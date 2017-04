Home >> Noticias

Sergio Pérez y Esteban Ocon siguen sumando puntos importantes para Force India

Se siente bien salir de una entretenida carrera con algunos puntos más. El inicio de la carrera no fue fácil porque tuve una salida mala y perdí cinco o seis posiciones antes de la curva uno. Sin embargo luego recuperé algunos lugares en la misma primera vuelta, aunque luego hubo un contacto con Stroll en la curva 10, lo que me provocó un pinchazo. Creo que no me vio porque no me dio espacio. Entonces hicimos el cambio a neumáticos de seco en el momento correcto y elegí los superblandos, fue una decisión correcta porque encontré un buen ritmo y adelanté a Massa y Kvyat.



Siempre puedes volver a revisar la estrategia y ver cosas que podrías haber hecho mejor, pero pienso que terminamos donde nos merecíamos en términos del ritmo del auto. Es otro gran resultado para el equipo y nuestra duodécima carrera seguida en puntos, es un logro especial.



Esperábamos una carrera complicada. No teníamos el ritmo que queríamos y Shanghái es una pista donde el ritmo del auto se muestra bastante; no es como en Australia, donde importa más la posición en pista que el ritmo. Aquí nos dimos cuenta lo lejos que estamos de Toro Rosso, Williams y el Hass, y creo que eso es importante para nosotros para seguir mejorando en las próximas carreras.



Fue muy complicado pasar a Fernando (Alonso), a pesar de su poca velocidad que tiene en recta, iba bastante rápido en las curvas y seguirlo era muy complicado y eso comprometió bastante nuestra estrategia. Ahora para Bahréin llevamos algunas mejoras y esperamos que allá podamos avanzar

Fue una gran recuperación terminar la carrera en el top 10, pero siento que podría haber estado un par de lugares más arriba. Hicimos la estrategia correcta y empezamos la carrera con las llantas correctas, pero en la vuelta dos hubo un malentendido con el equipo y conduje hasta el pit-lane sin cambiar neumáticos. Eso me costó 15 segundos.



Fue el resultado de la confusión de las primeras vueltas, donde todo el mundo entrababa a fosos. Es una pena perder tiempo como este, pero al final hemos sumado un punto y eso es positivo.



El auto ha estado bastante bien y terminar décimos muestra que podemos tener un gran rendimiento los domingos. La próxima semana corremos en Bahréin y, a diferencia de Melbourne y Shanghái, es un circuito que conozco bien y donde he tenido éxito en el pasado. Hice pole en GP3 en 2015, así que tengo buenos recuerdos

En un Gran Premio de China muy difícil para el equipo Force India, el piloto mexicano Sergio Pérez pudo terminar noveno y capturar dos puntos, en tanto que Esteban Ocon cerró décimo con una unidad más a su cuenta personal. Así, el equipo suma en el Mundial de Constructores tres puntos más, para mantenerse noveno con ocho unidades en la tabla general, compitiendo con un VJM10 sin el potencial para pelear por las posiciones en la parte media de la grilla.".".