El brasilero Rafael Câmara, campeón de la Fórmula Regional Europea, asciende a Fórmula 3

Trident Motorsport anunció el fichaje de su tercer piloto que conformará su alineación en el Campeonato FIA de Fórmula 3 en 2025. Se trata del brasilero Rafael Cámara, el reciente campeón de la Fórmula Regional Europea.El equipo con sede en Milán y sede operativa en Ossona, que ganó el campeonato de pilotos en 2023 con Gabriel Bortoleto y en 2024 con Leonardo Fornaroli, contará la próxima temporada con el nuevo campeón del Campeonato Europeo Regional de Fórmula Alpina, Rafael Câmara, quien también luce los colores Claro y de Escudería Telmex Telcel.Para el piloto de diecinueve años, que disputará las pruebas de postemporada de la temporada 2024 con Trident Motorsport, será su debut absoluto en la categoría.Câmara, piloto de la Scuderia Ferrari Driver Academy, ha demostrado desde muy joven que tiene un gran talento. En la temporada 2022 compite en los campeonatos de Fórmula 4 de Emiratos Árabes Unidos e Italia, con algunas participaciones en el alemán, terminando la serie de los Emiratos Árabes Unidos en segunda posición y tercera en las series italiana y alemana.En 2023 ascendió a la Fórmula Regional, donde se proclamó campeón en 2024, gracias a seis victorias, diez podios, siete poles y seis vueltas rápidas. Trident Motorsport ha tenido la oportunidad de demostrar en varias ocasiones las cualidades del piloto de la Scuderia Ferrari Driver Academy, y es seguro que en 2025 podrá competir entre las primeras posiciones.Giacomo Ricci, director de Trident Motorsport, indicó: "".Entretanto Rafael Cámara, señaló: "".