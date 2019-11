Posiciones Finales del Gran Premio de Estados Unidos 2019

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Valtteri Bottas Mercedes 1:33.55.653 25 - 25 2. Lewis Hamilton Mercedes + 4.1 18 - 18 3. Max Verstappen Red Bull + 5.0 15 - 15 4. Charles Leclerc Ferrari + 52.2 12 1 13 5. Alexander Albon Red Bull + 78.0 10 - 10 6. Daniel Ricciardo Renault + 90.3 8 - 8 7. Lando Norris McLaren + 90.7 6 - 6 8. Carlos Sainz McLaren + 1 vuelta 4 - 4 9. Nico Hülkenberg Renault + 1 vuelta 2 - 2 10. Sergio Pérez Racing Point + 1 vuelta 1 - 1 Pilotos sin puntos: 11. Kimi Räikkönen Alfa Romeo + 1 vuelta 12. Daniil Kvyat * Toro Rosso + 1 vuelta 13. Lance Stroll Racing Point + 1 vuelta 14. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo + 1 vuelta 15. Romain Grosjean Haas + 1 vuelta 16. Pierre Gasly Toro Rosso - 17. George Russell Williams + 2 vueltas 18. Kevin Magnussen Haas - No terminaron: - Robert Kubica Williams - - Sebastian Vettel Ferrari -

Lewis Hamilton consiguió hoy su sexta corona como campeón del mundo de Fórmula 1 tras finalizar segundo en el Gran Premio de Estados Unidos que fue ganado por su compañero de equipo Valtteri Bottas. El podio lo completó Max Verstappen. El británico vuelve a celebrar un título en Austin -lo ganó allí en 2015- con su podio 150 en la máxima categoría.Desde la quinta posición Hamilton de partida Hamilton aprovechó para ir escalando posiciones hasta ponerse primero luego de que Bottas, que lideraba, y Verstappen cumplieron con su primera detención en pits. En la primera vuelta ya Albon había condicionado sus opciones tras tocarse con Carlos Sainz saliendo de la curva 1 y teniendo que ir a pits a hacer reparaciones, mientras que en la vuelta 9 Sebastian Vettel se retiraba con una falla en la suspensión trasera de su SF90.La carrera no tardaría en filtrar sus candidatos a ganarla: Bottas, Hamilton y Verstappen con la mejor opción, ya sin Vettel, con Albon viniendo de atrás y Leclerc con problemas para seguirles el ritmo. Atrás de ellos la batalla del grupo medio ganaba en emoción con Daniel Ricciardo y los McLaren de Sainz y Norris peleando por la quinta posición, mientras que Hülkenberg, Pérez, que largó desde el Pitlane Kvyat, Räikkönen y Gasly buscando un cupo dentro de los 10 primeros.Hamilton cumplió con su única detención y montó neumáticos duros para ir hasta el final de la carrera, pero la estrategia de dos paradas de Valtteri Bottas funcionó mejor ya que el finlandés superó a su compañero de equipo cuando quedaban pocos giros, completando un sólido fin de semana en el que consiguió su séptima victoria en Fórmula 1. Max Verstappen también estuvo cerca de superar a Lewis, pero en la gestión del tráfico le salió mejor al de Mercedes que cruzó la meta apenas 8 décimas por delante del piloto holandés.En cuarto lugar se reportó Charles Leclerc, al que le queda el consuelo de haber conseguido la vuelta rápida de la carrera, aunque no tuvo nunca el ritmo y batalló demasiado con el balance de su monoplaza por lo que terminó bastante lejos de los tres primeros. Completó el grupo de los 5 primeros un Alexander Albon que habiéndose complicado en la primera vuelta remontó de manera brillante, corriendo inteligentemente y con buenos sobrepasos. El tailandés sigue rindiendo con su RB15 y fue declarado el piloto del día.El mejor el resto fue Daniel Ricciardo tras una consistente carrera con el Renault en la que no cometió errores, sostuvo un buen ritmo apoyado además por la estrategia del equipo. Tras el australiano se ubicaron los McLaren de Lando Norris y Carlos Sainz que volvieron a meterse ambos dentro de los 10 primeros y casi aseguraron la cuarta plaza para la escuadra de Woking. Completaron el grupo de los 10 primeros Nico Hülkenberg y Sergio Pérez, que fue promovido luego de que el ruso Daniil Kvyat fuera penalizado por una maniobra de sobrepaso en la última vuelta. Esta es la segunda carrera consecutiva en la que el piloto de Toro Rosso es sancionado por un incidente en la última vuelta.En la posición 11 se reportó Kimi Räikkönen, que estuvo buena parte del Gran Premio dentro de los 10 primeros, pero no pudo defender su posición tras la segunda ronda de detenciones. Tras el finlandés se ubicaron el penalizado Kvyat, Lance Stroll, Antonio Giovinazzi en el segudno Alfa Romeo y Romain Grosjean que pasó sin pena ni gloria por Austin.En las últimas posiciones finalizaron Pierre Gasly que llegó a estar incluso 9no durante buena parte de la carrera, pero sobre el final perdió rendimiento hasta caer al 16to lugar. El francés acabó por delante de George Russell y su Williams. No terminaron la prueba Kevin Magnussen tras una salida de pista en las últimas vueltas, Robert Kubica y Sebastian Vettel tras la rotura de la suspensión trasera de su monoplaza.A continuación el vuelta a vuelta del Gran Premio de Estados Unidos:Todos los pilotos inician sin problema.Se apagan los semáforos. ¡Inicia el GP de Estados Unidos! BOT mantiene la primera posición. Se tocan Sainz y Albon.Bottas sigue P1 y abriendo gap. Ricciardo supera a Vettel con problemas. Albon a pits luego de tocarse con Sainz.Hamilton marca la vuelta rápida. Vettel cae al P7. Bottas P1 a 1,2 de Verstappen.Bottas marca la vuelta rápida y se aleja de VER. Se investiga el incidente entre SAI y ALB.ALB con vuelta rápida pero sigue P20. Ricciardo encima de Norris por la P5. Gana Bottas.La diferencia de BOT con HAM es de 3.6s. LEC a más de 8s. NOR,m RIC y VET pelean por el P5.Le piden a LEC cerrar el gap con HAM. RIC sigue presionando a NOR. BOT sigue P1.La diferencia entre BOT y VER se estabiliza. Se rompió la suspensión trasera del auto de VET. Abandona.RIC supera a NOR por el P5. Bottas sigue ganando la carrera.HUL, RAI y KVY pelean por el P10. El ruso supera al de Haas.Hamilton descuenta sobre Verstappen. Pregunta si tiene DRS.Pérez supera GIO por el P14. Los 3 primeros con una diferencia de mas de 9s sobre LEC que es P4.HAM en rango DRS sobre VER. BOT se escapa a 3s. ALB sigue remontando y ahora está 15to.VER se va para pits y HAM sube al P2. El holandés por duros para ir al final.BOT a pits y HAM asume el liderato. LEC P2 y VER encima de BOT por el P3.BOT pasa a LEC por el P2, abre gap con VER que marca récord. HAM se escapa a 13s.VER supera a LEC por el P3, viene rápido el de Red Bull. HAM todavía no se detiene y BOT marca la vuelta rápida.HAM se mantiene P1 y con buen rendimiento. Pérez sube al P12 superando al los Haas.BOT está a menos de 8s de HAM. Para Sainz en pits y también MAG.BOT con nuevo récord viene volando para descontarle a HAM. Para Norris. Pérez ya está P8BOT a menos de 5s de HAM. RAI supera a GRO por el P13.LEC a pits y es parada lenta.BOT con todo sobre HAM por el P1. RIC