Sainz sobre su futuro: ''La decisión la voy a tomar muy pronto porque ya quiero quitármela de encima''

No, todavía no. Tengo mis opciones encima de la mesa listas para tomar una decisión. La voy a tomar muy pronto porque ya quiero quitármela de encima y centrarme en lo que queda de año con Ferrari.



Ya habrá tiempo de pensar en el equipo futuro, pero este año tengo un auto que me permite hacer podios, ganar alguna carrera y me quiero centrar en eso

No hay una. Hay varias. Todos los equipos que ahora mismo no han firmado a sus pilotos para el año que viene, Estoy en su lista, me han ofrecido un contrato y puedo firmar con ellos mañana, pero no voy a firmar ni mañana.



Y voy a tomármelo un poco de calma. Decidir pronto. Y cualquiera de esos equipos que has mencionado, pues son una opción para mí

Obviamente no te lo tomas bien. A ninguno le gusta que le digan que no quieren continuar con él. A nadie le gusta que le dejen. No. Pues a mí me dejaron en febrero, por así decirlo, y me siento mal. Obviamente yo venía de hacer años muy buenos en Ferrari.



Empezó muy bien ganando. Pero sí, había un siete veces campeón del mundo. Se llama Lewis Hamilton que quería venir a Ferrari y le han hecho hueco en Ferrari y contra eso, pues tampoco se puede.



Me lo tomo con filosofía e intentó aceptarlo de la mejor manera posible. Y también lo encuentro como una oportunidad futura. Saldrán otras oportunidades, momentos. Sigo queriendo ser campeón del mundo. Sigo queriendo ganar carreras y ya por ello hay que ir

Sin duda una de las noticias más esperadas en la Fórmula 1 es la decisión que tomará el piloto español Carlos Sainz sobre el equipo en el que competirá a partir del próximo año. Pronto podría darse un pronunciamiento oficial.Previo al GP de su país, concedió una entrevista al programa El Hormiguero de Antena 3, al preguntarle sobre si tiene una idea sobre su futuro, el madrileño dijo: "".Al consultarle si es solo un equipo el interesado, en este caso Williams, Sainz dijo: "".Respecto a su salida de Ferrari, indicó: "", concluyó el piloto de 29 años.