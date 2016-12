OFICIAL: Nico Rosberg anuncia su retiro del Campeonato Mundial de FÃ³rmula 1

OFICIAL: Nico Rosberg anuncia su retiro del Campeonato Mundial de Fórmula 1

diciembre 2 /2016 Monte Carlo, Mónaco 14:24 GMT diciembre 2 /2016Monte Carlo, Mónaco14:24 GMT

Sorpresa total. Tan solo cinco días después de haber logrado en el GP de Abu Dhabi su primer Campeonato Mundial de Fórmula 1, el piloto alemán Nico Rosberg anunció su retiro de la máxima categoría del automovilismo. Sin duda una noticia que dará mucho de qué hablar. Ahora Mercedes AMG tendrá que buscar el compañero de Lewis Hamilton para la temporada 2017.



Mediante un mensaje en sus redes sociales, Nico Rosberg expresó:



" Desde hace 25 años en la competición, ha sido mi sueño, mi único objetivo' ser Campeón Mundial de Fórmula 1. Mediante el duro trabajo, dolor, sacrificios, esta ha sido mi meta. Y ahora la he logrado. He escalado mi montaña, estoy en la cima, así que esto se siente bien. Mi emoción más fuerte ahora es un profundo agradecimiento a todos los que me apoyaron para que este sueño se hiciera realidad.



Esta temporada les dije que era extremadamente dura. Presioné como loco en cada una de las áreas tras las decepciones de los últimos dos años. Estas incrementaron mi motivación a niveles que no había experimentado. Lógicamente tuvieron un impacto en unas que me encantan también - fue el esfuerzo y sacrificio de toda la familia, colocando todo atrás de nuestro objetivo. No puedo encontrar las palabras suficientes para agradecer a mi esposa Vivian; ella ha sido increíble. Entendió que este año era el más grande, nuestra oportunidad de hacerlo y creó el espacio para mí, con el objetivo de tener una recuperación total tras cada carrera, observando posteriormente a nuestra hija cada noche, superando las cosas complicadas y colocando el campeonato por delante.



Cuando gané la carrera en Suzuka, desde el momento en el que el destino del título estaba en mis manos, la gran presión inició y comencé a pensar en el final de mi carrera deportiva si me coronaba Campeón del Mundo. El domingo en la mañana en Abu Dhabi, sabía que sería mi última carrera y esa sensación despejó mi cabeza antes de la partida. Quería disfrutar cada parte de la experiencia, sabiendo que sería la última vez… y luego las luces se apagaron y tuve las 55 vueltas más intensas de mi vida. Tomé la decisión el lunes en la mañana. Luego de reflexionar durante un día, las primeras personas con las que hablé fueron Vivian y Georg (Nolte, del equipo de representación de Nico), seguido por Toto (Wolff, jefe del equipo Mercedes AMG).



La única cosa que hizo que esta decisión de alguna forma se complicara, era el hecho que mi familia deportiva quedara en una situación difícil. Pero Toto lo entendió. Sabía que perfectamente que yo estaba totalmente convencido y eso me tranquilizó. Mi mayor logro en mi carrera siempre será ganar el Campeonato del Mundo con este equipo increíble de personas, las 'Flechas Plateadas'.



Ahora, estoy disfrutando el momento. El momento de ponerle sabor a las próximas semanas, reflexionar sobre la temporada y disfrutar experiencia que llegue a mi camino. Tras esto tomaré la próxima curva en mi vida y veré que tiene para mí... ", declaró el piloto alemán.



Nico Rosberg participó en 206 Grandes Premios de Fórmula 1 , logrando 23 victorias, 30 poles, 57 podios y 20 vueltas rápidas. Llegó a la máxima categoría en 2006 de la mano de Williams y en 2009 pasó a la escudería Mercedes AMG, con la cual obtuvo sus mayores logros: tres Campeonatos de Constructores (2014, 2015 y 2016) y el más importante, su primer Campeonato del Mundo de Pilotos.