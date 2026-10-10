Triunfo de Verstappen. Colisiones de Russell y entre los McLaren - Reporte Sprint - GP de Singapur

oct 10 /26 12:01 GMT Singapur, Singapur Red Bull Content Pool



Director F1LATAM.COM

@HenryBonillaF1 Por: Henry BonillaDirector F1LATAM.COM





El neerlandés de Red Bull, que partía desde la pole position, gestionó con maestría una carrera caótica marcada por múltiples abandonos y la interrupción provocada por el accidente de George Russell en la segunda vuelta.



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Lewis Hamilton (Ferrari) finalizó segundo a 2.591 segundos, mientras que Charles Leclerc completó el podio a 16.871 segundos. Kimi Antonelli (Mercedes) fue cuarto a 17.238 segundos, sumando cinco puntos que le permiten ampliar la ventaja en el liderato del campeonato.



Liam Lawson (RB) firmó una destacada quinta posición, por delante de Oliver Bearman (Haas), Nico Hülkenberg (Audi) y Lando Norris (McLaren), que completó la zona de puntos en octava posición.



La carrera sprint, programada para 20 vueltas, arrancó con un retraso debido a la intensa lluvia que cayó sobre Marina Bay minutos antes del inicio.



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Todos los pilotos montaron neumáticos intermedios de lluvia, y la salida se dio tras varias vueltas de formación detrás del Safety Car.



Cuando se apagaron los semáforos, Russell superó a Verstappen para tomar el primer lugar, mientras que Hamilton superó a Leclerc, Piastri y Norris para colocarse segundo.



Sin embargo, la carrera se vio interrumpida casi de inmediato. En la segunda vuelta, George Russell (Mercedes) perdió el control de su monoplaza al salir de la última curva, pasó sobre el bordillo y quedó fuera de carrera.



El accidente del británico, que partía segundo, provocó la salida del Safety Car y dejó a Mercedes sin uno de sus pilotos en la lucha por los puntos. Lance Stroll (Aston Martin) también abandonó en esa misma vuelta al tener un impacto con Sergio Pérez (Cadillac), quien se retiró en a boxes.



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Tras la reanudación, la carrera continuó con múltiples incidentes. En la vuelta 4, Isack Hadjar (Red Bull) y Franco Colapinto (Alpine) quedaron fuera de carrera, mientras que en la vuelta 8, Valtteri Bottas (Cadillac) y Gabriel Bortoleto (Audi) también abandonaron. Alexander Albon (Williams) sufrió un problema que le relegó a las últimas posiciones, y en la vuelta 11 se investigó una colisión entre él y Bortoleto.



En la vuelta 20, la última, se produjo el incidente más controvertido: los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri se tocaron, y Norris dejó fuera a su compañero de equipo. Lando cayó al octavo puesto, sumando un solo punto.



Los comisarios investigan este incidente tras la carrera, y el resultado podría alterar la clasificación final de la sprint.



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Debido a la demora de 30 minutos en el inicio de la Sprint, la programación cambión. Ahora a las 21:30 hora local comenzará la clasificación del Gran Premio de Singapur con



Vuelta a vuelta de la Sprint del GP de Singapur:

Vuelta de cortesía: Todos los pilotos inician sin inconvenientes.



Vuelta 1: Russell toma la punta antes de llegar a la primera curva. Hamilton pasa a Leclerc, Piastri y Norris para subir al P2.



Vuelta 2: Colisión de Russell saliendo de la última curva. Pierde el auto solo al pasar sobre el bordillo. Queda fuera de carrera. Safety Car. También sale Stroll. Pérez en pits.



Vuelta 3: Todos los autos deben pasar por el pit lane mientras los asistentes de pista remueven el auto de Russell.



Vuelta 4: Ahora Hadjar y Colapinto también quedan fuera de carrera.



Vuelta 5: Trompo de Lindblad y toma unos metros en contra mano. Dirección de carrera autoriza a que los autos pasen por la recta principal.



Vuelta 6: Se alista el Safety Car para abandonar la pista.



Vuelta 7: Se reanuda la carrera.



Vuelta 8: Bottas y Bortoleto quedan fuera de carrera. Verstappen a 0.8s de Hamilton.



Vuelta 9: Bearman presiona a Lawson por el P7. Hülkenberg en la curva 1 con Gasly le deja poco espacio y el francés debe tomar la parte externa de la pista.



Vuelta 10: Norris cada vez más cerca de Piastri por el P4.



Vuelta 11: Bajo investigación una colisión entre Albon y Bortoleto. Verstappen a 1.2s de Hamilton.



Vuelta 12: Verstappen se aleja de Hamilton a 2.3s. Fuerte presión de Norris a Piastri por el P4. Se sigue secando la pista y el compuesto intermedio de lluvia se está destruyendo.



Vuelta 13: Antonelli en el P6 se acerca a Norris. Gap de 1.2s. Entretanto Verstappen a 2.7s de Hamilton.



