Análisis - Lo positivo, negativo y la polémica del GP de Japón 2024 de F1

La cuarta válida de la temporada 2024 de Fórmula 1, el Gran Premio de Japón, dejó varios temas para analizar. Aquí en detalle lo que nos llamó la atención, dividido en tres aspectos.El año comenzó de buena manera para el piloto mexicano. Está cumpliendo su papel de escudero y logró el objetivo: terminar segundo y afianzar la mayor cantidad de puntos para Red Bull. Su fin de semana en Suzuka fue sólido. En la clasificación terminó a tan solo 0.066s de la pole y en la carrera subió al podio junto a su compañero Max Verstappen y a Carlos Sainz.No hay duda que el Red Bull RB20 es el auto más veloz de la F1. Lo que todos esperamos es que el mexicano pueda superar a su coequipero neerlandés, o por lo menos estar cerca para incomodarlo y demostrar que esta temporada su progreso y consistencia están al máximo nivel.Compromiso y resiliencia. Esas dos características las tiene la Scuderia Ferrari esta temporada. Su auto ha mejorado notablemente en ritmo de carrera, situación contraria a la de 2023 en la que el fuerte era la clasificación.En Suzuka fueron el segundo equipo tras Red Bull y aunque esta pista no le favorecía al auto debido a sus características, no estuvieron tan lejos si se compara con años anteriores. Tras la carrera sus pilotos aseguraron que las señales son positivas en el progreso del SF-24 y que en los próximos Grandes Premios pueden estar más cerca.El piloto japonés se lució ante su afición. A pesar de su juventud y carácter brioso, el piloto de 159 cm está elevando su peso como piloto en la Fórmula 1. Al tener como compañero a Daniel Ricciardo, lo está haciendo quedar mal, pues se está llevando los resultados que el equipo necesita.De hecho, los siete puntos que Racing Bulls en el campeonato de constructores y que lo ubican en el sexto lugar, todos han sido obtenidos por Yuki. Con el trabajo hecho se está asegurando su cupo progresivamente para la próxima temporada.Suzuka nunca decepciona, no solo por su espectacular trazado sino también por la pasión y fervor de sus aficionados. Su originalidad y creatividad sobresalen entre todos los fans en el campeonato.La organización reportó una asistencia de 229 mil personas durante el fin de semana, teniendo casa llena. Sin importar las condiciones, los japoneses están siempre firmes, con sus familias y atuendos. La buena noticia es que el Gran Premio seguirá en el calendario hasta por lo menos 2029.Presión absoluta para el piloto australiano a quien sus acciones en la Fórmula 1 van en caída. La mala suerte y los errores le están generando un momento amargo, puesto que no está logrando los resultados y además porque Yuki Tsunoda es el capo del equipo Racing Bulls en este momento.Cada vez la sombra de Liam Lawson está más cerca para ser su reemplazo en la máxima categoría, por lo que deberá sacar lo mejor de su repertorio para por lo menos garantizar que su contrato termine como está estipulado, hasta el final de la presente temporada.Las colisiones tienen 'golpeado' al equipo Williams. Ya son cuatro las que han sufrido en la misma cantidad de Grandes Premios. En Suzuka en la primera sesión fue Logan Sargeant, al perder el control del auto a la salida de las 'S'.Luego en carrera, en tan solo la primera vuelta, Alex Albon quedó fuera luego que Daniel Ricciardo le cerrara su línea de carrera y terminara contra las barreras de protección. Sin puntos en lo que va de temporada y con un altísimo detrimento por los choques, 2024 no pinta para nada fácil para Williams.Durante el fin de semana no se registraron hechos polémicos para destacar en este apartado.