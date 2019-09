Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Lewis Hamilton Mercedes 1:33.38.992 25 1 26 2. Valtteri Bottas Mercedes + 3.8 18 - 18 3. Charles Leclerc Ferrari + 5.2 15 - 15 4. Max Verstappen Red Bull + 14.2 12 - 12 5. Alexander Albon Red Bull + 38.3 10 - 10 6. Carlos Sainz McLaren + 45.8 8 - 8 7. Sergio Pérez Racing Point + 48.7 6 - 6 8. Lando Norris McLaren + 57.7 4 - 4 9. Kevin Magnussen * Haas + 58.7 2 - 2 10. Nico Hülkenberg Renault + 59.8 1 - 1 Pilotos sin puntos: 11. Lance Stroll Racing Point + 60.8 12. Daniil Kvyat Toro Rosso + 62.4 13. Kimi Räikkönen Alfa Romeo + 68.9 14. Pierre Gasly Toro Rosso + 70.0 15. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo + 73.3 No terminaron: - Robert Kubica Williams - - George Russell Williams - - Sebastian Vettel Ferrari - - Daniel Ricciardo Renault - - Romain Grosjean Haas -

El piloto británico Lewis Hamilton volvió de nuevo a la victoria y de paso ratificó el dominio de Mercedes en Sochi, al ganar en las seis ediciones del GP de Rusia. Valtteri Bottas completó el doblete de Mercedes y Charles Leclerc ocupó la última posición del podio. Ferrari tuvo problemas de fiabilidad en el auto de Vettel.Desde la clasificación se había definido la estrategia de las escuderías Mercedes y Ferrari. Los autos alemanes iniciarían la carrera con el compuesto medio, mientras que los autos italianos con el blando.Iniciando desde la pole position, Charles Leclerc tuvo una buena partida, pero mejor fue la de Sebastian Vettel, quien rápidamente pasó a Lewis Hamilton por el segundo lugar y de inmediato se conectó a la succión de su compañero Leclerc, para quedar en el primer puesto al llegar la primera curva.Esta maniobra salió tal cual como Ferrari la había planeado en la estrategia, todo para quedar por delante del piloto de Mercedes y evitar un incidente entre los 'cavalinos'. Una colisión en la parte trasera del grupo, en la cual dejó fuera a Romain Grosjean, generó el primer Safety Car.Posteriormente la orden era que Vettel le devolviera la posición a Leclerc, pero esto no sucedió de inmediato ya que el alemán tenía un buen ritmo y el monegasco no estaba lo suficientemente cerca.Ante este panorama, Ferrari optó por dos estrategias teniendo en cuenta que el compuesto blando iba perdiendo su vida útil. En la vuelta 23 detuvo primero a Charles Leclerc para buscar el undercut sobre Sebastian Vettel y quien venía exigiendo de mayor forma los neumáticos. Posteriormente el alemán entro a boxes en la vuelta 27, saliendo con el compuesto medio al igual que su compañero. Allí Leclerc con un mejor ritmo pasó a Vettel y quedó atrás de los Mercedes, quienes aprovechando el compuesto medio del inicio de carrera, aún no se detenían.El caos de Ferrari llegó en la vuelta 28 por causa de una falla en la unidad de potencia en el auto de Sebastian Vettel. Esto generó un Virtual Safety Car, el cual fue aprovechado por los pilotos de Mercedes para ingresar a boxes en el giro 29, colocar el compuesto blando y no perder las dos primeras posiciones en carrera.Una vuelta después George Russell de Williams tuvo una colisión y generó el segundo Safety Car del día. Allí Ferrari llamó a boxes a Charles Leclerc para colocar de nuevo el compuesto blando y así poder atacar a los Mercedes en la parte final de la carrera.Una vez la carrera se reanudó, el joven piloto de Ferrari intentó atacar a Valtteri Bottas, pero el finlandés protegió de forma impecable su posición. En detrimento de Leclerc, la pérdida de carga