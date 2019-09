Leclerc logró una victoria incontestable en Italia. Lo mejor, esta vez si la pudo celebrar. Leclerc logró una victoria incontestable en Italia. Lo mejor, esta vez si la pudo celebrar.



En territorio italiano completamos el segundo tercio de la temporada y Ferrari lo cerró con una nota alta. En el Autodromo di Monza los Tifosi volvieron a celebrar la victoria de un piloto de la Scuderia después de 9 años tras otra brillante actuación de Charles Leclerc, los Mercedes lo intentaron, pero el monegasco fue imbatible, Renault logró su mejor resultado del año, Sergio Pérez remontó y volvió a sumar, a McLaren y Sainz no los acompañó la suerte, Haas estuvo desaparecido y Sebastian Vettel, en otro mal día, arruinó su carrera desde temprano. En Singapur empieza la recta final de la 2019.Lograr una victoria en Fórmula 1 es el primer gran sueño de un piloto, pero hay triunfos de triunfos, y ganar en Monza con una Ferrari ante casi 100 mil Tifosi es, punto más coma menos, consagratorio. Nuevamente desde la Pole Position, que consiguió tras una controvertida Q3, Charles Leclerc firmó una carrera impecable de principio a fin. Una buena partida le permitió al piloto monegasco mantener la primera posición, esa que sostuvo por 53 vueltas tirando de todo el repertorio que tenía disponible (incluso siendo amonestado) para contener, primero el ataque de un Lewis Hamilton que estuvo detrás suyo prácticamente toda la carrera, y luego de Valtteri Bottas que con neumáticos más frescos siguió ejerciendo presión. No fue sencillo, pero Charles controló los momentos del Gran Premio, sacó máximo provecho a los duros que le montaron tras su única detención -en teoría más lentos que los medios que llevaba el británico- y se defendió con maestría rumbo a su segunda victoria de la temporada que ahora lo pone por delante de su compañero de equipo en el campeonato de pilotos.En Italia Leclerc ratificó su velocidad y su fortaleza mental. Pudo con la presión de largar desde la Pole, venció en franca lid a un cinco veces campeón del mundo y devolvió la gloria a la escudería del Cavalino Rampante que no ganaba en su casa desde que Fernando Alonso subiera a lo más alto del podio en 2010, justamente en el fin de semana en el que los de Maranello celebraban su aniversario 90 en F1. Que mejor lugar que el emblemático Monza para graduarse de ídolo.La escuadra de Enstone concretó en Italia su mejor fin de semana en lo que va de la 2019. Fue una carrera completa para los franceses que volvieron a ser los más rápidos del grupo medio, con mucha velocidad punta y un consistente ritmo de carrera gracias a un R.S.19 sólido y bien equilibrado en condiciones de baja carga aerodinámica. Tanto Daniel Ricciardo como Nico Hülkenberg tuvieron una buena largada, llegando incluso a superar a Sebastian Vettel, no sufrieron fallas mecánicas y corrieron sin complicaciones ni errores para ver la bandera a cuadros en 4ta y 5ta posición con el australiano por delante del alemán.En una jornada complicada para McLaren y Toro Rosso, Renault sacó provecho y con los 22 puntos que sumaron en Monza se vuelven a meter en la pelea por ser los 'mejores del resto'. El resultado deberá servirles para mantener el 'momentum' y las buenas sensaciones porque el grupo medio no perdona errores.Tras una mala clasificación en la que no pudo pasar de la Q1 y obligado a partir desde el fondo de la parrilla por cambiar a último momento la unidad de potencia Mercedes (Spec 2) el Gran Premio de Italia pintaba realmente complicado para 'Checo' Pérez, pero el tapatío, al que el circuito de Monza se le da bien, finalizó séptimo tras una gran recuperación. Lo meritorio es que Pérez con un monoplaza menos potente remontó desde la posición 18 a base de adelantamientos al límite, mucha paciencia (sobre todo con Kevin Magnussen), buen ritmo de carrera, apoyado además por la estrategia del equipo hasta escalar a la 7ma posición. Ya instalado allí sacó todos los trucos del libro para defenderse de un activo Max Verstappen que lo tuvo en rango DRS las últimas vueltas.Con este resultado