En Gran Bretaña Mercedes volvió a ser el equipo a vencer, pero a pesar de su dominio vimos una de las carreras más entretenidas del año con acción desde la primera vuelta hasta la bandera a cuadros. A Hamilton lo favoreció el Safety Car, pero supo maximizar con su velocidad la oportunidad que se le presentó para doblegar a un Bottas que plantó cara. Verstappen, Leclerc y Vettel, nos dieron los mejores momentos del Gran Premio, pero el alemán volvió a pagar caro sus errores. Sainz remontó de nuevo y sigue siendo el mejor del resto, Pierre Gasly y los pilotos de Renault recuperaron las buenas sensaciones, Räikkönen en carrera no falla y los Haas siguen cavando el hoyo en el que se metieron.Inició tercero y finalizó tercero, pero para quedarse con el último escalón del podio, Charles Leclerc tuvo que emplearse al máximo. Tras dejarse 'robar la cartera' en Austria, el monegasco y Max Verstappen volvieron a verse las caras en el emblemático Silverstone, pero en esta ocasión Leclerc mostró su versión más agresiva. Su batalla con el holandés, tras la primera parada en pits cuando el de Red Bull salió por delante, fue al límite, sin regalar ni un centímetro llegando a rozarse, incluso cuando parecía tener la posición perdida. Luego, tras el reinicio de la carrera, Leclerc volvió a mostrar sus galones cuando adelantó a Pierre Gasly por el exterior de la curva 3. A su velocidad le ha sumado también regularidad con cuatro podios en las últimas cuatro carreras, confirmando porque la Scuderia depositó en él las esperanzas a futuro.En una de las mejores carreras de la temporada Carlos Sainz volvió a ser protagonista. Contrariado por su inexplicable perdida de ritmo en clasificación en la que apenas pudo ser 13ro, el español ha sabido darle la vuelta a la historia el domingo. Una buena largada le valió para superar a los dos Alfa Romeo en la primera vuelta y luego estiró su primer stint mientras sus rivales pasaban por pits para cambiar neumáticos lo que le permitió escalar hasta el sexto lugar. La salida del Safety Car fue un golpe de suerte para el piloto español porque le permitió hacer su detención sin perder la posición, aunque sobre el final de la carrera tuvo que defenderla con uñas y dientes ante un Daniel Ricciardo que no le dio respiro. Sainz suma y sigue siendo el mejor del resto, pero reconoce que el MCL34 tiene margen para seguir mejorando y en el grupo medio no hay tregua.En un circuito que favorece a las unidades de potencia más fuertes, los de Enstone volvieron a ser competitivos tanto en clasificación como en carrera. La séptima posición de Daniel Ricciardo, que se metio dentro de los 10 primeros en el campeonato de pilotos, y la décima de Nico Hülkenberg le permiten al equipo Renault seguir cerca de Mclaren en la lucha por ser los mejores del resto. En general el resultado es positivo para los franceses, pero la estrategia funcionó con Ricciardo y pudo ser mejor con Hülkenberg, que además fue chocado por Sergio Pérez en el reinicio lo que condicionó aún más su rendimiento, así que todavía tienen áreas para mejorar de cara a las próximas carreras. En su segunda carrera de casa, dieron un paso adelante y recuperaron las buenas sensaciones y eso motiva.Tras su decepcionante carrera en Austria y el llamado de atención de sus jefes, Pierre Gasly parece haber entendido el mensaje. El joven piloto francés fue competitivo desde las prácticas del viernes y fue progresando en cada sesión. Se clasificó quinto y en carrera adelantó a Sebastian Vettel y luchó contra Leclerc, una faceta que no habíamos visto durante la temporada. Con el 4to lugar en Silverstone Gasly igualó su mejor resultado histórico en Fórmula 1 (Bahrein 2018), y aunque producto de las circunstancias, terminó por delante de su compañero de equipo por primera vez en el año. Christian Horner cree que este es el reinicio que Pierre necesitaba y espera que mantenga este rendimiento por lo que resta de temporada por el bien del equipo.Al escándalo de relaciones públicas con su patrocinador principal Rich Energy y el flojo rendimiento de los VF19, a Haas se le acumularon otros problemas en Silverstone. El fin de semana empezó a torcerse cuando Romain Grosjean trompeó saliendo de pits en una de las prácticas libres y luego Magnussen fue incapaz de superar la Q1. El domingo ambos fueron capaces de empeorar la situación cuando chocaron entre ellos peleando por la posición 18 cuando apenas habían transcurrido dos vueltas de carrera. Inaceptable. El año pasado Haas apostó por la continuidad de sus pilotos, pero con lo sucedido en Gran Bretaña el equipo no está muy por la labor de retenerlos. Entre Magnussen y Grosjean acumulan tan solo 16 puntos (comparados a los 50 que tenían a esta altura en 2018) y la escuadra norteamericana se sigue hundiendo en el campeonato de constructores, apenas por delante de Williams. Necesitan soluciones urgentes.En la vuelta 37 Max Verstappen superó a Sebastian Vettel por el tercer lugar en la curva Stowe, pero el holandés se fue un poco ancho y esto le permitió al alemán acercarse para recuperar la posición en la última chicana, pero todo terminó con Sebastian embistiendo por detrás al de Red Bull y enviándolos a ambos fuera de la pista. Aunque pudieron regresar, el choque le costó a Verstappen el podio y a Vettel una penalización de 10 segundos y su peor resultado del año.No es un secreto que Verstappen suele hacer ligeros movimientos que hacen difícil para sus rivales intuir hacia donde va a ir realmente, pero lo cierto es que Vettel se pasó en la frenada y terminó llevándose puesto al de Red Bull, un error que el piloto de Ferrari no tardó en reconocer. A la esquina a pensar, porque el tren del campeonato se le va.