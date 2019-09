Leclerc consiguió una merecida primera victoria en F1 en Bélgica. La dedicó a Anthoine Hubert. Leclerc consiguió una merecida primera victoria en F1 en Bélgica. La dedicó a Anthoine Hubert.



En un fin de semana muy difícil en lo anímico tras el trágico fallecimiento del joven piloto francés Anthoine Hubert, la Fórmula 1 cumplió con su 13ra carrera de la temporada. Charles Leclerc con una carrera brillante rindió el mejor homenaje a su amigo y se convirtió en el piloto más joven en conseguir una victoria para Ferrari. Max Verstappen se equivocó y cortó con su racha de carreras terminando dentro de los 5 primeros, los Mercedes minimizaron daños, Alex Albon se destacó en su debut con Red Bull, Sergio Pérez volvió a puntuar, los pilotos de McLaren tuvieron un día para olvidar y los Haas se hunden cada vez más en el hoyo en el que se metieron. En Italia el show debe continuar.Tardó un poco más de lo previsto, pero llegó la primera victoria de Charles Leclerc en Fórmula 1. En Bahrein se le escapó por una falla mecánica y en Austria se la arrebató Verstappen, pero en esta ocasión ni siquiera un Lewis Hamilton desatado en las últimas vueltas se la pudo sacar. En Spa Francorchamps Leclerc brilló. Con una buena largada defendió la primera posición que consiguió el sábado, desde allí construyó un buen gap, gestionó sus neumáticos y controló los momentos de la carrera sin errores para darle a Ferrari su primer triunfo de la temporada.Con 21 años, Leclerc se convirtió en el piloto más joven en ganar con la escudería del Cavalino Rampante, pero su victoria cobra un valor mayor por las circunstancias en que se dio. Menos de 24 horas después del trágico accidente que cobró la vida de Anthoine Hubert, el piloto monegasco firmó una carrera impecable en memoria de su amigo demostrando madurez y una fortaleza mental sorprendentes. Seguramente no será la última, pero esperamos que las que vengan las pueda celebrar como lo merece.*Mención especial para Sebastian Vettel que se reivindicó como jugador de equipo. Obligado por el amague de Mercedes y el desgaste de sus neumáticos a adelantar su parada casi 7 vueltas condicionó sus chances de ir por la victoria, sumado a que no terminó de encontrar el balance de su SF90, pero hizo un trabajo muy importante obstaculizando a las 'flechas plateadas', sobre todo a Hamilton, para darle el margen necesario a Leclerc. Sabiéndose en desventaja durante la carrera, el alemán trabajó para los intereses de su compañero y de su escuadra y eso habla muy bien del cuatro veces campeón del mundo. Veremos si en Italia tiene revancha.Los alemanes, eficientes por definición, sacaron el mejor resultado posible de una pista que no les favorecía. En Spa, tanto Lewis como Valtteri sacaron el máximo provecho de su primer stint con tiempos similares a las Ferrari. Como es usual el W10 hace trabajar mejor los neumáticos medios que sus rivales, esto le permitió a Hamilton, que hizo una buena carrera, acercarse a Leclerc y si hubiera tenido una o dos vueltas más habría intentado adelantarlo. A esto se suma el sólido trabajo desde el muro de pits de los de Brackley, que volvieron a tirar de repertorio para engañar a Ferrari y demostraron que en términos de estrategia les tienen tomada la medida. Tanto en el campeonato de pilotos, con Hamilton más líder que nunca, como en el de constructores avanzan a paso firme hacia el título.Alexander Albon demostró madurez y velocidad en la primera parte de la temporada con Toro Rosso estando en varios Grandes Premios a la par de su experimentado compañero de equipo, y en su primera carrera con los de Milton Keynes no decepcionó. La penalización por cambios en su unidad de potencia lo obligaron a partir desde atrás (17mo), pero eso no fue impedimento para que el joven tailandés remontara hasta la quinta posición a base de un sólido ritmo de carrera y buenos adelantamientos. Su duelo al límite del roce con 'Checo' Pérez en las vueltas finales, porque el que ambos fueron investigados -sin consecuencias- fue de lo mejor de la carrera. Cierto es que Albon ahora conduce un Red Bull, pero en la escuadra