Hamilton aprovechó un nuevo infortunio en Ferrari para quedarse con la victoria en Rusia Hamilton aprovechó un nuevo infortunio en Ferrari para quedarse con la victoria en Rusia



Carlos Sainz está teniendo un 2019 soñado Carlos Sainz está teniendo un 2019 soñado



Sergio Pérez volvió a tener una actuación destacada en Sochi Sergio Pérez volvió a tener una actuación destacada en Sochi



Los Red Bull dieron el espectáculo en Sochi Los Red Bull dieron el espectáculo en Sochi



Räikkönen pasa por su peor racha en lo que va de temporada Räikkönen pasa por su peor racha en lo que va de temporada



Poco premio para Ferrari en Rusia Poco premio para Ferrari en Rusia

La carrera de Sochi no ha dejado indiferente a nadie. Ferrari, que volvió a ser competitivo, trazó un plan para asegurar el 1-2, pero punto más, coma menos, las circunstancias terminaron favoreciendo a sus colegas alemanes, que fieles a su estilo sacaron el máximo provecho y ya hacen cuentas para saber en donde van a celebrar sus títulos. En suelo ruso los Red Bull pusieron el picante, Sainz y Pérez, estando ajenos a los problemas, volvieron a sumar buenos puntos, Magnussen y Hülkenberg salvaron los muebles en sus equipos, Toro Rosso y Alfa Romeo estuvieron desaparecidos y Williams tuvo su primer doble abandono del año. Nos quedan cinco en la 2019.En la 2019 vimos una nueva faceta de la escuadra de Toto Wolff. Cuando la carrera no está de cara minimizan daños y tras un 'mal' resultado, al siguiente Gran Premio lo cambian por una victoria y además los acompaña esa que llaman la suerte del campeón. En el circuito de Sochi, al igual que en Bahrein, Hamilton y Bottas estaban por detrás de las Ferrari, pero se acomodaron a distancia para no perder de vista a los hombres de Maranello y cuando apareció el Virtual Safety Car provocado por el abandono de Vettel (ironías de la vida) aprovecharon para hacer su detención y ponerse por delante de Leclerc. De ahí en adelante, Hamilton con un ritmo implacable y sin oposición rumbo a un nuevo triunfo (el 82 de su carrera) con Bottas haciendo el trabajo de desgaste para sumar otro doblete de la escudería de Brackley que podría salir de Suzuka con los títulos de constructores y pilotos asegurados. Mercedes es una máquina perfectamente aceitada, todos tienen claro sus roles y tiran para el mismo lado, así es casi imposible vencerlos.En territorio ruso Carlos Sainz volvió a ser protagonista. Tras una gran clasificación, el español ha sabido potenciar su resultado nuevamente con una gran largada que incluso lo llevó a ponerse al lado del actual campeón del mundo llegando a la primera curva. En el desarrollo de la carrera perdió posiciones con Bottas y los Red Bull de Verstappen y Albon, pero aunque con el MCL34 no puede aspirar a más, Sainz mostró un ritmo superior al de sus rivales del grupo medio, ejecutó a la perfección la estrategia delineada por su equipo y se mantuvo alejado de los problemas para conseguir una sexta posición que le viene muy bien para consolidarse como el mejor del resto. De su mano y las buenas actuaciones de Lando Norris McLaren superó la barrera de los 100 puntos y amplia su ventaja en la lucha por ser la cuarta fuerza del Mundial.La largada del Gran Premio de Rusia fue clave para que Sergio Pérez hiciera otra buena carrera en un circuito que se le da bien. El mexicano saltó del puesto 11 al 8 antes de completar la primera vuelta, luego se movió inteligentemente por la pista eligiendo bien sus duelos y gestionó su ritmo para escalar una posición más y cruzar la meta séptimo manteniendo detrás a pilotos con monoplazas mejores en ritmo de carrera que su RP19. El tapatío rinde y suma puntos cuando el auto no falla y está lejos de los problemas y con este resultado se ubica a 1 punto de Daniel Ricciardo actualmente 10mo en el campeonato