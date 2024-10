¡Histórico! El colombiano David Alonso es nuevo campeón mundial de Moto3

Quería ganar ganando, lo tenía muy claro. Mi sueño perfecto no me lo imaginaba de otra forma que no fuera ganando. Crucé la línea de meta y no me lo creía. Pensaba que en la última vuelta había excedido los límites de la pista y no quería celebrarlo antes de tiempo

Cuando empezaron a felicitarme, les preguntaba si de verdad era campeón. No me lo creía. Durante todo el fin de semana he estado muy tranquilo, pero ayer por la tarde empecé a tener algunas dudas.



Quiero dar las gracias a mi equipo, a CFMOTO, a mis patrocinadores y a todas las personas que me han ayudado a llegar hasta aquí, porque sin ellos no hubiera podido cumplir mi sueño

Con tan solo 18 años, el piloto colombiano David Alonso logró esta tarde en el Circuito de Motegi el primer título para su país en el motociclismo internacional. Se trata de la categoría Moto3, la cual se encuentra a tan solo dos escalones de la máxima división de este deporte, el MotoGP.En el GP de Japón de este fin de semana se le presentaba su primera oportunidad de llevarse el título - a cinco válidas aún del cierre de la temporada -, y no la quiso pasar por alto lo más pronto posible.Alonso, que salía desde la tercera posición, superó a Collin Veijer para ponerse segundo en los primeros metros, por detrás del piloto que partía desde la pole, Iván Ortolá. Sin embargo, Alonso se tomó con calma las primeras vueltas. El joven colombiano ha permanecido siempre en el primer grupo, pero ha llegado a ocupar la séptima posición.Por delante, Adrián Fernández tomó la cabeza de carrera y e impuso un gran ritmo. A falta de nueve vueltas para el final, Alonso comenzó moverse para recuperar posiciones. Entre los pilotos a los que ha adelantado se encontraban dos de sus máximos rivales en la lucha por el título: Dani Holgado e Iván Ortolá.Cuando faltaban cinco vueltas para ver la bandera a cuadros, el piloto del CFMOTO Gaviota Aspar Team ya ocupaba la segunda posición. Alonso no ha tardado en superar a Fernández para ponerse líder y encaminarse así hacia su décima victoria de la temporada, la cual le ha permitido proclamarse campeón del mundo.", comentó el piloto oriundo de Madrid (España), pero de madre colombiana.", indicó Alonso.Este título es el cuarto que Alonso consigue con el Aspar Team, después de ganar el Campeonato de España de 85GP en 2018, la European Talent Cup en 2020 y la Red Bull Rookies Cup en 2021. Alonso también ha abierto el palmarés de títulos de CFMOTO, que ha conseguido el primer Mundial para un constructor chino.Con el triunfo de hoy en Japón, el colombiano ha entrado en los libros de récords al convertirse en el piloto con más victorias en la historia de Moto3, tras superar las trece de Romano Fenati. Además, ha igualado a Joan Mir como el piloto con más victorias en una misma temporada en Moto3.La próxima válida de Moto3 se realizará del 18 al 20 de octubre en el Circuito de Phillip Island, con motivo del GP de Australia.