Vuelta 14: Hülkenberg busca el P8 de Bearman, la última posición de puntos de esta Sprint. Gap de 0.9s.



Vuelta 15: Verstappen a 4.5s de Hamilton. Leclerc en el P3 a 2s de su compañero Lewis quien marcha P2.



Vuelta 16: Dirección de carrera confirma que no habrá investigación por la maniobra entre Hülkenberg y Gasly en la curva 1. Eso hizo caer al francés del P9 al P11.



Vuelta 17: Leclerc dice que sus neumáticos delanteros están destruidos.



Vuelta 18: Leclerc es presionado por Piastri, Norris y Antonelli. Su P3 está en riesgo.



Vuelta 19: Antonelli tomando líneas de carrera diferentes para acercarse a Norris. Gap de 0.8s.



Vuelta 20: ¡Última vuelta de la Sprint en Marina Bay! Los McLaren se tocan. Norris deja fuera a Piastri. Cae Lando al P8. Gasly pasa a Ocon por el P9



Max Verstappen (Red Bull) logró el triunfo en la Sprint del GP de Singapur. 2º Lewis Hamilton (Ferrari), 3º Charles Leclerc (Ferrari), 4º Kimi Antonelli (Mercedes) , 5º Liam Lawson (RB), 6º Oliver Bearman (Haas), 7º Nico Hülkenberg (Audi), 8º Lando Norris (McLaren). Estos son los pilotos que suman en esta competencia.



Con los resultados finales de esta Sprint del GP de Singapur, Kimi Antonelli con 320 puntos, segundo George Russell (236), tercero Lewis Hamilton (221), cuarto Charles Leclerc (197), quinto Max Verstappen (196), sexto Lando Norris (189), séptimo Oscar Piastri (128), octavo Isack Hadjar (96), noveno Liam Lawson (69) y décimo Pierre Gasly (41).



En el de segundo Ferrari (418), tercero McLaren (317), cuarto Red Bull (306), quinto Racing Bulls (94), sexto Alpine (68), séptimo Haas (30), octavo Audi (19), noveno Williams (12), décimo Aston Martin (7) y último Cadillac (0).



Posiciones Sprint del GP de Singapur 2026:

