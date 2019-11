GP de Brasil - Pruebas Libres 1

Pos. Piloto Escudería Nac. Tiempo Gap Vueltas Evento 1 A. Albon Red Bull TAI 1:16.142 -.--- 9 2 V. Bottas Mercedes FIN 1:16.693 +0.551 10 3 S. Vettel Ferrari ALE 1:17.041 +0.899 13 4 C. Leclerc Ferrari MON 1:17.285 +1.143 13 5 C. Sainz McLaren ESP 1:17.786 +1.644 16 6 N. Hülkenberg Renault ALE 1:17.899 +1.757 8 7 D. Ricciardo Renault AUS 1:17.985 +1.843 9 8 P. Gasly Toro Rosso FRA 1:18.100 +1.958 17 9 D. Kvyat Toro Rosso RUS 1:18.274 +2.132 16 10 L. Norris McLaren GBR 1:18.559 +2.417 15 11 G. Russell Williams GBR 1:18.779 +2.637 18 12 K. Magnussen Haas DIN 1:19.247 +3.105 10 13 L. Stroll Racing Point CAN 1:19.414 +3.272 6 14 K. Räikkönen Alfa Romeo FIN 1:19.532 +3.390 12 15 A. Giovinazzi Alfa Romeo ITA 1:19.600 +3.458 18 16 N.Lafiti Williams CAN 1:20.010 +3.868 16 NC R. Grosjean Haas FRA -:--.--- -:--.--- 3 Sin Tiempo NC S. Pérez Racing Point MEX -:--.--- -:--.--- 1 Sin Tiempo NC M.Verstappen Red Bull HOL -:--.--- -:--.--- 3 Sin Tiempo NC L. Hamilton Mercedes GBR -:--.--- -:--.--- 3 Sin Tiempo

Iniciaron oficialmente las actividades del Gran Premio de Brasil esta mañana en el Autódromo de Interlagos y desafortunadamente la primera sesión de pruebas libres no han sido del todo provechosa debido a la lluvia. En el poco rodaje que tuvieron los pilotos, fue el tailandés Alexander Albon el más veloz. Sin embargo al final de la sesión el de Red Bull tuvo una colisión. De esta forma el asiático completó sus primeras vueltas en el trazado paulista.En los minutos finales la pista fue mejorando y varios pilotos optaron por colocar por primera vez los slicks (neumáticos para pista seca), pero aún el asfalto no se encontraba en su mejor punto. Los Red Bull salieron a pista con el blando, pero fueron los 'conejillos de indias' para evidenciar que aún las condiciones no eran las propicias para los slicks.Primero Max Verstappen tuvo un semitrompo en la 'S' de Senna, aunque evitó el impacto. Posteriormente en Junção, Alexander Albon perdió el control del auto y aunque fue a baja velocidad, no pudo detener el RB15 sobre el césped húmedo y rompió la suspensión delantera. Allí se generó bandera roja, a dos minutos del final, impidiendo que varios pilotos pudieran mejorar sus registros.La sesión tuvo poca actividad en pista debido a que el pronóstico del clima para sábado y domingo, las condiciones serán totalmente diferente. Por esta razón los pilotos prefirieron no arriesgaser. El rodaje se realizó con neumáticos intermedios y de lluvia extrema.El segundo tiempo fue para Valtteri Bottas de Mercedes, por delante de los pilotos de Ferrari, Sebastian Vettel y Charles Leclerc. El piloto monegasco estrena motor este fin de semana, obligado por la falla que presentó el anterior en el pasado GP de Estados Unidos, y por ende perderá 10 posiciones en la grilla de partida de la carrera.Carlos Sainz de McLaren se ubicó quinto y fue el primer piloto en salir a la pista a marcar tiempos. Entretanto su compañero de equipo, Lando Norris, fue el encargado de cerrar el top 10. Entre ellos quedaron los Renault de Nico Hülkenberg y Daniel Ricciardo, y los Toro Rosso de Pierre Gasly y Daniil Kvyat.En esta sesión no registraron tiempos Romain Grosjean de Haas, Sergio Pérez de Racing Point, Max Verstappen de Red Bull y el nuevo hexacampeón, Lewis Hamilton.A las 15:00 hs de São Paulo comenzará la segunda sesión de prácticas libres del Gran Premio de Brasil.Estos fueron los tiempos de la sesión: