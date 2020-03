Tatiana Calderón se alista para salir por primera vez a la pista Tatiana Calderón se alista para salir por primera vez a la pista

En el Circuito de Fuji comenzó la pretemporada 2020 de la Súper Fórmula Japonesa y allí estuvo la piloto colombiana Tatiana Calderón, alistando el que será uno de los dos retos que tendrá en este año junto al European Le Mans Series.Para la piloto de 27 años todo fue nuevo desde esta semana, comenzando por ser su primera visita a Japón. Arribó unos días antes para adaptarse al horario y al país, eso sí, tomando todas las precauciones teniendo en cuenta la situación actual con el coronavirus.Una vez instalada en el Fuji Speedway, circuito que fue sede del GP de Japón de F1 por última vez en 2008, Tatiana conoció a su nuevo equipo Drago Corse y a su jefe, Ryo Michigami. También detalló el Dallara SF19 con que el correrá y realizó la prueba de la silla.Calderón estuvo ayer y hoy en pista junto a otros 19 pilotos, con el objetivo de completar los primeros kilómetros e iniciar el proceso de adaptación no solo al auto sino también a los neumáticos Yokohama. Claramente la prioridad de la bogotana no fue buscar tiempos, sino el aprendizaje y comprensión del auto.Tras las pruebas, Tatiana Calderón comentó: "".Respecto a su nuevo bólido de 2 litros turbo de 550 HP, la piloto colombiana dijo: "".Tatiana hizo énfasis en los puntos que debe adaptarse al nuevo auto: "".En el test participaron pilotos experimentados como es el caso de los ex F1 japoneses, Kamui Kobayashi y Kazuki Nakajima, al igual que las nuevas promesas del automovilismo nipón como lo son Nirei Fukuzumi, Naoki Yamamoto, al igual que dos jóvenes pilotos latinoamericanos, el franco-argentino Sacha Fenestraz y el brasilero Sergio Sette Camara.Tatiana es la primera mujer en correr en este campeonato. Sobre este reto, señaló: "".