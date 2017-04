Home >> Noticias

Hamilton gana en Shanghai y lidera el campeonato junto a Vettel - Reporte Carrera - GP de China

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos 1. Lewis Hamilton Mercedes 1:37.36.158 25 2. Sebastian Vettel Ferrari + 6.2 18 3. Max Verstappen Red Bull + 45.1 15 4. Daniel Ricciardo Red Bull + 46.0 12 5. Kimi Räikkönen Ferrari + 48.0 10 6. Valtteri Bottas Mercedes + 48.8 8 7. Carlos Sainz Toro Rosso + 72.8 6 8. Kevin Magnussen Haas + 1 Vuelta 4 9. Sergio Pérez Force India + 1 Vuelta 2 10. Esteban Ocon Force India + 1 Vuelta 1 Pilotos sin puntos: 11. Romain Grosjean Haas + 1 Vuelta 12. Nico Hülkenberg Renault + 1 Vuelta 13. Jolyon Palmer Renault + 1 Vuelta 14. Felipe Massa Williams + 1 Vuelta 15. Marcus Ericsson Sauber + 1 Vuelta No finalizaron: 16. Fernando Alonso McLaren - 17. Daniil Kvyat Toro Rosso - 18. Stoffel Vandoorne McLaren - 19. Antonio Giovinazzi Sauber - 20. Lance Stroll Williams -





El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) obtuvo esta tarde la victoria en el Gran Premio de China y lo ha hecho sin mayores sobresaltos, mientras que en la segunda posición terminó el alemán Sebastian Vettel (Ferrari). Ahora ambos lideran el campeonato, demostrando que el nivel de competencia entre el equipo italiano y alemán es bastante alto. El podio lo completó Max Verstappen (Red Bull).El clima siempre fue protagonista este fin de semana, especialmente por la cancelación de la segunda sesión del viernes por la densa niebla. Para hoy, la FIA decidió modificar el hospital a uno más cercano, para no tener que depender del helicóptero médico. Una vez resuelto esto hubo luz verde para la realización de la carrera.La pista estaba entre húmeda y seca, por lo que la totalidad de los pilotos, - excepto Carlos Sainz (Toro Rosso) quien salió con súperblandos-, iniciaron la carrera con intermedios de lluvia.La partida fue limpia y Lewis Hamilton mantuvo la primera posición. El primer incidente se produjo en la curva 9, cuando se enredaron Lance Stroll (Williams) y Sergio Pérez (Force India), quedando fuera de carrera el joven canadiense. Esta acción generó un Safety Car Virtual, mientras los asistentes de pista retiraban el Williams FW40.Posteriormente en la vuelta 3, Sebastian Vettel entró a boxes para cambiar al compuesto blando y así realizar un 'undercut' sobre Lewis Hamilton. Esto le daría ventaja al alemán porque la pista estaba mejorando considerablemente, pero en la vuelta 5 el joven italiano Antonio Giovinazzi (Sauber) chocó su auto contra la barrera de protección en la recta principal. Esto le permitió al grupo de los líderes entrar a boxes para cambiar a slicks y no perder su posición.Esto fue en detrimento de Sebastian Vettel, quien tras las detenciones de sus rivales terminó en el sexto lugar, pero fue recuperándose poco a poco, superando a su compañero de equipo Kimi Räikkönen y a los pilotos de Red Bull, Max Verstappen y Daniel Ricciardo.En la vuelta 7, el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) tuvo un trompo y cayó hasta la decimosegunda posición. Esto dejó a Lewis Hamilton solo adelante, velando por sus propios intereses y los del equipo. Sin embargo, realizó una carrera constante, sin errores y de esta forma se llevó el triunfo, estirando al máximo el sttint del compuesto blando y rematando con otro blando nuevo desde la vuelta 37 hasta la 56.Entretanto Sebastian Vettel quedó segundo a 6s, condenado en buena parte por el tráfico que tuvo en la parte inicial de la carrera, pero nuevamente ha demostrado que Ferrari tiene el ritmo y potencial para luchar por la victoria esta temporada. En la vuelta 23 tuvo un duelo rueda a rueda con Daniel Ricciardo, del cual salió victorioso para subir al tercer lugar, causando el delirio de la afición por la gran maniobra.El tercer lugar quedó en manos de Max Verstappen, quien había iniciado la carrera desde la decimosexta posición, pero fue avanzando rápidamente