Home >> Noticias

Bottas muestra sus cartas y lidera la ofensiva de Mercedes - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de China

Pos. Piloto Escudería Nac. Tiempo Gap Vueltas Evento 1 V. Bottas Mercedes FIN 1:33.330 -.--- 37 2 S. Vettel Ferrari ALE 1:33.357 +0.027 33 3 M.Verstappen Red Bull HOL 1:33.551 +0.221 29 4 L. Hamilton Mercedes GBR 1:34.057 +0.727 32 5 N. Hülkenberg Renault ALE 1:34.096 +0.766 31 6 C. Sainz McLaren ESP 1:34.141 +0.811 36 7 C. Leclerc Ferrari MON 1:34.158 +0.828 13 8 L. Norris McLaren GBR 1:34.296 +0.966 38 9 D. Ricciardo Renault AUS 1:34.336 +1.006 32 10 P. Gasly Red Bull FRA 1:34.455 +1.125 32 11 K. Räikkönen Alfa Romeo FIN 1:34.551 +1.221 33 12 A. Albon Toro Rosso TAI 1:34.634 +1.304 37 13 D. Kvyat Toro Rosso RUS 1:34.694 +1.364 20 14 L. Stroll Racing Point CAN 1:34.779 +1.449 37 15 S. Pérez Racing Point MEX 1:34.784 +1.454 35 16 K. Magnussen Haas DIN 1:34.788 +1.458 34 17 R. Grosjean Haas FRA 1:35.704 +2.374 32 18 A. Giovinazzi Alfa Romeo ITA 1:35.914 +2.584 40 19 R. Kubica Williams POL 1:36.121 +2.791 38 20 G. Russell Williams GBR 1:36.229 +2.899 35

A pesar de tener un inicio de sesión errático (con un trompo en una de sus primeras salidas a pista) Valtteri Bottas se recuperó e impuso el mejor tiempo del día (1:33.330) en el Circuito Internacional de Shanghai. El finlandés parece no había mostrado todo lo que tenía en la primera práctica del Gran Premio de China y sigue dando la pelea.Sebastian Vettel, que había comandado la ofensiva de Ferrari en la primera sesión de entrenamientos libres confirmó el fuerte ritmo de Ferrari tanto a una vuelta, como en tandas largas y se quedó con el segundo mejor tiempo. Tras el piloto alemán se reportó Max Verstappen, que ratificó el potencial de Red Bull para esta carrera logrando ubicarse a 2 décimas del tiempo de Bottas y mostrando en ritmo de carrera que pueden pelear por la victoria.El campeón del mundo, Lewis Hamilton, tuvo una de esas sesiones en la que no logra embocar una buena vuelta, pero en ritmo de carrera es veloz y constante. El británico siempre se guarda un extra en clasificación y sigue siendo candidato a ganar la Pole. De conseguirla -la número 85- sumaría la misma cantidad que todos los pilotos actuales de la parrilla. Tras Hamilton se reportó Nico Hulkenberg, que confirmó las buenas sensaciones para Renault que ya había dejado Daniel Ricciardo en la FP1.El mejor del resto fue Carlos Sainz. El español no está teniendo el inicio de temporada más fácil con dos abandonos, pero esta práctica libre ha vuelto a dar cuenta de la evolución del McLaren que tiene velocidad y consistencia para pelear con los 'chicos grandes'. Charles Leclerc, llamado a ser protagonista, fue otro que no pudo concretar una buena vuelta. El monegasco se perdió la última parte de la sesión debido a una revisión del sistema de refrigeración de su SF90. Completaron las 10 primeras posiciones Lando Norris en otra destacada actuación para el joven piloto británico, Daniel Ricciardo y Pierre Gasly que no termina de adaptarse a su RB15.Kimi Raikkonen sigue siendo el que 'tira del carro' en Alfa Romeo y se ubicó 11ro, tras él se reportaron los pilotos de Toro Rosso Alex Albon y Daniil Kvyat, que se perdió parte del entrenamiento luego de que su equipo descubriera una falla en la unidad de potencia de su monoplaza. Pudo volver para sumar 20 vueltas. Atrás de ellos se ubicaron los pilotos de Racing Point, con Stroll por delante de Pérez.Kevin Magnussen y sobre todo Romain Grosjean, no tuvieron una sesión fácil. Terminaron en las posiciones 16 y 17 respectivamente y el francés condicionó su tiempo en pista por una falla en el aleron delantero de su Haas. Atrás de ellos, se ubicó un Antonio Giovinazzi que fue el piloto que más vueltas acumuló (40) tras perderse toda la primera práctica. De nuevo, los últimos lugares de la tabla fueron para los pilotos de Williams, pero esta vez con Kubica por delante de Russell.Estos fueron los tiempos de la sesión: