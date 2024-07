Porsche alcanza el punto más alto en su historia de carreras de fórmula

El primer título de Porsche llegó el año pasado

Era nuestra cuarta temporada y la primera en la que no había una ventaja en el desarrollo. Cuando llegamos al campeonato en 2019, la segunda generación de monoplazas ya llevaba un año y medio compitiendo. Con la introducción del GEN3, todos los equipos se enfrentaron a nuevas reglas técnicas y nosotros dimos el salto decisivo en rendimiento

De las carreras de resistencia a la competición de monoplazas eléctricos

Primero tuvimos que aprender a hacer carreras al sprint

En la Fórmula E, todo debe ser extremadamente preciso. Solo hay unos pocos días de pruebas y apenas hay tiempo para entrenar los fines de semana, con gastos y personal limitados. El ritmo es rápido y se debe abarcar mucho. Desde hace algún tiempo, llevamos a cabo tres programas simultáneamente: con el auto actual, el de carreras por un lado y el de desarrollo por otro; además, las pruebas con la versión Evo.



Y ya estamos trabajando en la generación completamente nueva del monoplaza para la temporada 13. Todo ello requiere optimizar todas las áreas con muchas horas de trabajo en el simulador

Una temporada llena de récords

Especialización en carreras de monoplazas

Porsche en Fórmula E

Porsche vuelve a situarse en lo más alto de la Fórmula E. El 21 de julio, en Londres, Pascal Wehrlein logró el segundo gran título para el eficiente Porsche 99X Electric. El alemán sucede como campeón del mundo al británico Jake Dennis, del equipo cliente Andretti, que logró la hazaña con el mismo auto en 2023.Estos triunfos en Fórmula E marcan, por el momento, el cenit de Porsche en las carreras de monoplazas, 40 años después de que el motor TAG Turbo diseñado por Porsche se convirtiera en la referencia en la Fórmula 1. A diferencia de entonces, Porsche ha ganado esta temporada no solo como proveedor de motores, sino como equipo, y ha desarrollado mucho más que el sistema de propulsión.", afirmó Florian Modlinger, director de Competencia del Equipo Oficial de Fórmula E. "".Porsche entró en la Fórmula E en 2019. El compromiso pretendía enfatizar los objetivos eléctricos del fabricante de vehículos deportivos. El innovador campeonato de monoplazas eléctricos resultaba técnicamente atractivo porque ofrecía margen para el desarrollo propio.En el debut en carrera en Arabia Saudí, en noviembre de ese mismo año, el equipo oficial de Weissach subió inmediatamente al podio. En febrero de 2022 llegó la primera victoria en México, un histórico doblete. Sin embargo, fue con la tercera generación de monoplazas (GEN3), introducida en la temporada 2022/2023, cuando Porsche se consolidó en lo más alto.Los ingenieros de Flacht aprovecharon el mayor margen para desarrollar el auto y dieron al Porsche 99X Electric una pequeña ventaja técnica sobre la mayoría de los participantes. El equipo cliente Andretti llevó esta ventaja al éxito, mientras que el equipo oficial perdió por poco su primer título.", explica Florian Modlinger, que llegó a Porsche a principios de 2022, tras cuatro años en la Fórmula E con Audi Abt. Como responsable del proyecto, asumió también la dirección del equipo oficial. Porsche había competido en carreras al sprint en el DTM, pero el equipo de Fórmula E se forjó a partir del exitoso programa de resistencia con el prototipo 919 Hybrid.", comentó el directivo.En la temporada 2023/2024, la quinta para Porsche, se habían solucionado los principales puntos débiles y el éxito ha llegado de forma más constante. El año arrancó con una pole position y una victoria para Pascal Wehrlein en la carrera inaugural en México.Después se lograrían seis victorias más en Misano, Berlín, Shanghái, Portland y Londres. Con siete en una temporada, el equipo TAG Heuer Porsche de Fórmula E batió el récord del equipo Renault e.dams (temporada 3). Wehrlein no solo se convirtió en campeón del mundo, sino que también ha sido el mejor en calificación.Su compañero de equipo António Félix da Costa ha conseguido más victorias que nadie esta temporada (cuatro). Con tres de ellas consecutivas, igualó su récord de 2020. Gracias a Dennis, el piloto de Andretti, el altamente eficiente Porsche 99X Electric logró al final ocho victorias.Con un total de 12 victorias de 74 participaciones, el equipo oficial de Porsche ha ganado con más frecuencia que cualquier otro. En algunos aspectos, esta temporada supera incluso los tres títulos de Fórmula 1 del motor TAG Turbo utilizado por McLaren (Nikki Lauda en 1984, Alain Prost en 1985 y 1986).Mientras que Porsche diseñó entonces el motor y McLaren se encargó del resto, Porsche no solo lleva a cabo el trabajo de desarrollo del 99X Electric, sino también la fabricación del auto y la organización de las carreras. El trabajo de desarrollo en sí incluye mucho más que el motor eléctrico.El inversor, la caja de cambios, el diferencial, los ejes de transmisión, los sistemas de refrigeración y otros componentes, como los de la suspensión trasera, proceden de Weissach, al igual que todo el software. Este último es de enorme importancia, no solo en el 99X Electric, sino también en los modelos de serie de Porsche.A finales de los años ochenta, Porsche aprendió en Estados Unidos que las carreras de monoplazas a nivel mundial plantean retos diferentes a las de resistencia. A partir de 1988, el departamento de Competición se propuso ganar las prestigiosas 500 Millas de Indianápolis no solamente con su motor, como en la Fórmula 1, sino también con su propio auto.Sin embargo, el chasis no estuvo a la altura de las expectativas. La única victoria entre varios podios llegó en 1989, cuando los especialistas británicos de March proporcionaron el chasis. Tuvo lugar en el circuito de Mid-Ohio, de carácter más europeo y apropiado para autos de todo el mundo. Después de tres años, Porsche reorientó sus recursos hacia otros proyectos.Con su mejor temporada hasta la fecha en el Campeonato del Mundo de Fórmula E ABB FIA, Porsche está demostrando ahora también su capacidad en este tipo de carreras y, por tanto, en la disciplina automovilística con la que el fabricante que posee el récord de victorias en Le Mans estaba históricamente menos familiarizado.Porsche disputa su quinta temporada de Fórmula E en 2023/2024. Además del equipo oficial TAG Heuer Porsche de Fórmula E, la escudería estadounidense Andretti Fórmula E compite con el Porsche 99X Electric. El innovador monoplaza eléctrico se ha desarrollado en las instalaciones de Weissach, con emisiones neutras de CO2.Con su participación en este campeonato del mundo, Porsche subraya su compromiso de asumir un papel de liderazgo entre los fabricantes de automóviles tradicionales en las áreas de electrificación, sostenibilidad y tecnología. En la Fórmula E, la marca obtiene información muy valiosa que después traslada a sus deportivos eléctricos de producción en serie.