en el orden con grandes maniobras, entre esas a su compañero de equipo Daniel Ricciardo, quien al final de la competencia lo presionó, pero el joven holandés supo resistir para llevarse el podio en Shanghai.El finlandés Kimi Räikkönen quedó quinto, condenado en buena parte por problemas de adherencia en su auto y por no poder pasar a Daniel Ricciardo en la parte inicial de la carrera, algo que sí hizo su compañero de equipo Sebastian Vettel.Tras el trompo, el también finlandés Valtteri Bottas fue ascendiendo en el orden y alcanzó el sexto lugar. Fue seguido por Carlos Sainz, quien tuvo una gran carrera con un auto limitado, pero muy efectivo y constante. El octavo tiempo fue para Kevin Magnussen (Haas).De nuevo los dos autos de Force India estuvieron en los puntos y fueron los encargados de cerrar el top 10, con el mexicano Sergio Pérez y el francés Esteban Ocon.En la frontera de los puntos quedó el francés Romain Grosjean (Haas), seguido por Nico Hülkenberg (Renault), Jolyon Palmer (Renault), Felipe Massa (Williams) y Marcus Ericsson (Sauber).No terminaron la carrera: Fernando Alonso (McLaren), Daniil Kvyat (Toro Rosso), Stoffel Vandoorne (McLaren), Antonio Giovinazzi (Sauber) y Lance Stroll (Williams).Con los resultados de este GP de China, Sebastian Vettel y Lewis Hamilton lideran el campeonato con 43 puntos. En el tercer lugar Max Verstappen (25), cuarto Valtteri Bottas (23), quinto Kimi Räikkönen (22), sexto Daniel Ricciardo (12), séptimo Carlos Sainz (10), octavo Felipe Massa (8), noveno Sergio Pérez (8) y décimo Kevin Magnussen (4).En el campeonato de constructores, Mercedes lidera con 66 puntos, segundo Ferrari (65), tercero Red Bull (37), cuarto Toro Rosso (12), quinto Force India (10), sexto Williams (8) y séptimo Haas (4).La próxima válida se realizará el próximo fin de semana, del 14 al169 de abril en el Circuito Internacional de Sakhir, sede del GP de Bahrein.A continuación el vuelta a vuelta del GP de China:Sainz es el único piloto de la grilla que sale con súperblandos. El resto lo hace con intermedios..Se apagan los semáforos. ¡Inicia el GP de China! Partida limpia, Hamilton adelante. Lance Stroll en la gravilla. Queda fuera de carrera.Dirección de carrera investiga a Vettel porque su auto estaba fuera del cajón de partida.Todos a pits para cambiar el compuesto intermedio. No lo hacen Hamilton, Bottas, Ricciardo, Räikkönen, Verstappen y Sainz. Finaliza el Virtual Safety Car. La pista aún no en las mejores condiciones para explotar a fondo los slicks. Tras ingreso a pits, Vettel cae al P6. Salió con el compuesto blando.Fuerte colisión de Antonio Giovinazzi. De nuevo el italiano en la recta principal, como ayer. Safety Car.Todos los autos tienen que entrar por el pit lane, mientras los asistentes de pista limpian el asfalto y rescatan el auto de Giovinazzi. Los que faltaban por cambiar de neumáticos slicks, lo hacen, entre ellos Hamilton, Ricciardo, Verstappen, Räikkönen.No hay acción contra Vettel por iniciar la carrera fuera del cajón de partida.Dirección de carrera investiga colisión de Pérez a Stroll en la primera vuelta. Trompo de Bottas. Cae al P12.Se retira el Safety Car. Se reanuda la carrera. Hamilton adelante. Ricciardo trata de conectarse. Pérez atacando y pasa a Kvyat y Massa. Verstappen pasa a Räikkönen. Max es P3. Vettel presiona a ahora a Kimi por el P4.No hay investigación necesaria por incidente entre Pérez y Stroll. Puede rodar tranquilo el mexicano.Hamilton se aleja. Interesante el grupo de Ricciardo, Verstappen, Räikkönen y Vettel.Bottas toma el P10 tras superar a Kvyat. Se complica el finlandés de Mercedes. Los Red Bull y los Ferrari luchan entre sí. Los Red Bull llevan compuesto súperblando. Hamilton y los Ferrari el blando.Verstappen pasó a Ricciardo y va por Hamilton. Daniel sufre el ataque de los Ferrari.Ricciardo frena el ritmo de los Ferrari. Vettel muy cerca de Räikkönen.Verstappen presionando con todo para intentar alcanzar a Hamilton. Gap de 1.7s. Verstappen le descuenta a Hamilton en los sectores 1 y 