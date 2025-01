OFICIAL: Franco Colapinto se despide de Williams y se une a Alpine F1 Team

Estoy súper emocionado de tener la oportunidad de unirme a Alpine Formula One Team. En primer lugar, quiero dar las gracias a Williams por todo su apoyo desde el momento en que entré en la Academia hasta la última carrera en Abu Dhabi. Hicieron realidad mi sueño de correr en Fórmula 1, y siempre les estaré agradecido por ello. Ahora ha llegado el momento de un nuevo capítulo, y asumir este reto con el equipo BWT Alpine Formula One es un verdadero honor.



Muchas gracias a Luca (de Meo), Flavio (Briatore) y Oliver (Oakes) por creer en mí y acogerme en el equipo con los brazos abiertos. Estoy impaciente por empezar y ver adónde nos lleva este viaje. También quiero dar las gracias a todos mis patrocinadores y socios que me han apoyado en los retos de la temporada 2024. Su apoyo lo ha hecho posible, y a mis increíbles seguidores de Argentina: ¡Muchas gracias! Su pasión y su aliento significan mucho para mí. Aspiremos a cosas aún mayores en 2025 y más allá

Estamos muy contentos de llegar a un acuerdo con Williams Racing para fichar a Franco Colapinto. Está claro que Franco se encuentra entre los mejores jóvenes talentos del automovilismo actual.



Es justo decir que su aparición en la parrilla de Fórmula 1 el año pasado cogió a muchos, yo incluido, por sorpresa y sus actuaciones han sido muy impresionantes para un piloto debutante. Tenemos un ojo puesto en nuestro futuro y su fichaje significa que tenemos un gran grupo de jóvenes pilotos a los que recurrir y con los que trabajar en el desarrollo del equipo para futuros éxitos

El piloto argentino Franco Colapinto cambia de rumbo. Hoy se oficializó su arribo a la escudería Alpine, ocupando el rol de piloto de reserva y pruebas tras llegar a un acuerdo multianual con el equipo francés.El piloto de 21 años estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá tareas de pilotaje con Paul Aron y Ryo Hirakawa en el Programa de Pruebas de Autos Antiguos[TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador en Enstone.Franco Colapinto comentó: "", señaló el piloto argentino.Flavio Briatore, Consejero Ejecutivo, declaró: "", expresó el empresario italiano.