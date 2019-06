Publicidad

Home >> Noticias

Hamilton arrasa en Paul Ricard y extiende su dominio al frente del Mundial - Reporte GP de Francia

Posiciones Finales del Gran Premio de Francia 2019

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Lewis Hamilton Mercedes 1:24.31.198 25 - 25 2. Valtteri Bottas Mercedes + 18.0 18 - 18 3. Charles Leclerc Ferrari + 18.9 15 - 15 4. Max Verstappen Red Bull + 34.9 12 - 12 5. Sebastian Vettel Ferrari + 62.7 10 1 11 6. Carlos Sainz McLaren + 95.4 8 - 8 7. Kimi Räikkönen Alfa Romeo + 1 Vuelta 6 - 6 8. Nico Hülkenberg Renault + 1 Vuelta 4 - 4 9. Lando Norris McLaren + 1 Vuelta 2 - 2 10. Pierre Gasly Red Bull + 1 Vuelta 1 - 1 Pilotos sin puntos: 11. Daniel Ricciardo * Renault + 1 Vuelta 12. Sergio Pérez Racing Point + 1 Vuelta 13. Lance Stroll Racing Point + 1 Vuelta 14. Daniil Kvyat Toro Rosso + 1 Vuelta 15. Alexander Albon Toro Rosso + 1 Vuelta 16. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo + 1 Vuelta 17. Kevin Magnussen Haas + 1 Vuelta 18. Robert Kubica Williams + 2 Vueltas 19. George Russell Williams + 2 Vueltas No finalizaron: - Romain Grosjean Haas

