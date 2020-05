Home >> Noticias

Salida de Vettel de Ferrari revoluciona el mercado de pilotos para 2021 en F1. ¿Quién lo sustituirá?

Aún no ha comenzado la temporada 2020 y ya estamos hablando de 2021. Y no es para menos, ya que una de las sillas más codiciadas de la Fórmula 1 ha quedado disponible, tras el anuncio de la salida del alemán Sebastian Vettel a final del presente año de Maranello. ¿Quién será su sustituto? Analizamos todas las posibilidades.



Cuando una situación de esta se produce, es inevitable que comiencen a darse todo tipo de especulaciones y de conjeturas. Algunas tienen sentido, otras pueden parecer utópicas, pero lo cierto es que el mercado de pilotos sufre un gran remezón pensando en la próxima temporada, ya que al existir un cupo en Ferrari, el equipo más codiciado y deseado en la máxima categoría del automovilismo, desencaja una gran parte de rompecabezas.



A continuación la baraja de candidatos que consideramos pueden entrar en juego para hacer los compañeros de Charles Leclerc en 2021:



Daniel Ricciardo:

Por el carismático piloto australiano, la Scuderia Ferrari ha mostrado interés desde hace algún tiempo. Su experiencia, madurez y buenos resultados podrían encajar perfectamente en Maranello. Tras su salida de Red Bull luego de una agotadora relación por el fuerte liderazgo de Max Verstappen, optó por atender el llamado de Renault. Con la marca francesa es parte fundamental de un proceso en el que buscan ser campeones del mundo, pero claramente es un objetivo que no se conseguirá inmediatamente. El tiempo se agota y en caso de existir una posibilidad con Ferrari, sin duda Daniel Ricciardo no la dejará escapar.



Carlos Sainz:

El joven piloto español cuenta con una evolución altamente positiva en el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Durante su trasegar por Toro Rosso, Renault y McLaren ha demostrado su madurez como piloto y un prometedor potencial. Ferrari podría convertirse en la plataforma que brinde las herramientas necesarias para explotar todas sus capacidades, además trabaja muy bien en equipo. Cuenta con gran apoyo desde su país y esta podría convertirse en la segunda fase de un piloto español con el 'cavalino rampante'.



Antonio Giovinazzi:

El piloto italiano lleva varios años de relación con Ferrari. Lo ha tenido como tercer piloto en algún momento y posteriormente le ha brindado su apoyo al colocarlo como piloto de Alfa Romeo Racing. Aunque no ha brillado en la Fórmula 1, podría convertirse en una ficha clave para el equipo de Maranello, puesto que podría ser el escudero perfecto de Charles Leclerc, a quien buscan posicionar tras la excelente campaña en 2019. De esta forma podría llegar la tranquilidad a la escuadra italiana, puesto que tendrían totalmente definido quién sería el líder.



Sergio Pérez:

Durante los últimos años, el piloto oriundo de Guadalajara ha demostrado solidez y madurez. A pesar de no contar con el auto más veloz, ha sido constante y esto le ha permitido ser el líder entre el resto de los pilotos que no forman parte de Mercedes, Ferrari y Red Bull. En 2013 dio el salto un grande del momento, McLaren, pero el equipo no se encontraba en forma y 'Checo' tuvo que salir. No es un secreto que el mexicano desea y anhela estar en un equipo de punta que le brinde la posibilidad real de ser campeón del mundo. Cuenta con un gran respaldo económico y de darse la posibilidad en Ferrari, contaría con el apoyo. Hay que recordar que hace algunos años hizo parte de Ferrari Driver Academy y en septiembre de 2011 hizo un test en Fiorano.



Valtteri Bottas:

Un cambio de aire no le vendría nada mal al piloto finlandés Valtteri Bottas. Cuenta con experiencia en un equipo top como lo es Mercedes y también encajaría como un buen escudero para Charles Leclerc. No es un piloto problemático, ni polémico.



Lewis Hamilton:

El piloto británico lo ha ganado todo con Mercedes. Ahora está en búsqueda de su séptimo campeonato del mundo. Las posibilidades son remotas que pueda hacer un cambio, pero puede tener entre su lista de deseos, ser piloto de Ferrari en algún momento. También podría ser de enorme interés para los de Maranello contar con su alto prestigio y arrollador pilotaje.



Fernando Alonso:

En las posibilidades no hay que descartar nada. El piloto español no ha ocultado su interés de regresar a la máxima categoría del automovilismo y esta opción sin duda no le disgusta para nada. Sin embargo existen temas económicos y algunos otros que podrían impedir una segunda fase del experimentado piloto asturiano en las filas italianas.



Ya veremos cuál será la decisión que tomará la Scuderia Ferrari.