La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) mediante su departamento de seguridad, presentó el informe de la investigación sobre el accidente del 31 de agosto de 2019 que originó el fallecimiento del francés Anthoine Hubert y que dejó gravemente herido al ecuatoriano-estadounidense Juan Manuel Correa, en el Circuito de Spa-Francorchamps durante la carrera de Fórmula 2.A continuación el informe del ente rector del automovilismo mundial:La investigación incluyó entrevistas con los involucrados, inspección de la evidencia física, análisis del material de video disponible, al igual que el examen de los datos del equipo (registro de datos y registro de datos de accidente). Este trabajo de investigación ha sido revisado por en conjunto por el Grupo de Trabajo de Investigación de la FIA, presidido por el Profesor Gérard Saillant. Los hallazgos fueron aprobados por la Comisión de Seguridad de la FIA, dirigida por el presidente de la Comisión, Sir Patrick Head, y presentada al Consejo Mundial del Deporte del Motor.La investigación se centró en los cuatro autos involucrados en el accidente: el #19 piloteado por Anthoine Hubert, el #12 piloteado por Juan Manuel Correa, el #20 piloteado por el francés Giuliano Alesi y el #21 piloteado por el suizo Ralph Boschung.Durante la primera vuelta, un incidente no relacionado con un auto que se movía lentamente causó una bandera amarilla en las curvas 12 y 13 (Fagnes). El líder de la carrera comenzó la vuelta 2, en cuyo punto el sector 1 estaba bajo una bandera verde.La secuencia del accidente, que duró un total de 14,6 segundos, se inició en la vuelta 2 cuando Giuliano Alesi perdió el control de su auto en la salida de la curva 3 (Eau Rouge), girando inicialmente y dejando la pista en el lado izquierdo, antes impactando la barrera hacia atrás 1,9 segundos después de la pérdida de control y rebotando en la pista después de la curva 4 (Raidillon). La investigación ha puesto de manifiesto una probabilidad razonable de que una pérdida de presión interna del neumático trasero derecho haya contribuido a la pérdida de control del auto de Giuliano Alesi.Tras el impacto del auto de Giuliano Alesi con la barrera de protección, los escombros de los componentes rotos se extendieron por la pista. En un intento por evitar a Giuliano Alesi y los escombros, Ralph Boschung y luego Anthoine Hubert se movieron hacia la derecha, dejando la pista y entrando en la zona de escape de la curva 4. La reacción de Ralph Boschung y Anthoine Hubert ante el accidente del auto # 20 comenzó antes de que se mostrara la bandera amarilla, debido a la proximidad de estos autos en el momento del incidente. Los comisarios mostraron la bandera amarilla en el puesto 5 (curva 4), 1,8 segundos después del impacto del auto de Giuliano Alesi con la barrera de protección.Durante esta maniobra, Ralph Boschung desaceleró más abrúptamente que Anthoine Hubert, quien tomó acción para evitar una colisión moviéndose más hacia la derecha. A pesar de este movimiento, Anthoine Hubert hizo contacto con la parte trasera del auto de Ralph Boschung, perdiendo su alerón delantero y causando un pinchazo en el neumático trasero derecho a Ralph Boschung adelante.Yendo a 262 km/h y sin su alerón delantero, Anthoine Hubert perdió el control y se puso en una trayectoria hacia la barrera de protección en el lado derecho del área de salida de la curva 4, que impactó en un ángulo de aproximadamente de 40 grados a una velocidad de 216 km/h, generando una fuerza máxima equivalente a 33,7 G.Después del impacto y la absorción de energía por la barrera de protección, el auto fue expulsado y continuó viajando en la dirección de la carrera mientras giraba, de modo que el lado izquierdo del chasis se enfrentaba a los autos que se aproximaban en el área de salida de la curva 4.Mientras tanto, Juan Manuel Correa se acercaba a la escena del accidente de Giuliano Alesi. Estaba yendo aproximadamente en la línea de carrera, hacia el lado derecho de la pista en la salida de la curva 4 cuando golpeó los escombros que quedaban del auto de Giuliano Alesi. El impacto con los escombros fue de aproximadamente 1,5 segundos después de que se desplegara la bandera amarilla y resultó en daños en la suspensión delantera derecha y la pérdida del alerón delantero, lo que provocó que Juan Manuel Correa perdiera el control. Su auto se desvió a la derecha, fuera de la pista y hacia la zona de escape de la curva 4, colocándolo en una trayectoria que resultaría en el impacto de auto a auto con Anthoine Hubert 1.6 segundos después.Juan Manuel Correa golpeó el lado izquierdo del auto de Anthoine Hubert en un ángulo aproximado de 86 grados y a una velocidad de 218 km/ h, mientras que el auto de Anthoine Hubert estaba prácticamente estacionado. El auto #12 (Juan Manuel Correa) y el auto #19 (Anthoine Hubert) experimentaron una fuerza máxima resultante equivalente a 65.1 G y 81.8 G respectivamente.Después del impacto de auto a auto, el bólido de Anthoine Hubert se aceleró a 105.4 km/h y golpeó la barrera por segunda vez antes de rebotar hacia la pista.Se desplegaron banderas amarillas dobles 2.5 segundos después del impacto de auto a auto, seguidas de una bandera roja 2.7 segundos después, cuando el auto #19 (Anthoine Hubert) se detuvo en la pista en su lado izquierdo, con el auto # 12 (Juan Manuel Correa) quedando en posición invertida en la pista 2.6 segundos después.La respuesta médica y de rescate comenzó 12 segundos después de la pérdida inicial de control del auto #20 (Giuliano Alesi), inmediatamente después de que se desplegó la doble bandera amarilla y antes de que el auto #12 (Juan Manuel Correa) se detuviera. La primera evaluación médica in situ de Anthoine Hubert se realizó 54 segundos después de la bandera roja.A los 16 segundos tras el despliegue de la bandera roja, se inició un incendio debajo del auto #12 (Juan Manuel Correa) debido a una fuga de combustible. Un asistente de pista extinguió el incendio en 2 segundos y la primera evaluación médica in situ de Juan Manuel Correa se realizó 69 segundos después de la bandera roja.El primer equipo de extracción llegó a la escena a los dos minutos del accidente.En resumen, los resultados de la investigación son los siguientes:• Una cadena de eventos resultó en una secuencia de choques prolongada y compleja que involucró a cuatro pilotos, lo que finalmente condujo a un impacto de tipo "T-Bone" de alta velocidad entre los autos de Juan Manuel Correa y Anthoine Hubert.• La dinámica del impacto de auto a auto en términos de velocidad y trayectoria fue tal que se transfirió y disipó un nivel extremadamente alto de energía, traduciéndose en un trauma fatal para Anthoine Hubert y lesiones muy graves para Juan Manuel Correa.• No hubo una causa específica única, pero se identificaron múltiples factores contribuyentes que dieron lugar a la gravedad del accidente, luego de un análisis detallado de las diversas fases del accidente.• La investigación no encontró evidencia de que algún piloto no haya reaccionado adecuadamente en respuesta a la señal de bandera amarilla o las circunstancias en la pista.• La reacción de los asistentes de pista y el control de la carrera al desplegar servicios de señalización y rescate en relación con el accidente, se considera oportuna y buena.La mejora de la seguridad es un proceso continuo, por tanto, las conclusiones extraídas de este accidente y otros similares a nivel mundial, se integrarán en el trabajo continuo de la FIA para desarrollar aún más la seguridad en los deportes a motor.En 2019, el departamento de Seguridad de la FIA realizó investigaciones sobre 28 accidentes graves y fatales relacionados a las carreras en los circuitos, con el apoyo de las autoridades nacionales de deportivas de cada país.