 Grilla de partida de la Sprint del GP de Singapur 2026 - F1LATAM.COM
  Repetición - SPRINT QUALI - GP SINGAPUR F1
                          
Grilla de partida de la Sprint del GP de Singapur 2026
Grilla de partida de la Sprint del GP de Singapur 2026
   oct 9 /26 17:40 GMT
 Singapur, Singapur
 Red Bull Content Pool

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
Los comisarios del Gran Premio de Singapur 2026 han publicado la parrilla de salida provisional de la carrera Sprint se realizará en el Marina Bay Circuit.

Los resultados de la Sprint Qualifying no tienen cambios, luego que los comisarios eximieran a Max Verstappen de una penalización. Tras revisar las evidencias y la telemetría, decidieron que el piloto neerlandés no cometió una infracción bajo bandera amarilla tras superar a Lewis Hamilton.

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A continuación la grilla de partida provisional de la Sprint del GP de Singapur:

1. Max Verstappen (Red Bull)
2. George Russell (Mercedes)
3. Charles Leclerc (Ferrari)
4. Oscar Piastri (McLaren)
5. Lando Norris (McLaren)
6. Lewis Hamilton (Ferrari)
7. Kimi Antonelli (Mercedes)
8. Liam Lawson (RB)
9. Isack Hadjar (Red Bull)
10. Pierre Gasly (Alpine)
11. Franco Colapinto (Alpine)
12. Nico Hülkenberg (Audi)
13. Oliver Bearman (Haas)
14. Gabriel Bortoleto (Audi)
15. Fernando Alonso (Aston Martin)
16. Esteban Ocon (Haas)
17. Arvid Lindblad (RB)
18. Lance Stroll (Aston Martin)
19. Alex Albon (Williams)
20. Sergio Pérez (Cadillac)
21. Valtteri Bottas (Cadillac)
22. Carlos Sainz (Williams)

A las 17:00 hora local comenzará la Sprint del Gran Premio de Singapur y luego a las 21:00 hora local la sesión de clasificación con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM

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