se va para los pits, también KVY.BOT encima de HAM. VER a la expectativa. PER está P& por delante de RIC y NOR.Llaman a HAM a boxes y dice que no. Sigue en pista. BOT lo supera.HAM a pits y pone duros para ir hasta el final. BOT P1 por delante de VER.RIC y NOR superan a HUL y lo dejan P7. BOT P1 con gapa de 5.7s sobre VER. HAM P3 a 20s.ALB en modo remontada ya está P10. BOT con 6s sobre VER y HAM con récord viene descontando. Sainz supera a HUL por el P7.La insisten a HAM que cuide los neumáticos. HUL cae hasta el P10. Gana BOT.HUL a pits para poner medios e ir hasta el final. Se estabiliza la diferencia entre BOT y VER. NOR sobre RIC por el P5.HAM sigue descontando sobre VER. LEC lejos con problemas de rendimiento. PER y KVY pelean por el P11Stroll a pits. HAM con récord de pista sigue descontando BOT gana con 7s sobre VER.ALB supera a SAI, viene como un misil y se pone P7. BOT mantiene la ventaja y HAM descuenta sobre VER.BOT está a 15s de HAM que está P3. KUB abandona. RIC, NOR y ALB por el P5VER a pits y HAM asume el P2.BOT sigue P1 con HAM descontandole. ALB pasa a NOR por el P6BOT a pits para su 2da parada. Lider HAM.HAM sigue P1 con 9,2s sobre BOT con neumáticos más frescos. Será un final intenso. ALB sobre RIC por el P5BOT le descuenta a HAM. ALB pasa a RIC por el P5 y PER se acerca a RAI por el P10 y el último punto.BOT con nuevo récord se pone a 5s de HAM. PER a 1,4s de RAI.La diferencia entre HAM y BOT es de 5s, la misma que hay de BOT a VER. PER en rango DRS a Kimi.HUL supera KVY que se va ancho en la curva 1 por el P12. Gana Hamilton.HAM está a 4s de BOT por la victoria. ALB a pitsy cae hasta el P9. PER sube al P9 superando a RAI.HAM mantiene el gap sobre BOT por encima de los 4s. VER a 10,3s. HAM no cree llegar hasta el final con ese set de neumáticos.HAM mantiene su ritmo pero BOT y VER le descuentan., LEC a pits monta blandos. Deslucida carrera de Ferrari.NOR en pits y cae al P10. El gap entre HAM y BOT es de 3,4s. HUL supera a RAI después de un intenso duelo.RIC maximiza sus opciones y se mantiene P5 por delante de SAI. VER y BOT se le acercan a HAM que sigue líder.Quedan 10 vueltas para el final. HUL tiene que devolver el P11 a RAI. ALB supera a SAI por el P6. HAM sigue P1 con 2,4 sobre BOT.BOT a menos de 2s de HAM y VER está a mas de 5s. ALB se acerca RIC.BOT prepara el ataque sobre HAM y VER a la expectativa. NOR encima de PER por el P9ALB supera a RIC por el P5. NOR pasa a PER y va por GAS. BOT en rango DRS sobre HAMHAM se defiende de BOT que lo intentó con los rezagados por delante. Quiere ganar Lewis!BOT supera a HAM y va rumbo a la victoria. VER se acerca a 2,8s del británico.Valtteri abre gap sobre HAM de 1,4s después de un gran sobrepaso. VER sigue a 2,5sPER le gana la P9 a GAS. BOT se va a 2,8s de HAM. VER a 1,3s de HAM.BOT se escapa en el P1. VER en rango DRS sobre HAM. HUL pasa a PER. Se sale MAG de la pista en el sector 2Valtteri Bottas logra la victoria en el GP de Estados Unidos. 2º Lewis Hamilton, 3º Max Verstappen, 4º Charles Leclerc, 5º Alexander Albon, 6º Daniel Ricciardo, 7º Lando Norris, 8º Carlos Sainz, 9º Nico Hülkenberg, 10º Sergio Pérez.Charles Leclerc registró la vuelta más rápida con 1:36:169 en el giro 44 y se lleva un punto adicional de acuerdo al cambio en las regulaciones deportivas para esta temporada, ya que terminó en el top 10.*. 5 segundos de penalización por generar colisión