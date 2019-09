Análisis del GP de Singapur - Facebook Live





En un circuito que en teoría no les favorecía Ferrari consiguió un doblete encabezado por un Sebastian Vettel que volvió a celebrar en lo más alto del podio después de más de un año. Los de Maranello lo han ganado todo desde el regreso de las vacaciones, volvieron a ser competitivos y ganan confianza para encarar la recta final de la 2019. En Mercedes se hicieron un lío con la estrategia y aunque Hamilton tiene buena renta a su favor no se fía para lo que queda de campeonato; a pesar del podio, en Red Bull saben que estuvieron un paso atrás de sus rivales, la suerte abandonó a Carlos Sainz que completó 3 GP's sin puntos, Giovinazzi volvió a sumar, Racing Point se fue en blanco y los Haas tuvieron otra carrera para el olvido. En Sochi volvemos a empezar.Pasaron 22 carreras, más de una temporada completa, para volver a ver a Sebastian Vettel en lo más alto del podio. Claro, en Canadá cruzó la meta primero, pero la penalización que recibió dejó el triunfo en manos de Lewis Hamilton, así que para la fría estadística el alemán no había ganado en 2019. Tras clasificar 3ro Vettel mantuvo su posición durante el primer stint cerca de Leclerc y Hamilton que rodaban a un ritmo 'conservador' y en la vuelta 20 su equipo lo llamó a pits con la idea de hacer el undercut sobre Lewis, pero la vuelta de salida de Sebastian fue tan buena que también adelantó a su compañero de equipo. Beneficiado por la estrategia el teutón tiró de repertorio y con un ritmo sólido y sin errores se hizo inalcanzable hasta la bandera a cuadros.Antes de la carrera del domingo Sebastian estaba sometido a una intensa presión y su quinta victoria en el Marina Bay, la número 53 de su carrera y la número 14 con Ferrari, no solo le devuelve la confianza al piloto teutón sino que lo relanza en el campeonato a falta de 6 carreras. Vettel se va de Singapur como el más ganador en este trazado y con buenas sensaciones para afrontar lo que queda de la 2019.McLaren, Alfa Romeo y Toro Rosso tuvieron una jornada de caras y cruces en Singapur. Mientras los más experimentados de por diversas circunstancias sufrieron en el callejero de Marina Bay, sus jóvenes compañeros de equipo mostraron sus galones. Vamos por partes…Los de Woking vieron como un choque con Nico Hülkenberg en la primera vuelta acababa con las opciones de Carlos Sainz de luchar por los puntos. El alemán pecó de optimista y se tiró por el interior de la curva 5 cuando ya Sainz estaba por ahí, ambos se tocaron y Sainz debió ir a pits con un neumático pinchado. Desde ahí tuvo que remontar, pero apenas le alcanzó para ser 12do, encadenando su tercera carrera fuera de los puntos que ya preocupa aunque sigue siendo el mejor del resto. Por su parte Lando Norris se recuperó de su error en clasificación y con un sólido ritmo y manteniéndose lejos de los problemas consiguió la séptima posición. El británico terminó por delante de Hülkenberg para permitirle a McLaren sumar más que Renault en su lucha por el cuarto lugar entre los constructores.En un circuito poco favorable para Toro Rosso Pierre Gasly se las arregló para acabar 8vo y sumar puntos para la escudería de Faenza. El resultado es importante para el francés no solo por seguir recuperando las buenas sensaciones y terminar por delante de su compañero de equipo, también porque esta línea de rendimiento podría llevarlo de vuelta a Milton Keynes. La otra cara de la moneda la vivió Daniil Kvyat (otro candidato al segundo asiento de Red Bull) que no se encontró nunca a gusto en el circuito de Marina Bay y finalmente se ubicó 15to tras chocar a Kimi Räikkönen y arruinar su carrera. El finlandés en carrera rinde, pero en las 3 últimas no ha sumado.Hablando del compañero de Räikkönen, Antonio Giovinazzi se sobrepuso a una penalización (merecida) de 10 segundos tras el error que cometió bajo bandera amarilla que pudo terminar mucho peor para terminar 10mo y salvar el último punto para Alfa Romeo. El italiano, que todavía no asegura su asiento para la próxima temporada, lleva dos carreras sumando y en Singapur se dio el lujo de liderar 4 vueltas. Esto debería servirle para cerrar el año en una nota alta.En Singapur los de Brackley