GPWC comienza a mover sus fichas

ene 4 /2005 16:03 GMT Londres, Gran Bretaña BAR Honda



Director F1LATAM.COM

@HenryBonillaF1 Por: Henry BonillaDirector F1LATAM.COM

El Grand Prix World Championship (GPWC) ha comenzado sus primeros movimientos para cautivar a los equipos y a los circuitos para que se unan a su nuevo campeonato que comenzará en el 2008.



Un portavoz del GPWC afirmó: " Estamos progresando dentro de los temas claves que la serie necesita para iniciar a tiempo. Esto lo presentaremos a los Jefes de los equipos antes de iniciar la temporada para que lo evalúen y den su aprobación ".



Representantes de algunos circuitos claves como Hockenheim, Nürburgring, Magny-Cours y Monza, también estarán en la reunión.



Según un diario británico, el GPWC podría compartir el 80% de los ingresos comerciales, entre los equipos. Actualmente Bernie Ecclestone paga el 23%. Aunque aún no hay confirmación oficial de este porcentaje, ya hay varios pronunciamientos sobre este tema, como es el caso del Presidente de Ferrari, Luca Di Montezemolo.



Hace unos días otro portavoz del GPWC comentó: " No estamos criticando a Bernie Ecclestone, ya que ha hecho un trabajo increíble con la Fórmula 1, pero no se ha hecho bien como podría o debería ser ".



El GPWC quiere ser la serie rival de la Fórmula 1 en el 2008, fecha en la cual termina el actual Pacto de la Concordia. Este grupo está conformado por Fiat (Ferrari), DaimlerChrysler (Mercedes-Benz), Renault y BMW.

Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News

Últimas noticias