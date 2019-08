Me gusta el Hungaroring, es uno de mis circuitos favoritos. Es muy técnico en el que realmente tienes que atacar mucho los vértices para afrontar bien cada curva. La sensación de correr aquí es un poco la de conducir un auto grande en una pista pequeña ya que es bastante estrecha, pero eso no la hace menos divertida.



Mi curva favorita es la 11, una curva rápida a derecha, con una sensación agradable cuando entras de la forma correcta. También es muy importante hacer una buena salida de la última curva ya que la recta de meta es muy larga y tienes que tener una buena velocidad en ella. Budapest es una bonita ciudad en la que hay muchas cosas que hacer por las noches. Todo el equipo siempre quiere venir a esta carrera, es una de las más calurosas del año y suele ser una pista buena para nosotros.



La de Alemania ha sido una de las carreras más locas y difíciles para mí, pero fue genial llegar a lo más alto. Todos hemos trabajado muy bien juntos y es increíble que los mecánicos tuvieran otro récord, aunque tuvieran que hacer nueve paradas. Ahora en Hungría estamos listos para darlo todo antes del receso de verano

Budapest es una de mis carreras favoritas del calendario por varias razones. En primer lugar, me encantan los trazados estrechos, técnicos y con muchas curvas y exactamente así es el Hungaroring. En segundo lugar, Budapest me trae buenos recuerdos del año pasado con Toro Rosso, ya que aquí conseguí mi segundo mejor resultado del año cuando fui sexto. También he tenido carreras muy buenas en Hungría con victorias, podios y poles en GP2, Fórmula Renault 3.5 y 2.0.



Budapest también es un lugar increíble, he pasado mucho tiempo de vacaciones en esta ciudad. Tiene una gran ambiente y me gustan las altas temperaturas. Me siento bien cuando estoy aquí y siempre me emociona correr aquí.



El Hungaroring es el tipo de circuito en el que Red Bull siempre ha sido bastante fuerte en los años anteriores y con suerte eso se mantendrá este año. Estoy decepcionado por no acabar la carrera ya que había muchos puntos en juego, pero continuamos centrados y estoy confiado en que pronto tendremos nuestra recompensa

Con la confianza a tope tras la victoria conseguida en Alemania con Max Verstappen, el equipo Red Bull llega al Hungaroring buscando su tercera victoria del 2019. El de Budapest es un circuito que por sus características favorece al RB15 y deberían estar más fuertes que Ferrari y Mercedes. El holandés, que aun no ha subido al podio en este trazado, quiere seguir descontando diferencias con Bottas, mientras que Gasly tendrá una nueva oportunidad para terminar bien la primera parte de la temporada.".".