cayeron en el juego en el que no pocas veces han metido a sus rivales, pero eso hace parte de las carreras; su gran pecado fue confiarse de su propio estado de forma y del rendimiento que iba a tener Ferrari en un circuito en el papel más favorable para los alemanes que para sus colegas italianos. Hamilton estaba segundo cuando Vettel paró en la vuelta 20, pero el equipo basado en sus datos decidió dejar al británico en pista tal vez pensando en estirar el stint y poner un juego de medios para el final o confiando en que apareciera un auto de seguridad, que nunca llegó, o por lo menos no llegó cuando lo necesitaban. No tardaría el propio Lewis en darse cuenta que estaba en aprietos porque cuando salió de pits se había comido no solo el undercut de Vettel, sino el de Verstappen, que paró en la misma vuelta que el alemán, y el de Leclerc que lo hizo un giro después.Torcidas unas, torcidas todas para las 'flechas plateadas' que vía radio (Valtteri it's James) tuvieron que frenar a Bottas para que no quedara también por delante del campeón del mundo. El finlandés volvió a ser ese noble jugador de equipo y resignó sus posibilidades de descontarle en el campeonato del mundo y ahora ve peligrar su segunda posición porque con sus últimos resultados Verstappen y los hombres de Ferrari lo tienen a menos de 40 puntos. Tanto en el campeonato de pilotos con Hamilton líder, como en el de constructores la ventaja sigue siendo amplia, pero esta derrota en el Marina Bay es un llamado de atención para la escuadra de Toto Wolff que no debe olvidar que la 2019 aún no termina.Los de Milton Keynes llegaban como candidatos a Singapur, un circuito que por sus características técnicas históricamente les ha favorecido, pero en esta ocasión no encontraron la forma y estuvieron un paso atrás de Ferrari y Mercedes. El equipo austriaco acertó con la estrategia y esto le permitió a Max Verstappen sacar del podio a los Mercedes pero la sensación para el holandés es que no tuvieron ritmo para pelear por mucho más. Por su parte Alexander Albon terminó sexto y cumplió. Sin embargo, el resultado no es satisfactorio para Red Bull porque Ferrari se aleja en el campeonato de constructores y ahora Leclerc está por delante de Max en el de pilotos. Tras dos carreras difíciles en Spa y Monza, Singapur se veía como un buen escenario para recuperarse y se van sin los objetivos cumplidos. Difícil de creer pero un podio a Red Bull le sabe a poco.Lo de Haas es un mal endémico, van mal y son de malas. En Singapur los recién confirmados para la próxima temporada Kevin Magnussen y Romain Grosjean no tuvieron un buen desempeño en clasificación y apenas les alcanzó para ser 14to y 17mo respectivamente. En carrera Romain en un intento de 'no se qué' se tiró por el exterior de la curva 8 para superar a George Russell, el británico aguantó pero Grosjean decidió no levantar y le hizo hacer un trompo ocasionando que el de Williams chocara contra el muro lo que significó el fin de su carrera. El francés impune, remontó hasta la posición 11. Por su parte Magnussen estaba haciendo una carrera decente, llegando incluso a meterse en zona de puntos, pero una bolsa plástica se enredó en su alerón delantero y le hizo perder mucho rendimiento. Tuvo que ir a pits para encontrar el origen de su problema y volvió a la pista en la posición 17 en la que cruzó la meta. Al danés le queda el consuelo de haber marcado la vuelta rápida de la carrera (igual que el año pasado), pero no recibió la bonificación por encontrarse fuera de los 10 primeros.La polémica podría centrarse en alguno de los choques que quedaron en incidentes de carrera, pero realmente deja mucho que pensar la manera cómo los equipos, especialmente los de punta, afrontaron la primera parte de la carrera antes de las detenciones. En Monza no quisieron salir a clasificar para no darle ventajas a sus rivales y en Singapur no quisieron correr para conservar los neumáticos y ajustarse a la estrategia. Ojalá el nuevo reglamento nos permita ver carreras en las que los pilotos salgan desde la primera vuelta a competir y luchar por posición, no pensando en cuidar las llantas, porque aunque las estrategias hacen parte del juego, ir más de 10 segundos más lentos que lo que rodaron el sábado en clasificación también es ir en detrimento del espectáculo.