aerodinámica en las curvas le jugó una mala pasada, ya que no podía estar tan cerca en las curvas y a pesar de la doble zona DRS, no logró atacarlo.De esta forma Lewis Hamilton tuvo el camino libre para buscar su victoria 82 en la Fórmula 1 y la novena de esta temporada. Con la segunda posición de Valtteri Bottas, Mercedes obtuvo su octavo doblete del año. Entretanto Charles Leclerc se llevó su noveno podio de 2019.Una gran recuperación tuvieron los pilotos de Red Bull Racing. En el caso de Max Verstappen, inició noveno y terminó cuarto. En cuanto a Alex Albon tuvo que iniciar desde el pit lane, en la última posición y llegó quinto. Los dos pilotos fueron penalizados en la grilla de partida. En el caso del holandés por cambios en la unidad de potencia con 5 posiciones, mientras que por múltiples cambios en la misma más otros componentes, el tailandés comenzó atrás. Ambos tuvieron adelantamientos magistrales durante la competencia.Buen resultado lograron los pilotos de la escudería McLaren, Carlos Sainz y Lando Norris, finalizando en el sexto y octavo lugar. De esta forma sumaron puntos importantes y ratificaron la cuarta posición en el campeonato de constructores.El mexicano Sergio 'Checo' Pérez logró un muy buen resultado al terminar séptimo. El piloto de Racing Point ha puntuado en las seis ediciones del Gran Premio de Rusia. Entretanto su compañero Lance Stroll, quedó a un paso de la zona de puntos.Kevin Magnussen de Haas finalizó octavo aunque por una penalización por salirse de la pista y tomar ventaja, se le sumaron cinco segundos cae un puesto, mientras que el último punto lo obtuvo Nico Hülkenberg de Renault. Su compañero de equipo quedó fuera de carrera, también por incidente en la primera vuelta con Antonio Giovinazzi.Las escuderías Toro Rosso y Alfa Romeo poca figuración tuvieron en esta carrera. Daniil Kvyat fue décimo segundo, Kimi Räikkönen decimotercero, Pierre Gasly decimocuarto y Antonio Giovinazzi decimoquinto. Discreta presentación.Finalmente la escudería Williams tuvo por primera vez en el año un doble retiro con George Russell por colisión y Robert Kubica por evitar daños en algunos componentes del auto, pensando en la próxima carrera en Suzuka.Con los resultados finales de este GP de Rusia, Lewis Hamilton lidera el campeonato de pilotos con 322 puntos, segundo Valtteri Bottas (249), tercero Charles Leclerc (215), cuarto Max Verstappen (212), quinto Sebastian Vettel (194), sexto Pierre Gasly (69), séptimo Carlos Sainz (66), octavo Alexander Albon (52), noveno Lando Norris (35) y décimo Daniel Ricciardo (34).En el campeonato de constructores, Mercedes está al comando con 571 puntos, segundo Ferrari (409), tercero Red Bull (311), cuarto McLaren (101), quinto Renault (68), sexto Toro Rosso (55), séptimo Racing Point (52), octavo Alfa Romeo (35), noveno Haas (28) y último Williams (1).A continuación el vuelta a vuelta del GP de Rusia:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.Inicia la carrera. Leclerc parte bien, pasa a Hamilton y Leclerc. Sebastian es el líder de la carrera. Gran Partida del alemán. Un cohete. Los Haas se salen de la pista. Luego recibe un toque Grosjean y queda fuera de carrera. Safety Car.En la partida, Räikkönen tuvo una salida en falso. El toque de Grosjean fue con Giovinazzi, quien también se tocó con Ricciardo.Sigue el Safety Car en la pista. Continúan las labores de remoción del auto de Grosjean y limpieza. Saldrá en la próxima vuelta.Se reanuda la carrera. Vettel se despega de Leclerc. Muy firme el piloto alemán. Verstappen presiona a Pérez por el P7.Vettel aleja a Leclerc