Lewis Hamilton ganó con autoridad el GP de Francia, y con su cuarta victoria de forma consecutiva consolidó su liderato en el Campeonato Mundial de Fórmula 1. En el circuito de Paul Ricard fue monólogo del piloto británico que partió desde la Pole Position, lideró todas las vueltas y al que solo le faltó la vuelta rápida que quedó en manos de Sebastian Vettel. El podio lo completaron Valtteri Bottas que terminó a 18 segundos de su compañero de equipo y Charles Leclerc, al que le hizo falta un giro más para arrebatarle la segunda posición al finlandés. La Fórmula 1 volvió a Europa y la vida sigue igual.En territorio francés quedó manifiesta la superioridad de Mercedes, el W10 y sobre todo de un Hamilton que no dio opción a sus rivales y que vuelta a vuelta fue construyendo un contundente triunfo, el número 79 de su historial. En punta de carrera hubo poca lucha, salvo en las últimas vueltas con un Bottas resistiendo el ataque de Charles Leclerc que se puso a menos de un segundo de Valtteri que perdió rendimiento por el desgaste de sus neumáticos. El monegasco sumó su tercer podio de la temporada, el segundo al hilo tras el conseguido en Canadá.En cuarto lugar llegó Max Verstappen, que mantiene su racha finalizando una vez más dentro de los 5 primeros. El holandés suma y sigue sacando el máximo de un RB15 al que todavía la hace falta punch para pelear más arriba con los Mercedes y las Ferrari. Completó las 5 primeras posiciones Sebastian Vettel, que escaló desde la 7ma plaza (una de sus peores clasificaciones) y marcó la vuelta rápida de la carrera (1:32.740) sumando un punto adicional. El alemán apenas pudo adelantar a los McLaren y poco más pudo avanzar.El mejor del resto ha sido Carlos Sainz. El español intentó superar a Verstappen en la primera vuelta, pero no le alcanzó, luego fue superado por Vettel y desde ahí gestionó su ritmo y sus neumáticos para quedarse con la sexta posición. En séptimo lugar se reportó Daniel Ricciardo, en otra buena carrera con el Renault, seguido de Kimi Räikkönen, que volvió a sumar con Alfa Romeo Racing, y Nico Hülkenberg, que ayudó a sumar buenos puntos para los de Enstone en su Gran Premio de casa. Los tres superaron a falta de una vuelta a Lando Norris, declarado el piloto del día, que sufrió una falla hidráulica en su MCL34 y aun así se defendió con uñas y dientes para tratar de mantener su posición. El último punto es poco premio para la buena carrera que hizo Norris. Los comisarios llamaron a declarar a Ricciardo, a Räikkönen y al piloto de McLaren por esta maniobra, en la que el británico perdió el P7.En 11ra posición se reportó Pierre Gasly quien pagó cara la estrategia de salir con neumáticos blandos y no se pudo lucir ante su gente. El francés cruzó la meta por delante de los Racing Point de Sergio Pérez y Lance Stroll y los Toro Rosso de Kvyat y Albon. La actualización de la unidad de potencia Honda no dio los réditos esperados y tan solo Verstappen entró en zona de puntos.En la parte baja de la tabla se ubicaron Antonio Giovinazzi que se había metido en la Q3, pero que largó con neumáticos blandos y no pudo aprovechar su posición de partida, Kevin Magnussen, y Robert Kubica, que por primera vez en el año terminó por delante de su compañero de equipo George Russell. El único abandono de la carrera lo protagonizó Romain Grosjean en otro fin de semana desastroso para Haas.Con los resultados finales de este GP de Francia, Lewis Hamilton lidera el campeonato de pilotos con 187 puntos, segundo Valtteri Bottas (151), tercero Sebastian Vettel (111), cuarto Max Verstappen (100), quinto Charles Leclerc (87), sexto Pierre Gasly (37), séptimo Carlos Sainz (26), octavo Kimi Räikkönen (19), noveno Daniel Ricciardo (16) y décimo Nico Hülkenberg (16).En el campeonato de constructores, Mercedes está al comando con 338 puntos, segundo Ferrari (198), tercero Red Bull (137), cuarto McLaren (40), quinto Renault (32), sexto Racing Point (19), séptimo Alfa Romeo (19), octavo Toro Rosso (17), noveno Haas (16) y último Williams sin puntos.La novena válida del Campeonato Mundial de Fórmula 1 se realizará el próximo fin de semana, del 28 al 38 de junio en el Red Bull Ring, con motivo del GP de Austria.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Francia:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.¡Inicia el GP de Francia! Hamilton mantiene el P1, Bottas el P2 y Leclerc el P3. Sainz pasa a Norris y es P5. El español presiona a Verstappen. Muy bien McLaren.Hamilton comienza a abrir ventaja, aunque tiene un despiste y casi se sale de la pista. Vettel conectado a Norris por el P6.Se habilita el DRS. Verstappen se aleja de Sainz. Ricciardo cayó al P10. Gasly pegado a Vettel. El alemán de Ferrari no progresa de momento.Tras Gasly en el P9 están conectados Giovinazzi, Ricciardo, Räikkönen, Hülkenberg, Pérez, Magnussen, Stroll y Albon. Todos muy cerca.Vettel pasa a Norris y es P6. Tiene a Sainz a 1.6s por el P5.Hamilton a 2s de Bottas. Valtteri se aleja de Leclerc a 2.5s de Leclerc. Räikkönen pasa a su compañero Giovinazzi y es P10.Duelo entre los Williams. Kubica no le hace la vida fácil a Russell y lo obliga a salirse de la pista. Vettel pasa a Sainz y es P5. Su