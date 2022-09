Brasilero Felipe Drugovich se corona campeón de la F2 y espera oportunidad en F1 en 2023

¡Suena increíble! Creo que se necesita un poco de tiempo para asimilarlo y luego te das cuenta de que eres el campeón. Creo que cuando empiezas siempre tienes el sueño de estar en la F1, pero luego al pasar te das cuenta de lo difícil que es ser también campeón de la F2, que es todo lo que puedes hacer para cumplir ese sueño, y de repente se convierte en un sueño ser también campeón de la F2. Desde niño ya soñaba con este momento. Es una sensación irreal estar aquí

Seguro que no fue como esperaba. Al principio estaba un poco nervioso porque Théo estaba recuperando algunas posiciones. Al final, nos dimos cuenta de que era bastante difícil para él remontar y la sensación fue la misma que si yo hubiera estado en el auto. Es algo irreal y creo que voy a disfrutar mucho de esto durante mucho tiempo

Realmente mucho. Realmente me ayudaron al principio a desarrollar mi conducción y mis habilidades, pero al mismo tiempo también son un equipo muy joven y creo que por eso también les ayudé a aprender mucho. Creo que eso también nos ayudó a ganar este año. Llegué con mucha experiencia, les ayudé a progresar y ellos también dieron un gran paso adelante del año pasado a este. Creo que fue un trabajo de equipo, obviamente, pero estoy muy contento de haber conseguido ayudarles

Obviamente, empiezas a pensar en ello muy pronto en el Campeonato. Intentas no hacerlo, pero creo que cuando te das cuenta de que puedes conseguirlo, es algo realmente especial. Creo que fue en torno a Spa cuando volví a tener un hueco y vi que habíamos remontado muy bien. Entonces pensé realmente que era posible. Aunque ya era casi el final del campeonato, la undécima prueba, creo que ahí empecé a pensar realmente en ello

Mónaco será una, probablemente la más especial. También, Zandvoort fue muy especial para el equipo, ganar su carrera de casa, así que creo que estas dos serán mis favoritas

Eso fue algo especial, ¡en realidad lo había olvidado! Fueron cinco victorias y todas ellas fueron muy especiales, creo que cada una tiene sus puntos buenos. Creo que hay que disfrutarlas. Todas ellas son realmente mis favoritas

Sí. Creo que a lo largo del mes de julio, cuando tuvimos cuatro fines de semana de carrera en un mes, sentimos que perdimos un poco de rendimiento, y que estábamos perdiendo ese liderazgo en el campeonato. Obviamente, no era el fin del mundo porque seguíamos ahí arriba con cierta diferencia de puntos, pero nunca es agradable ver que los demás mejoran y tú te quedas ahí. Al mismo tiempo, creo que era algo que tenía que pasar para que pudiéramos trabajar en las vacaciones de verano y volver más fuertes

Lo es. Lo es, sin duda. No tengo ni idea de lo que iba a hacer sin la F2 este año, aunque no era el plan. Creo que este título me abrirá muchas oportunidades y ojalá algún día pueda estar también en la F1. Ese es el objetivo principal y voy a luchar por él

Espero que la noticia tenga bastante repercusión, creo que hay mucha gente animada, sobre todo porque no hay ningún brasilero en la F1. Creo que si bajas por el escalafón, soy el primero que pueden elegir y es especial hacer el trabajo para ellos. Les hace mucha falta alguien en la F1 y ojalá pueda estar ahí algún día para representar al país

Bueno, intento estar por ahí en el paddock. Quedan pocas sillas disponibles en la F1. Obviamente, es muy difícil conseguir un puesto de titular. Lo estamos intentando, pero si no, trataremos de conseguir un asiento de reserva. Por el momento, sólo estoy intentando conseguir ese asiento principal

Bueno, ¡espero que el equipo esté a la altura! Estaría bien tener una celebración mañana por la noche con el equipo y simplemente disfrutar de este momento. Vamos a tener un parón de dos meses hasta Abu Dhabi, así que estaría bien tener una buena celebración antes de este parón

El piloto brasilero Felipe Drugovich logró esta tarde en Monza el campeonato de la FIA Fórmula 2. Gran mérito ya que no pertenece a un programa de pilotos de un equipo de F1 y además la temporada la corrió en una escudería joven y sin mucha trayectoria como lo es MP Motorsport.Luego de obtener cinco victorias y de sumar puntos en 22 de las 25 carreras disputadas hasta el momento, el piloto oriundo del estado de Paraná se llevó el título a falta de tres competencias (la de mañana en Monza y las dos de Abu Dhabi).Esta tarde se produjo una de los tres carreras en las que no sumó. Durante la primera vuelta en Monza, quedó fuera de carrera luego de enllantarse con Amaury Cordell y tener una ruptura en la suspensión delantera derecha.Ante esta situación, dependía del resultado que consiguiera su principal rival Theo Pourchaire. El francés debía terminar sexto y lograr la vuelta rápida para estirar la definición, pero no fue así. El francés quien pertenece al programa de jóvenes pilotos de Sauber, terminó decimoséptimo.Ahora el reto para Felipe Drugovich es intentar lograr una silla de F1, por lo menos como piloto de reserva.A continuación la entrevista publicada por parte de la categoría telonera de la F1: