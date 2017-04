Home >> Noticias

Cobertura especial del ‘Espíritu de Montjuïc’ en el Circuit de Barcelona-Catalunya

Este pasado fin de semana se ha celebrado en el Circuit de Barcelona-Catalunya la sexta edición del denominado ‘Espíritu de Montjuïc’, una reunión de clásicos de competición cuyo objetivo es rememorar el ambiente vivido hace más de 40 años en el viejo circuito urbano que recorría el parque barcelonés de Montjuich. F1Latam.com realizó una cobertura especial de este evento.A lo largo de los tres días de competición, más de 25000 personas se han acercado al trazado de Montmeló. El clima primaveral ha querido acompañar estas jornadas festivas destinadas principalmente a un público familiar, con la oferta de múltiples actividades como autos de choque, una carpa de circo, música en directo o un mercadillo con todo tipo de productos relacionados con la automoción, más allá de la exhibición de numerosos autos de época.El plato fuerte del ‘Espíritu de Montjuïc’ han sido las carreras: no se trata sólo de admirar algunas piezas de coleccionista de valor incalculable, sino de poder verlas codo con codo a lo largo del trazado barcelonés. Han sido más de 100 los automóviles inscritos entre cuatro categorías; a cada una de ellas le correspondía entrenamientos y carrera(s) independientes:1. ‘FIA Master Historic Formula One Masters’: antiguos monoplazas de Fórmula 1 construidos acorde a la reglamentación del Campeonato del Mundo entre 1976 y 1985, i.e. con un cubicaje máximo de 3000 cc.2. ‘FIA Master Historic Sports Car’: antiguos ‘sports’, ‘sport-prototipos’ o GTs Grupo 4 acorde a la reglamentación del Campeonato del Mundo entre 1962 y 1974.3. ‘3 horas de Barcelona Trofeo Javier del Arco’: antiguos turismos, GTs e incluso GTP anteriores a 1966. La denominación ‘3 horas de Barcelona’ es un claro homenaje a las pruebas de este estilo que tuvieron como marco la montaña de Montjuïc. El Trofeo Javier del Arco, por su parte, lleva el nombre del fallecido periodista del motor Javier del Arco, ex redactor jefe de la revista ‘Fórmula’, impulsor del exiguo proyecto ‘4 Tiempos’ y mayor experto de la historia de Montjuïc.4. ‘Campeonatos Masters Pre-66 y NK HTGT’: antiguos turismos homologados de producción masiva cuya salida al mercado fue anterior a 1966, que comparten mangas con los turismos y GTs hasta 1965 del campeonato holandés NK HTGT.Las dos carreras del GP Masters que se han disputado entre sábado y domingo han sido ganadas respectivamente por el Lotus 77 de Gregory Thornton y el Williams FW07B de Micheal Lyons.Más allá de la pista, mención especial merece el despliegue realizado por parte de SEAT, con la exposición de varios versiones de su ya mítico Seat 600 en ocasión del 60 aniversario de su lanzamiento. El Seat 600, con cerca de 800.000 unidades fabricadas entre 1957 y 1973, supuso la motorización de todo un país como España. Ésta, sin embargo, no ha sido la única efeméride a conmemorar, pues también se han celebrado los 70 años de Ferrari con la congregación de numerosos vehículos de la marca del Cavallino Rampante.De entre ellos caben destacar las tres unidades propiedad del ex piloto y coleccionasta inglés David Piper: un 330 P4 (1967), un 365 P2 (1964, antigua unidad oficial de la Scuderia) y un 365P Spider (1964, ex Scuderia Filipinetti). Auténticas joyas de coleccionista que, más allá del público asistente, también ha podido disfrutar un invitado de lujo como Jo Ramírez, antiguo integrante del equipo McLaren entre 1984 y 2001. Un fin de semana redondo.