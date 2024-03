Feliz Cumpleaños Michael!

El piloto alemán Michael Schumacher conmemora hoy su cumpleaños número 36. El heptacampeón del mundo completará en el 2005 su decimacuarta temporada en la Fórmula 1 e intentará buscar su octavo título.



Michael nació en Hürth-Hermülheim, Alemania. Desde muy pequeño le gustó tanto el automovilismo, que su padre acabó construyendo uno a piezas para él y para su hermano Ralf. A los 14 años, Michael comenzaría a ganar sus primeros Campeonatos Junior.



En 1988 fue Campeón Alemán Fórmula König, en 1989 y 1990 fue Campeón Alemán de Fórmula 3.



El 25 de Agosto de 1991 ingresa a la Fórmula 1, como piloto de la escudería Jordan Ford. Un GP más adelante, en Italia, pasaría a la escudería Benetton, donde permaneció hasta 1995 y obtuvo dos campeonatos del mundo.



En 1996 fue contratado por la escudería Ferrari. Con el equipo de Maranello ha obtenido sus últimos 5 títulos mundiales. Schumacher es el piloto con mayor cantidad de campeonatos del mundo ganados. El piloto alemán ostenta la mayoría de récords en la Fórmula 1, excepto el de Poles Position que está aún en manos de Ayrton Senna con 65.



Hasta el momento ha competido en 213 Grandes Premios, 83 Victorias, 137 Podiums, 63 Poles Positions y 66 Vueltas Rápidas.



Hace unos días Michael habló sobre esta nueva temporada que llega. El piloto alemán comentó: " Me siento muy saludable para ser sincero, mucho más joven con 36 años. Juego fútbol con mis colegas, como es el caso de Fernando Alonso, quien es 10 años menor que yo y no veo mucha diferencia. Aún disfruto inmensamente lo que hago.



La temporada 2005 la comenzaré como lo he hecho en las anteriores: con gran hambre de victoria, muy motivado y espero ganar todas las luchas que se pongan en frente.



Respecto a los cambios para el 2005, el auto es bastante lento al principio, ya que lo estuve probando en Jerez con la configuración de este año. Será una Fórmula 1 diferente y cada uno se tendrá que acostumbrar. Creo que los autos serán dos o tres segundos más lentos por cada vuelta. Será diferente pero interesante , afirmó Michael Schumacher.



Mil Felicidades Michael!.

