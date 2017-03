Home >> Noticias

Alonso estuvo cerca de lograr una hazaña con el limitado McLaren MCL32

En cuanto a pilotaje, he tenido una de mis mejores carreras hoy. He podido manejar el auto al máximo; me sentía con confianza y he disfrutado durante toda la carrera – he podido empujar. Con tan poca degradación en los neumáticos de este año, se vuelve a disfrutar al volante. Sin embargo, la diversión es menor para nosotros porque nos estamos peleando en la cabeza.



Nuestro auto obviamente no es muy competitivo en estos momentos, por lo que mantenerlo en los puntos ha sido un poco sorprendente. Al final de la carrera he tenido un problema que no me ha dejado terminar. Es decepcionante ver que no estamos preparados para pelear adelante – necesitamos progresar rápidamente

He tenido una carrera muy complicada. En mi parada en boxes he tenido que realizar un ciclo de potencia completo para reiniciar el auto, con lo que he perdido tiempo y posiciones, y también me he quedado sin el panel de instrumentos un rato. He tenido mucho trabajo a lo largo de la carrera, cambiando la configuración del auto mientras intentaba llegar a meta. Aun así, después de los tests de Barcelona no nos esperábamos terminar esta carrera, así que ha sido un pequeño hito.



No hay duda de que no tenemos suficiente ritmo para competir con los autos que tenemos por delante, así que necesitamos un empujón antes de China, que se disputa en dos semanas. Hemos tenido buen kilometraje a lo largo de todo el fin de semana; Fernando tuvo una buena actuación en la clasificación y hemos terminado la carrera, así que hay cosas positivas con las que quedarse de este primer fin de semana de la temporada. ¡Creo que me merezco un trozo de pastel de cumpleaños!

La pretemporada 2017 de McLaren fue caótica y a Melbourne llegaban con pocas expectativas debido a los problemas de fiabilidad en la unidad de potencia Honda. Sin embargo ha sorprendido que el español Fernando Alonso estuviera cerca de luchar por el último punto del GP de Australia. Un toque en la parte final de la competencia fue en detrimento del rendimiento de su MCL32. Entretanto el belga Stoffel Vandoorne terminó la carrera, pero lejos del objetivo.".".