2. Va más cargado aerodinámicamente. Pierde en la recta.Pérez volando. Se acerca a Alonso por el P7. Sainz también con buen ritmo, tiene en la mira a Vettel por el P5. El gap entre Hamilton y Verstappen es de 2.7s. Lewis muy fuerte, marca la vuelta rápida.Penalización de 5s para Hülkenberg por adelantar con Virtual Safety Car activo.Ahora 10s de penalización de nuevo para Hülkenberg por adelantar con Safety Car.Ricciardo aguanta la presión de los Ferrari. Vettel a la espera que Räikkönen pueda pasar a Daniel.Räikkönen se queja por la falta de potencia. No se acerca lo suficiente a Ricciardo. Retiro para Vandoorne. Evidentemente Vettel tiene más auto que Räikkönen, pero no arriesga el alemán.Vettel sale mejor de la curva 3 y pasa a Räikkönen en la curva 4. Es P4 el alemán. El auto de Kvyat fuera en la curva 9.En pits Sergio Pérez. Sale con súperblando usado de 3 vueltas.Espectaculares trazadas de Vettel, todo un guerrero. Sebastian pasa a Ricciardo en duelo rueda a rueda. P3 el alemán.Vettel le descuenta 0.6s en esta vuelta a Verstappen. Gap de 4.2s y bajando.Ahora Vettel es 1s más veloz que Verstappen y 0.1s que Hamilton. Con toda viene Sebastian. Pérez pasa a Ocon y toma el P10.Räikkönen se 'encarta' con Ricciardo. Vettel se sigue acercando a Verstappen. Gap de 2.5s.Bottas pasa a Alonso por el P8. El auto de Fernando como si estuviera detenido.Hamilton y Vettel marcan la misma vuelta, 1:38.098.Problemas para Verstappen en la curva 14. Bloquea y pasa Vettel. El alemán P2.La diferencia entre Hamilton y Vettel es de 11.6s.Verstappen en boxes.Hamilton supera a Vettel por 11s.Räikkönen sigue a la caza de Ricciardo, pero no le es nada fácil al finlandés de Ferrari.Hamilton aumenta su ritmo y marca vuelta rápida. Está ahora a 12.7s de Vettel. Verstappen con súperblandos nuevos pasa a Bottas por el P5.Ricciardo en pits. Sale con súperblandos de 3 vueltas. Bonito duelo entre españoles. Alonso intentó pasar a Sainz, pero sale recto en la curva 14.Vettel en pits. Sale con blandos. Retiro para Fernando Alonso. Problema en el McLaren MCL32.Bottas en pits. Sale con blandos nuevos.El líder Lewis Hamilton en pits. También sale con blandos nuevos.Vettel aprieta para acercarse a Räikkönen. Está en el P3 a 4.4s de su compañero de equipo.Grosjean pasa a Hülkenberg. P12 para el piloto de Haas.Räikkönen en pits. Vettel ahora P2 a 9.4s de Hamilton.Pérez haciendo su propia carrera, en solitario. Checo está en el P8, en una isla. Vuelta rápida para Vettel y le descuenta 1.3s a Hamilton en un solo giro.Hamilton responde el ataque de Vettel. Gap de 8s. Räikkönen pasa a Sainz. Kimi toma el P5.Bottas se acerca a Sainz por el P6. Carlos en una muy buena carrera.Ricciardo cada vez más cerca de Verstappen. Max está a 2.0s en el P3.Max responde y mantiene la diferencia en 1.9s.Ocon es P10. Buena carrera del joven francés. Pasa a Massa en la frenada de la curva 14.Pérez sufre con el compuesto súperblando. Tiene en la espalda a Magnussen por el P8.La diferencia entre Hamilton y Vettel es de 8s.Magnussen pasa a Pérez antes de la curva 14 y toma el P8. Checo sufre con los neumáticos.Gran adelantamiento de Grosjean a Massa, por fuera en la curva 1 y 2. El francés es P11.Sergio Pérez en pits. Sale con súperblandos de 3 vueltas.Conectado Ricciardo a Verstappen por el P3.Verstappen y Ricciardo tienen en frente a Grosjean. ¿Lo intentará Daniel?.Un zorro Verstappen saliendo de la última curva, impidiendo que Ricciardo se acerque en la recta.Restan dos vueltas. Gap de Hamilton-Vettel: 6.6s. La lucha por el último lugar del podio es entre los pilotos de Red Bull, Verstappen y Ricciardo.Última vuelta. Victoria de Lewis Hamilton (Mercedes) en el GP de China. 2º Sebastian Vettel (Ferrari), 3º Max Verstappen (Red Bull), 4º Daniel Ricciardo (Red Bull), 5º Kimi Räikkönen (Ferrari), 6º Valtteri Bottas (Mercedes), 7º Carlos Sainz (Toro Rosso), 8º Kevin Magnussen (Haas), 9º Sergio Pérez (Force India) y 10º Esteban Ocon (Force India).Lewis Hamilton registró la vuelta más rápida con 1:35:378 en el giro 56.