austriaca hay que rendir desde el día 1 y Alex cumplió. En el día que Max Verstappen falló, el debutante salvó los muebles y ya se metió dentro de los 10 primeros del campeonato.En Bélgica Racing Point ha metido sus dos autos en la zona de puntos con Sergio Pérez 6to, igualando su mejor posición del año (Bakú), y Lance Stroll 10mo. La diferencia entre ambos se explica por quien ha encontrado mejor ritmo en carrera, pero lo cierto es que las mejoras que el equipo de Silverstone llevó a Spa funcionaron y da la sensación que el RP19 empieza a ir en la dirección que quieren. El resultado es importante para la escudería en términos de puntos que les vienen bien para aspirar a meterse en la pelea del grupo medio, pero es aun más valioso para el mexicano que terminó con la racha negativa de Grandes Premios fuera de los puntos (8). El piloto tapatío sorteó la salida sin tocarse con nadie aunque perdió algunos lugares, pero supo rehacerse gracias a su velocidad, maniobras al límite, como la que tuvo con Albon, y un gran ritmo de carrera. En Monza, un circuito que le trae buenos recuerdos, tendrá la oportunidad de seguir sumando.*Mención especial para los pilotos de Toro Rosso en una pista que no es la mejor para el monoplaza de Faenza. Daniil Kvyat firmó una gran remontada desde la 19na hasta la 7ma posición ganando varios duelos en un grupo medio donde las diferencias son mínimas. Pierre Gasly, también largando desde atrás por las penalizaciones, cumplió en carrera y terminó 9no. El resultado colectivo le permite a la escudería italiana conservar el 5to puesto en el campeonato de constructores.Desde Canadá los de Woking no se iba de un Gran Premio sin puntos y en Bélgica la mecánica volvió a hacer de las suyas dejando a Carlos Sainz y a Lando Norris fuera de carrera por fallas en sus unidades de potencia. El español, que ya venía complicado desde la clasificación por un error del equipo, en carrera poco más pudo hacer ya que se retiró habiendo completado apenas una vuelta y nos quedamos con ganas de ver hasta donde hubiera remontado. Lo de Norris fue más triste porque venía haciendo una gran carrera, pero su MCL34 dijo no más a un giro del final. El joven piloto británico largó bien, evitó los incidentes y se puso 5to en la primera vuelta. Ya establecido allí, pudo rodar en tiempos cercanos a los pilotos de punta, sacar buena ventaja a quienes tenía detrás y en toda la carrera nadie amenazó su posición. Una actuación que le valió ser declarado piloto del día, aunque esto es solo un pequeño consuelo frente a los puntos que se le escaparon. Fin de semana para olvidar.El mayor de los problemas de Haas esta temporada ha sido el ritmo de carrera. Los autos se muestran competitivos en clasificación permitiendo a Magnussen y Grosjean meterse a Q3 en varios Grandes Premios, pero en carrera ese rendimiento inexplicablemente desaparece. En Bélgica tanto el danés como el galo sufrieron en el inicio con el flojo desempeño de sus VF19 incapaces de defender sus posiciones aunque en el final lograron escalar hasta las posiciones 12 y 13 respectivamente. En teoría el monoplaza de Haas debería estar regularmente en el Top 10, pero solo han podido sumar en 4 de 13 rondas que se han disputado y hoy solo están por delante de Williams en el campeonato de constructores. En esta ocasión podemos quitar responsabilidad a Grosjean y Magnussen ya que ellos no fueron el problema, simplemente el auto no rindió lo esperado y eso fue aún más evidente en un trazado veloz como el de Spa Francorchamps.El punto débil de Max Verstappen este año son las largadas y en Bélgica volvió a padecer con ello. El holandés quiso recuperarse de su mala arrancada entrando a La Source, pero terminó golpeando a Kimi Räikkönen dañando su auto y obligando al finlandés a ir a pits a reparar su monoplaza lo que condicionó su ritmo y su estrategia de carrera. Para algunos, Max se metió por donde no cabía y otros dicen que Kimi pudo haberle algo más de espacio y como suele pasar en esa primera curva en Spa cuando un piloto se mete por el interior ya no hay vuelta atrás y solo queda esperar que ambos quepan. Quedará como incidente de carrera, pero en este caso hay mayor responsabilidad de Verstappen.