P Piloto País Equipo Gap Puntos 1 Max Verstappen NED Red Bull - 8 2 Lewis Hamilton GBR Ferrari 2.591 7 3 Charles Leclerc MON Ferrari 16.871 6 4 Kimi Antonelli ITA Mercedes 17.238 5 5 Liam Lawson NZL RB 20.632 4 6 Oliver Bearman GBR Haas 24.321 3 7 Nico Hulkenberg ALE Audi 27.525 2 8 Lando Norris GBR McLaren 28.272 1 Pilotos sin puntos 9 Pierre Gasly FRA Alpine 36.220 10 Esteban Ocon FRA Haas 37.640 11 Fernando Alonso ESP Aston Martin 50.464 12 Carlos Sainz ESP Williams 52.467 13 Arvid Lindblad GBR RB 55.792 No terminaron 14 Oscar Piastri AUS McLaren - 15 Alexander Albon TAI Williams - 16 Gabriel Bortoleto BRA Audi - 17 Valtteri Bottas FIN Cadillac - 18 Franco Colapinto ARG Alpine - 19 Isack Hadjar FRA Red Bull - 20 George Russell GBR Mercedes - 21 Sergio Pérez MEX Cadillac - 22 Lance Stroll CAN Aston Martin - Max Verstappen se adjudicó la victoria en la carrera sprint del Gran Premio de Singapur, disputada en el circuito urbano de Marina Bay bajo condiciones de pista húmeda que complicaron el desarrollo de la prueba.El neerlandés de Red Bull, que partía desde la pole position, gestionó con maestría una carrera caótica marcada por múltiples abandonos y la interrupción provocada por el accidente de George Russell en la segunda vuelta.Lewis Hamilton (Ferrari) finalizó segundo a 2.591 segundos, mientras que Charles Leclerc completó el podio a 16.871 segundos. Kimi Antonelli (Mercedes) fue cuarto a 17.238 segundos, sumando cinco puntos que le permiten ampliar la ventaja en el liderato del campeonato.Liam Lawson (RB) firmó una destacada quinta posición, por delante de Oliver Bearman (Haas), Nico Hülkenberg (Audi) y Lando Norris (McLaren), que completó la zona de puntos en octava posición.La carrera sprint, programada para 20 vueltas, arrancó con un retraso debido a la intensa lluvia que cayó sobre Marina Bay minutos antes del inicio.Todos los pilotos montaron neumáticos intermedios de lluvia, y la salida se dio tras varias vueltas de formación detrás del Safety Car.Cuando se apagaron los semáforos, Russell superó a Verstappen para tomar el primer lugar, mientras que Hamilton superó a Leclerc, Piastri y Norris para colocarse segundo.Sin embargo, la carrera se vio interrumpida casi de inmediato. En la segunda vuelta, George Russell (Mercedes) perdió el control de su monoplaza al salir de la última curva, pasó sobre el bordillo y quedó fuera de carrera.El accidente del británico, que partía segundo, provocó la salida del Safety Car y dejó a Mercedes sin uno de sus pilotos en la lucha por los puntos. Lance Stroll (Aston Martin) también abandonó en esa misma vuelta al tener un impacto con Sergio Pérez (Cadillac), quien se retiró en a boxes.Tras la reanudación, la carrera continuó con múltiples incidentes. En la vuelta 4, Isack Hadjar (Red Bull) y Franco Colapinto (Alpine) quedaron fuera de carrera, mientras que en la vuelta 8, Valtteri Bottas (Cadillac) y Gabriel Bortoleto (Audi) también abandonaron. Alexander Albon (Williams) sufrió un problema que le relegó a las últimas posiciones, y en la vuelta 11 se investigó una colisión entre él y Bortoleto.En la vuelta 20, la última, se produjo el incidente más controvertido: los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri se tocaron, y Norris dejó fuera a su compañero de equipo. Lando cayó al octavo puesto, sumando un solo punto.Los comisarios investigan este incidente tras la carrera, y el resultado podría alterar la clasificación final de la sprint.Debido a la demora de 30 minutos en el inicio de la Sprint, la programación cambión. Ahora a las 21:30 hora local comenzará la clasificación del Gran Premio de Singapur con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM. . Esto implica un retraso de media hora respecto a la programación original.Todos los pilotos inician sin inconvenientes.Russell toma la punta antes de llegar a la primera curva. Hamilton pasa a Leclerc, Piastri y Norris para subir al P2.Colisión de Russell saliendo de la última curva. Pierde el auto solo al pasar sobre el bordillo. Queda fuera de carrera. Safety Car. También sale Stroll. Pérez en pits.Todos los autos deben pasar por el pit lane mientras los asistentes de pista remueven el auto de Russell.Ahora Hadjar y Colapinto también quedan fuera de carrera.Trompo de Lindblad y toma unos metros en contra mano. Dirección de carrera autoriza a que los autos pasen por la recta principal.Se alista el Safety Car para abandonar la pista.Se reanuda la carrera.Bottas y Bortoleto quedan fuera de carrera. Verstappen a 0.8s de Hamilton.Bearman presiona a Lawson por el P7. Hülkenberg en la curva 1 con Gasly le deja poco espacio y el francés debe tomar la parte externa de la pista.Norris cada vez más cerca de Piastri por el P4.Bajo investigación una colisión entre Albon y Bortoleto. Verstappen a 1.2s de Hamilton.Verstappen se aleja de Hamilton a 2.3s. Fuerte presión de Norris a Piastri por el P4. Se sigue secando la pista y el compuesto intermedio de lluvia se está destruyendo.Antonelli en el P6 se acerca a Norris. Gap de 1.2s. Entretanto Verstappen a 2.7s de Hamilton.Hülkenberg busca el P8 de Bearman, la última posición de puntos de esta Sprint. Gap de 0.9s.Verstappen a 4.5s de Hamilton. Leclerc en el P3 a 2s de su compañero Lewis quien marcha P2.Dirección de carrera confirma que no habrá investigación por la maniobra entre Hülkenberg y Gasly en la curva 1. Eso hizo caer al francés del P9 al P11.Leclerc dice que sus neumáticos delanteros están destruidos.Leclerc es presionado por Piastri, Norris y Antonelli. Su P3 está en riesgo.Antonelli tomando líneas de carrera diferentes para acercarse a Norris. Gap de 0.8s.¡Última vuelta de la Sprint en Marina Bay! Los McLaren se tocan. Norris deja fuera a Piastri. Cae Lando al P8. Gasly pasa a Ocon por el P9Max Verstappen (Red Bull) logró el triunfo en la Sprint del GP de Singapur. 2º Lewis Hamilton (Ferrari), 3º Charles Leclerc (Ferrari), 4º Kimi Antonelli (Mercedes) , 5º Liam Lawson (RB), 6º Oliver Bearman (Haas), 7º Nico Hülkenberg (Audi), 8º Lando Norris (McLaren). Estos son los pilotos que suman en esta competencia.Con los resultados finales de esta Sprint del GP de Singapur, Kimi Antonelli con 320 puntos,George Russell (236),Lewis Hamilton (221),Charles Leclerc (197),Max Verstappen (196),Lando Norris (189),Oscar Piastri (128),Isack Hadjar (96),Liam Lawson (69) yPierre Gasly (41).En el de equipos , Mercedes es líder con 561 puntos,Ferrari (418),McLaren (317),Red Bull (306),Racing Bulls (94),Alpine (68),Haas (30), octavo Audi (19),Williams (12), décimo Aston Martin (7) yCadillac (0).

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