de la activación de DRS a 1.3s. Hamilton entretanto intenta seguir el ritmo con neumáticos medios. Los Ferrari están con blandos.Por estrategia y acuerdo previo, por radio el equipo le dice a Leclerc que Vettel lo dejará pasar en la próxima vuelta. Entretanto Sebastian dice que lo dejen adelante unas vueltas más.Ferrari le insiste a Vettel que deje pasar a Leclerc. Sebastian señala que Charles no está lo suficientemente cerca. Todo es pensando en la estrategia que tienen vs la de Hamilton.Gran adelantamiento de Verstappen a Pérez en la curva 3. Sube al P7 el holandés de Red Bull. La diferencia entre Vettel y Leclerc es de 1.7s. Entretanto Hamilton a 2.8s de Charles. Drive-through para Räikkönen por falsa largada.En Ferrari hay una nueva versión del "Multi 21". Los protagonistas: Vettel, "viejo conocido" y Leclerc. Está algo molesto Charles, dice que no lo entiende y que él respeta.Sebastian Vettel a 2.6s de Charles Leclerc. Tensión en Ferrari. Entretanto el alemán marca la vuelta más rápida.Max Verstappen gana otra posición. El holandés de Red Bull pasa al británico Lando Norris de McLaren.Vettel exigiendo al máximo el neumático. Aquí Ferrari se la podría estar jugando a dos estrategias para cubrirse de Hamilton.Pérez bajo presión de Hülkenberg por el P8. Duelo de excompañeros de equipos.Hamilton en el P3 hace su trabajo, siguiéndole el ritmo a Leclerc con neumáticos medios. Gap de solo 3.2s. Ya registra la vuelta más rápida. Es el momento del compuesto medio.Hülkenberg toma el P8 de Pérez. Hamilton de nuevo con la vuelta rápida y queda a 2.9s de Leclerc. Es momento que Ferrari tome decisiones.Vettel con la vuelta más rápida. Le dicen a Leclerc que ya puede presionar. Gap de 4s entre los pilotos de Ferrari.Hülkenberg en pits. Problemas en su detención con el neumático delantero izquierdo. Pierde un buen tiempoVerstappen sigue su progresión. Ahora es P5 tras superar a Sainz. Su próximo objetivo es Bottas, aunque la diferencia es grande, a 19.5s.Buena recuperación de Albon. Inició desde el pit lane y ya están en el P12. Entretanto Hamilton no se despega de Leclerc. Mantiene la diferencia de 3s con medios.Hamilton sigue insistiendo en que los Ferrari son muy veloces. Gap de 2.8s con Leclerc y 7.1s con Vettel.Norris en pits. Vettel y Leclerc ya están girando más lentos que Hamilton. Ferrari se está demorando en decidir.Sainz en boxes. 3.6s de duración. La de Stroll fue de 2.2s.Leclerc en pits. Cambia blandos por medios. Cae al P4 el piloto de Ferrari por delante de Verstappen a 10s. Charles a 29s de Vettel.Leclerc de inmediato registra los mejores sectores. En búsqueda el monegasco del undercut sobre Vettel. Pérez en pits, cae al P13.Gran duelo por el P8 entre Albon y Kvyat. Se impone el tailandés. Fue a la salida de la curva 3.Leclerc con la vuelta más rápida. Le descuenta tiempo valioso a Vettel. En esta vuelta fueron 1.3s.Vettel en pits. Cambia blandos por medios. Salen en el P4. Leclerc pasa al alemán mientras rodaba por el pit lane. Sucede la misma situación que en el pasado GP de Singapur Retiro para Daniel Ricciardo.Problemas en el auto de Sebastian Vettel. Queda fuera de carrera. Virtual Safety Car. Se congelan las diferencias. Se alista Mercedes para la detenciónHamilton y Bottas en pits. Doble detención en Mercedes. Ambos salen con blandos. El Virtual Safety Car de Vettel afectó a Leclerc. Hamilton sale adelante. Charles solo superó a Bottas. Russell fuera de carrera. Contra el muro. Safety Car.Ahora Ferrari se alista para la detención, pero Leclerc pasa de largo. En boxes: Albon, Hülkenberg, Kvyat y Kubica.Leclerc