brilló en el paddock de Miami.Cona los circuitos desde la temporada 2023 —y el apoyo de la FIA, equipos y pilotos—, el filme mezcla tomas reales con una narrativa que explora rivalidades, redención y el precio de la gloria.Este proyecto marca un hito: es la primera vez queabre las puertas de par en par a un equipo de filmación, permitiendo cámaras en boxes, garajes y hasta en la parrilla.F1 The Movie estará disponible en los cines desde ela nivel mundial y elen Norteamérica.