de pilotos. Racing Point no ha tenido la evolución de otros años, pero sigue dando pasos en la dirección correcta y Pérez maximiza lo que tiene.Antes de iniciar el fin de semana del Gran Premio de Rusia los pilotos de Red Bull sabían que iban a tener que remar ya que iban a penalizar por cambios en sus unidades de potencia y el error de Albon el sábado condicionó aún más sus opciones, pero en un circuito en el que no es fácil pasar ambos hicieron la tarea. Max Verstappen escaló desde la 9na hasta la 4ta posición con buen ritmo y mejores adelantamientos, misma fórmula que aplicó el tailandés Alexander Albon, que tuvo que exigirse mucho más para terminar justo por detrás de su compañero de equipo saliendo desde el pitlane. Cierto es que el RB15 es el tercer mejor auto de la parrilla y el auto de seguridad les ayudó, pero salir limpio viniendo desde atrás tiene mérito. Eso si, los de Milton Keynes se quedaron un paso atrás de Ferrari y Mercedes.En Sochi Toro Rosso tuvo una de sus carreras más complicadas de la temporada, con muchos problemas iniciando con las penalizaciones que arrastraban sus pilotos por cambios en sus unidades de potencia. Pierre Gasly no encontró ritmo en su monoplaza y aunque batalló apenas pudo ser 14to. Por su parte Daniil Kvyat terminó 12do, pero es claro que aspiraba a más en su carrera de casa.El de Rusia ha sido otro fin de semana difícil para la escuadra italosuiza tras una carrera que estuvo comprometida desde el sábado con una mala clasificación. Kimi Räikkönen, que llegó a 307 Grandes Premios en F1, tuvo una salida en falso y fue penalizado lo que lo envió al fondo, desde allí le fue muy difícil recuperarse y vio la bandera a cuadros en el 13er lugar. Por su parte Antonio Giovinazzi condicionó sus opciones desde la primera vuelta cuando se llevó puestos a Romain Grosjean y a Daniel Ricciardo, al final se ubicó 15to. A pesar de contar con la unidad de potencia Ferrari al C38 le sigue faltando ritmo para meterse en zona de puntos con regularidad y aunque el joven piloto italiano ha dado un pasito adelante, Räikkönen, que era quien rendía en carrera, se ha desinflado en los últimos Grandes Premios. La brecha se abre para Alfa Romeo en el grupo medio.Vimos a Sebastian Vettel salir disparado desde la tercera posición en la grilla a la punta de carrera antes de llegar a la primera curva, lo que no sabíamos era que estaba pactado antes de empezar. Escuchamos a Charles Leclerc pedir por radio que su compañero le devolviera la posición tal como lo habían acordado y el alemán contestó que le dieran un par de vueltas más, pero su mensaje más contundente fue el que no se escuchó, una sucesión de vueltas rápidas y un gap que el monegasco no pudo cerrar y que era necesario hacer el intercambio de posiciones sin riesgo. Viendo que Sebastian con mejor ritmo y en clara posición de ganar la carrera no estaba muy por la labor de cumplir con lo acordado Ferrari decide resolver el lío con un 'undercut', así que Leclerc va los pits, Vettel se queda un par de giros más y cuando se detiene, Charles recupera la primera posición y todo ahora si va de acuerdo al plan. Entonces, ¿Dónde estuvo el problema?La circunstancia, por demás irónica, que torció todo el plan de Ferrari es que la SF90 del teutón se rompe y provoca el VSC que aprovechan los Mercedes para parar, ponerse delante de Leclerc y ganar la carrera. La desgracia de unos es la dicha de otros dicen por ahí, pero más allá de la mala suerte los de Maranello tienen que definir sus jerarquías y roles porque así como Vettel desobedeció y rompió el pacto (esa dosis de egoísmo es inherente de los grandes campeones) Leclerc también jugó sus cartas al poner en evidencia la estrategia del equipo. Cada quien está jalando para su lado y eso va en detrimento de la dinámica y los resultados del equipo.