en pits. Ferrari cambia medios por blandos. Charles sale en el P3 y queda en la misma estrategia de los Mercedes. ¡Comienza otra carrera!Ya se agrupan todos los pilotos. Atención amigos, momento clave de la carrera. Los Mercedes y el Ferrari de Leclerc con blandos. Sigue el Safety Car en la pista. Se alista para salir en esta vuelta.Se reanuda la carrera. Hamilton adelante. Leclerc conectado a Bottas. Verstappen bloquea en la curva 1.Leclerc sigue cerca de Bottas, pero no lo suficiente para poder pasarlo. La pérdida de downforce por la turbulencia con estos autos, la cual es de 50%, es evidente.Se habilita el DRS. Leclerc a 0.6s de Bottas. Se le va complicando al monegasco la carrera. Hamilton marca la vuelta rápida. Gap de 2.7s entre Lewis y Charles.Albon pasó a Norris y Pérez. Entre tanto el mexicano lo hace con el británico. El tailandés en el P7 y el mexicano en el P8.Leclerc se desconecta de Bottas. Gap de 1.1s. No puede activar DRS. Entretanto Hamilton se sigue alejando y marcando la vuelta más rápida.Leclerc con su mejor vuelta de carrera, hace un nuevo intento para acercarse a Bottas. Marca los mejores S1 y S2. De nuevo puede activar DRS.Al Ferrari de Leclerc le quedan faltando unos pocos metros en la recta para poder ponerse a la par de Bottas. Pierde mucho downforce. Debe acercarse un poco más el joven Charles.Verstappen en una muy buena carrera. Inició P9 y ahora marcha P4. Está a 3.1s de Leclerc.Hamilton se aleja de Bottas y Leclerc. Gap de 4.2s y 5.2s respectivamente.Otra buena carrera es la que está teniendo Alex Albon. Inició desde el pit lane, en el último lugar y ya es P6. Buen rendimiento de los pilotos de Red Bull.Interesante duelo por el P7. El mexicano Sergio Pérez presiona al duro danés Kevin Magnussen. También por el P9 lo defiende Norris de Hülkenberg.Magnussen se sale de la pista, no regresa por la zona exigida y Pérez lo pasa y es P7. Podría ser penalización para el danés de Haas.Bottas se aleja de Leclerc. Gap de 1.5s. Entretanto Hamilton está a 5.8s de Charles.Albon viene con todo sobre Sainz por el P5. El tailandés de Red Bull está a tan solo 1.5s del español de McLaren.Penalización de 5s para Magnussen por no regresar a la pista de forma segura en la curva 2. Albon ya está conectado a Sainz. Leclerc de nuevo se acerca a Bottas.Hamilton a 5.3s de Bottas. Albon pasa a Sainz en la curva 3 y toma el P5. Queda solo atrás de su compañero de equipo. Gran carrera. Salió último y desde el pit lane.Los neumáticos de Leclerc se van desgastando y va perdiendo diferencia con Bottas. Lo neutralizó el piloto finlandés de Mercedes.Bottas marca su mejor vuelta. Está a 3.9s de Hamilton y se aleja de Leclerc a 2s.Interesante duelo por el P9 que ostenta Norris. Tras él muy cerca están Hülkenberg y Stroll. Vuelta rápida para Lewis Hamilton.Restan dos vueltas. Leclerc con sectores púrpura. Quiere la vuelta rápida.¡Última vuelta en Sochi! Hamilton se alista para celebrar nuevamente. Mercedes no ganaba tras el receso de verano.Lewis Hamilton (Mercedes) logró la victoria en el GP de Rusia. 2º Valtteri Bottas (Mercedes), 3º Charles Leclerc (Ferrari), 4º Max Verstappen (Red Bull), 5º Alexander Albon (Ferrari), 6º Carlos Sainz (McLaren), 7º Sergio Pérez (Racing Point), 8º Lando Norris (McLaren), 9º Kevin Magnussen (Haas), 10º Nico Hülkenberg (Renault).Lewis Hamilton registró la vuelta más rápida con 1:35:761 en el giro 51 y se lleva un punto adicional de acuerdo al cambio en las regulaciones deportivas para esta temporada, ya que terminó en el top 10.*. 5 segundos de penalización por salirse de la pista y tomar ventaja