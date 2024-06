FIA realiza cambios en el Red Bull Ring para evitar los problemas con los límites de pista

En primer lugar, hemos instalado una franja de grava de 2,5 metros de ancho directamente detrás del bordillo a la salida de las curvas 9 y 10, en el lado izquierdo, y en las curvas 1, 3, 4 y 6 hemos desplazado la línea blanca para que la distancia a la grava sea inferior a 2 metros

Obviamente, el control de los límites de la pista en Austria fue problemático el año pasado, ya que muchos pilotos decidieron ir un poco más anchos a la salida de las curvas 9 y 10. No es de extrañar, ya que el arcén de asfalto detrás de los bordillos les permitía poner una rueda ahí y como el nivel de agarre era casi el mismo que en la pista, aprovecharon la oportunidad para hacerlo.



A lo largo de los años, los ingenieros se han dado cuenta de que, en términos de tiempo por vuelta, es bastante positivo ir un poco más ancho, así que, en cierto punto, eso nos devuelve al juego para decir: 'Ok, hay normas, tienes que conducir entre las líneas blancas'.



El año pasado hubo un gran número de infracciones y muchas sanciones después de la carrera, así que está claro que algo tenía que cambiar. Por lo tanto, este año estamos creando un elemento disuasorio natural con la instalación de una franja de grava y estamos añadiendo más claridad a la forma de delimitar los límites de la pista

Sabrán dónde está el límite. Eso es lo que quieren y lo que han pedido. Recibirán información, lo notarán cuando se acerquen a la grava, y si caen con una rueda en la grava, les penalizará porque el auto irá más lento.



Es un elemento disuasorio natural y esa ha sido la principal petición de los pilotos. Elimina cualquier tentación de explorar los límites porque ya no hay ganancia. Si es sólo una línea o sólo asfalto, los pilotos y los equipos siempre irán hasta el último milímetro porque se puede. Pero cuando se pasa por encima de la grava, es imposible ser más rápido

Shanghai es el más reciente donde lo hicimos (en las curvas 10, 12 y 17) y la reacción de los pilotos fue muy positiva

El "problema" que tuvimos es que la ancho del bordillo es de dos metros. Así que no teníamos tiempo para decir: "Ok, vamos a quitar el segundo bordillo y a poner la grava justo detrás". Esa sería la configuración perfecta, similar a la que teníamos en China, un bordillo de un metro y luego grava, porque un auto de Fórmula 1 de dos metros de ancho, es historia con los límites de la pista.



Así que tenemos una solución ligeramente diferente, que es acortar artificialmente la anchura del bordillo moviendo la línea blanca del bordillo, ya que la primera parte del bordillo es casi plana. Así que lo que verán es que la línea blanca del bordillo se ha movido y ahora hay una línea azul claro detrás para facilitar a los comisarios, a los chicos del Centro de Operaciones Remotas (ROC) y a nosotros en Control de Carrera la identificación de cuando un piloto sobrepasa el límite, porque entonces tienes la línea blanca, la línea azul claro, el neumático negro... hay una clara diferencia visual.



Teníamos las mismas líneas azules en Barcelona, en las curvas 5, 9, 12 y 13. Como he dicho, la idea es que sea fácil identificar si un neumático está fuera, un sí o un no. La línea azul claro nos ayudará a diferenciar si un piloto está fuera o no.

La decisión sobre los límites de la pista sigue siendo la misma. Si no hay ninguna parte del auto en la línea blanca, ya está. Esto es sólo para ayudar. Antes era una línea blanca pintada contra un bordillo blanco. Así que no era 100% para decir, 'OK, creemos que el neumático está fuera, sí, pero no podemos probarlo porque es línea blanca, bordillo blanco'. Ahora, verás neumáticos negros en el azul claro. Ya no hay nada en contacto con la línea blanca. Trabajo hecho. El piloto está fuera

La esperanza ahora es que se pueda aplicar donde sea necesario. La grava no es cara y es una solución fácil para la mayoría de los circuitos. Por ejemplo, creo que más o menos un mes después del Gran Premio de Austria de Fórmula 1, MotoGP estará en el Red Bull Ring. Como no les gusta la transición del bordillo a la franja de grava y de nuevo a una superficie sellada, volverán a poner asfalto y se limitarán a quitar la franja de grava y almacenarla. Para el año que viene, simplemente quitarán el asfalto y volverán a poner la grava. O, en un mundo ideal, quitarían el segundo bordillo y pondrían la grava cerca de él

El bordillo se ha reducido desplazando la línea blanca, por lo que la distancia a la grava es ahora de 1,8 metros. Sólo para asegurarnos de que, incluso en la F3, si se pone una rueda en la grava, no haya problemas con los límites de la pista. También hemos movido las líneas blancas en las curvas 1, 3 y 6 para crear la misma distancia de 1,8 metros a la grava.



Por ejemplo, en la curva 4, si un piloto se sale, sólo hay el arcén y la grava, pero podría salirse. Y esto es similar a la curva 12 en España, donde el bordillo necesario desde las motos es de 2 metros o más. Así que si un piloto se limita a utilizar la línea normal de carrera, podría sobrepasar los límites de la pista. Y por eso, en España triplicamos la línea blanca para eliminar ese tema de los límites de la pista. Pero esta es la última especificación creada por la FIA para ayudar a los circuitos a acoger tanto motos como autos y para que todo el mundo esté contento

Hay circuitos que se ven más afectados que otros por los límites de pista y hay algunos que no necesitan ninguna alteración. En Zandvoort, por ejemplo, los límites de la pista son naturales. Pero hay otros circuitos, como Austin, donde hay algunas zonas de límites de pista en las que nos gustaría implantar esto o algo similar, creando un elemento disuasorio natural.



Por ejemplo, en Austin, en la salida de la curva 19 hay una escapatoria muy ancha y en la salida de la 12 hay una escapatoria de asfalto muy ancha. Analizamos cada circuito para ver dónde se pueden hacer mejoras. Es un proceso constante

Las ediciones anteriores del GP de Austria en el Red Bull Ring han sido un dolor de cabeza para pilotos, equipos, comisarios y prensa. Las reiteradas salidas de pista han ocasionados estragos y demoras en los resultados por las penalizaciones. Por esta razón la Federación Internacional del Automóvil (FIA) realizó varios cambios para solucionar este tema.Y quien mejor para brindar todos los detalles que Niels Wittich, director de carrera de FIA para F1.".Foto: José María Rubio".Foto: José María Rubio".".Foto: José María Rubio".".Foto: FIA".".".Una línea azul clara separa ahora claramente la línea blanca del bordillo, lo que facilita la detección de infracciones, dice Wittich.