y el sexto lugar conseguido en Spa Francorchamps el piloto mexicano llega a 27 puntos y se ubica en la posición 13 en el campeonato de pilotos y contribuye para que Racing Point se ubique séptimo entre los constructores con 47 puntos, pero lo más importante es que recupera las buenas sensaciones con el RP19 tras dos carreras en las que se ha metido en zona de puntos. Pérez espera mantener este rendimiento en lo que resta de la temporada y con las mejoras que llegarán en Singapur meterse de lleno en la pelea.El regreso de las vacaciones no le ha sentado bien a los de Woking que se han dejado una buena cantidad de puntos en las dos últimas carreras que les podrían hacer falta al final del año si quieren seguir siendo la cuarta fuerza de la Fórmula 1 en 2019. En Monza la clasificación fue mejor para Sainz que para Norris y el español tenía ritmo para pelear por la 6ta o 7ma posición, pero un mal pitstop en su única detención programada condenó sus opciones. Tras la parada en la que la tuerca del neumático delantero derecho no quedó bien ajustada, Sainz no tardaría en darse cuenta que estaba en aprietos. Segundo abandono consecutivo y muchos puntos perdidos. Por su parte Lando Norris tuvo que exigirse al máximo para rescatar un punto y que McLaren no se fuera en blanco. Un resultado que sabe a poco viendo el desempeño del MCL34 en pista, pero si la fiabilidad los acompaña y se corrigen los errores en Singapur se van a recuperar.Mientras Ferrari celebraba la victoria de Charles Leclerc, Sebastian Vettel se hundía tras equivocarse nuevamente en carrera. Tras la polémica Q3 el teutón largó en cuarta posición, pero fue superado por Nico Hülkenberg en la segunda chicana aunque recuperó el lugar un par de vueltas más adelante. Sin embargo, el error que condenó sus opciones llegó en la vuelta 6 cuando hizo un trompo transitando la primera curva de la variante Ascari; lo peor es que se reincorporó a la pista sin ver que Lance Stroll venía por ahí. ¿El resultado? Un alerón delantero roto, la carrera de Stroll comprometida (segundos más tarde cometería el mismo error perjudicando a Gasly) y una sanción de 10 segundos representada en un Stop and go. De ahí para adelante Vettel no pudo volver a encontrar el ritmo en su SF90 y finalizó 13ro fuera de los puntos. El cuatro veces campeón del mundo parece obnubilado, no se reconoce y hoy ya no solo perdió el tren de campeonato sino que su compañero de equipo lo supera en la tabla. Tiene mucho para reflexionar.En Italia Haas no tuvo ritmo ni en clasificación ni en carrera y ni siquiera la unidad de potencia Ferrari pudo disimular el flojo desempeño de los VF19 de Magnussen y Grosjean. El dánes largó 11ro, pero conforme fue avanzando la carrera y como ha sido usual a lo largo de la temporada, fue perdiendo posiciones aunque por momentos dio batalla, más de la que debería. Finalmente abandonó por una falla mecánica. La carrera de Grosjean no ha ido mucho mejor, se complicó en la largada con Verstappen y Pérez y apenas le alcanzó para ser 16to por delante de Robert Kubica. Para competar el panorama hoy anunciaron que llegaron a un acuerdo con su patrocinador Rich Energy para terminar su tormentosa relación. Si no lo están ya, deberían empezar a pensar en 2020.En las diferentes sesiones del Gran Premio de Italia ya se había demostrado la ventaja que daba aprovechar la succión de otro auto sobre la larga recta del circuito de Monza. Con esa idea en la cabeza y el beneplácito de los equipos, nueve de los diez pilotos que avanzaron a la Q3 (Kimi Räikkönen chocó previamente) esperaron hasta el final para hacer su último intento de clasificación. La rocambolesca escena con todos los autos rodando lento en la pista, especulando con la posición de los demás y llegando a la recta principal sin tiempo para poder iniciar la vuelta fue reprochable. Es cierto que cada quien va por lo suyo, pero acá parecieron todos más interesados en perjudicar a los rivales que por competir y eso va en detrimento del espectáculo. Lo peor de toda esta situación es que los comisarios sientan un muy mal precedente al dejar en simples toques de atención acciones que debieron ser penalizadas.