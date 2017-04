Home >> Noticias

Vettel y Räikkönen cada vez más cerca de los Mercedes en clasificación

Fue un poco más apretado que en Australia, así que fue una buena sesión en general con muchas opciones para mañana. Veremos lo que la carrera puede brindar, con diferentes condiciones. Lógicamente me hubiera gustado estar más cerca, sabiendo que Mercedes sería muy fuerte en la Q3, tal como fue. Tuvimos algo de suerte con Valtteri, porque cuando estás a una milésima de segundo, es una posición.



Estoy contento con mi vuelta, incluso si frené un poco antes en la última curva, impactando fuerte el bordillo y esperando a que el auto se acomodara. Allí fue donde perdí un poco de tiempo, pero no toda la diferencia con Lewis. No había mucho que pudiera ganar. Este resultado en una pista totalmente diferente, con temperaturas más bajas que en Melbourne, es definitivamente una buena noticia. La confianza está allí, confío en lo que el auto me está diciendo y responde a lo que le digo. Es un buen encuentro, pero necesitamos mejorar más

No estoy sorprendido con el resultado tras un fuerte rendimiento en Q2, ya que al final estuve luchando con la parte delantera, especialmente en las primeras curvas. En la curva 3 no había mucho que pudiera ganar. Era complicado hacer todo bien, con el rodaje limitado que tuvimos ayer y aún no estamos al 100% para estar adelante.



Hay algunos detalles en la puesta a punto que necesitamos mejorar, a medida que vas presionando más, pero estamos mejor que en Melbourne. El manejo del auto no está mal, aunque tuve algo de subviraje al comienzo, y por alguna razón cambió a sobreviraje. En la Q2 tuve dos intentos, ya que contábamos con neumáticos disponibles, así que ¿por qué no salir y ver lo que están haciendo los rivales? Las condiciones serán diferentes para mañana y podría ser incierto si llueve, así que veremos

Tan solo 0.186s han separado a Sebastian Vettel de Lewis Hamilton por la pole position del GP de China. Este resultado demuestra nuevamente que Ferrari se acerca a Mercedes, aunque aún quedan algunos detalles por pulir a una vuelta. Kimi Räikkönen fue el más veloz en la Q2, pero en la Q3 no logró un buen registró y partirá en el cuarto lugar. Para los de Maranello estos registros representan muy buenas noticias.".".