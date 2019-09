Las dos últimas carreras europeas de la temporada no salieron como lo planeamos, así que espero que podamos recuperarnos en las próximas. Spa y Monza fueron desafortunadas, pero no hay razón para no ser positivos. Como siempre, necesitamos mantener la cabeza agachada y luchar por cada oportunidad.



Singapur es un circuito especial que normalmente ofrece oportunidades, como en 2017 cuando crucé la línea de meta en cuarta posición. Es un desafío único en medio de una ciudad increíble. Correr con el horario europeo es algo interesante del fin de semana, las altas temperaturas y la humedad aumentan el desafío

Me emociona ir a Singapur por primera vez y me he estado preparando en la fábrica para estar listo para el fin de semana. Por mi trabajo en el simulador, este circuito callejero parece un desafío emocionante y estoy realmente ansioso por dar mis primeras vueltas el viernes.



Me iré a Singapur unos días antes para poder acostumbrarme a las temperaturas con un entrenamiento especializado, visitar algo de la ciudad y prepararme para el fin de semana

Los de Woking viajan a Singapur con la idea de recuperarse tras dos fines de semana difíciles en Bélgica e Italia donde se dejaron una buena cantidad de puntos y vieron como Renault se les acercó peligrosamente en la lucha por ser la cuarta fuerza del Mundial. Tanto Carlos Sainz, que terminó 4to en el Marina Bay en 2017, como Lando Norris que se estrena en las calles de Singapur, saben que por delante tienen un gran desafío, pero confían en haber superado los problemas y buscarán con ambos autos dentro de los 10 primeros. En la recta final del campeonato hay que sacar el máximo de cada oportunidad.".".