próximo objetivo es Verstappen a 8.3s. Hülkenberg pasa a Giovinazzi.La diferencia entre Hamilton y Bottas se mantiene en 2.2s. Kvyat con actualizaciones en unidad de potencia Honda, pasa a Grosjean. El ruso sube al P16.Penalización para Sergio Pérez de 5s por ganar ventaja en la curva 3 cuando se salió de la pista.Hamilton aumenta su ritmo. Ahora a 2.6s de Bottas. Leclerc no logra seguirle el paso a los Mercedes. Tiene a Lewis a 6.8s y a Bottas a 4.1s.Bottas mejora su ritmo y no deja que Hamilton se aleje. Gap de 2.5s. Sainz fuerte se va alejando poco a poco de Norris.Ricciardo presiona a Gasly por el P8. Escudería local a piloto local.Hamilton se aleja nuevamente de Bottas. Ahora lo deja a 2.8s. Gasly en problemas con el compuesto blando.V14/53: Hamilton reporta que algo se rompió en su asiento. Sin embargo esto no parece ser problema, ya que marca nuevamente la vuelta rápida y se aleja a 3.2s de Bottas. ¿Será un mensaje en clave?Kvyat pasa a Magnussen. El de Toro Rosso en el 15. Vettel se acerca a Verstappen. Lo tiene a 5.6s.Hamilton no cede. Sigue apretando. Ya son 4.4s los que lo separan de Bottas.Ricciardo y Magnussen en pits. Cambian medios por duros.Gasly en boxes. Blandos por duros.Norris y Pérez en pits.Sainz en boxes. Hamilton a 5.8s de Bottas y aumentando. Norris pasa a Kvyat.Verstappen en boxes. Cambia medios por duros. Vettel sube al P4. Ferrari le dice que permanezca en pista lo que más pueda.Leclerc en pits. Sale en el P4 tras Sebastian Vettel a 15s. El alemán tendrá un stint largo.Hamilton a fondo. Está a 8.8s de Bottas.Bottas en pits. Medios por duros. Vettel sube al P2. El alemán aún no se detiene. Entretanto Hamilton sigue marcando la vuelta más rápida.Hamilton en boxes. Se mantiene en el P1. Vettel está P2 a 1.9s.Vettel en pits. Medios por blandos. Ahora la diferencia entre Hamilton y Bottas es de 11.7s. Lewis marca la vuelta más rápida.Hülkenberg presiona a Räikkönen por el P6. Ninguno de los dos se han detenido.Hamilton sigue marcando un ritmo muy fuerte. Está a 11.9s de Bottas. Duelo de franceses: Gasly pasa a Grosjean por el P13.Tráfico para Hamilton con Kubica, Russell y Magnussen,Hamilton sigue volando y se distancia a 12.3 de Bottas. Entretanto Leclerc se aleja a 4.9s de Valtteri.Hülkenberg sigue presionando a Räikkönen por el P6.Räikkönen en pits. Cambia duros por medios.Ricciardo toma el P10 de Kvyat.Kvyat en pits. El ruso cae al P16. Pierde vuelta con Hamilton.Bottas marca la vuelta más rápida y reduce la diferencia a 11.9s con Hamilton. Lewis dice que tiene inconvenientes con los neumáticos. Esta historia ya se la hemos escuchado antes….Norris se acerca a su compañero Sainz por el P7. Gap de 1.2s.El neumático delantero derecho de los Mercedes tiene una marca bastante notoria, una línea en su parte interna.Norris comienza la presión por radio al equipo para que Sainz vaya más rápido. Sin embargo la diferencia es de 1.8s a favor del español en el P7.Stroll está en una estrategia similar a la del pasado GP de Canadá, su carrera en casa. Es el único que no se ha detenido. Marcha en el P6.La diferencia entre Hamilton y Bottas es de 13.2s. Stroll en pits. Cambia duros por medios.Es evidente las marcas de desgaste que tienen los neumáticos de los Mercedes. Sin embargo Hamilton y Bottas siguen estableciendo los mejores tiempos en carrera.Bottas marca la vuelta más rápida. Está a 12.4s de Hamilton.Ferrari le indica a Vettel que pase al 'Plan F'. ¿Buscará la vuelta rápida para ganar un punto adicional?Ricciardo progresivamente se acerca a Norris por el P7. Gap de 3.2s.Buen duelo entre los Toro Rosso por el P14. Kvyat sobre Albon. El ruso tiene la actualización de unidad de potencia Honda, pero salió desde el P19.El único piloto girando en 1:33 es Leclerc. Está a 6.9s de Bottas y cayendo.Mala suerte para Romain Grosjean. Es retiro en casa.No la pasa bien Norris en el P7. Tiene problemas en su auto y va perdiendo tiempo con Sainz. También se acerca Ricciardo.Vettel marca un buen ritmo en el P5. Está a 4.5s de Verstappen. Kvyat pasa a Albon y toma el P14.Hay un bolardo en medio de la pista. Virtual Safety Car. Ya lo remueve uno de los asistentes de pista.Leclerc a 1.8s de Bottas.Vettel en pits. Duros por blandos. Va a buscar la vuelta rápida para llevarse un punto adicional. Ricciardo presiona a Norris por el P7. Puntos claves por el campeonato de constructores.Última vuelta: Leclerc conectado a Bottas por el P2. Norris cae al P10. Lo pasan Ricciardo, Räikkönen y Hülkenberg. Vettel se llevó la vuelta rápida. Daniel toma la parte exterior de la pista para pasar a Räikkönen. Maniobra investigada por los comisarios.Lewis Hamilton (Mercedes) logró la victoria en el GP de Francia. 2º Valtteri Bottas (Mercedes), 3º Charles Leclerc (Ferrari), 4º Max Verstappen (Red Bull), 5º Sebastian Vettel (Ferrari), 6º Carlos Sainz (McLaren), 7º Daniel Ricciardo (Renault), 8º Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), 9º Nico Hülkenberg (Renault), 10º Lando Norris (McLaren).Sebastian Vettel registró la vuelta más rápida con 1:32:740 en el giro 53 y se lleva un punto adicional de acuerdo al cambio en las regulaciones deportivas para esta temporada.*. Penalización de 10 segundos