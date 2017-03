Home >> Noticias

Sebastian Vettel coloca nuevamente a Ferrari en lo más alto - Reporte Carrera - GP de Australia

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos 1. Sebastian Vettel Ferrari 1:24.11.672 25 2. Lewis Hamilton Mercedes + 9.9 18 3. Valtteri Bottas Mercedes + 11.2 15 4. Kimi Räikkönen Ferrari + 22.3 12 5. Max Verstappen Red Bull + 28.8 10 6. Felipe Massa Williams + 83.8 8 7. Sergio Pérez Force India + 1 Vuelta 6 8. Carlos Sainz Toro Rosso + 1 Vuelta 4 9. Daniil Kvyat Toro Rosso + 1 Vuelta 2 10. Esteban Ocon Force India + 1 Vuelta 1 Pilotos sin puntos: 11. Nico Hülkenberg Renault + 1 Vuelta 12. Antonio Giovinazzi Sauber + 2 Vueltas 13. Stoffel Vandoorne McLaren + 2 Vueltas No finalizaron: 14. Fernando Alonso McLaren - 15. Kevin Magnussen Haas - 16. Lance Stroll Williams - 17. Daniel Ricciardo Red Bull - 18. Marcus Ericsson Sauber - 19. Jolyon Palmer Renault - 20. Romain Grosjean Haas -

El piloto alemán Sebastian Vettel logró esta tarde en el Circuito Albert Park de Melbourne, la victoria para la Scuderia Ferrari en la apertura de la temporada 2017 del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Importante registro para los de Maranello, ya que no ocupaban el escalón más alto del podio desde el GP de Singapur de 2015. Los pilotos de Mercedes, Lewis Hamilton y Valtteri Bottas, finalizaron en la segunda y tercera posición.Una nueva era ha comenzado en la F1 con autos más veloces y anchos, al igual que los neumáticos Pirelli, brindando un look más atractivo. Sin embargo se ha visto una gran reducción en los adelantamientos por la carga aerodinámica y turbulencia que generan para los rivales.Antes de la partida el héroe local Daniel Ricciardo iniciaba con el pie izquierdo, luego que su auto se detuviera durante la vuelta que lo llevaba de pits a la grilla de partida. En ese momento se descartó su participación, pero luego se unió a la carrera dos vueltas después.La primera vuelta se abortó debido a que Lance Stroll no se ubicó correctamente en su cajón de partida. De 58 pasaron a ser 57 vueltas. Como es habitual en cada inicio de temporada, especialmente en la curva 1 en Albert Park, se presentan incidentes por la ansiedad de varios pilotos. Sin embargo en esta ocasión no fue así y la partida fue limpia. Lewis Hamilton mantuvo la primera posición, seguido por Sebastian Vettel y Valtteri Bottas, tal como habían clasificado. En la curva 3 se tocaron Kevin Magnussen de Haas y Marcus Ericsson de Sauber.Lewis Hamilton comenzó a marcar un fuerte ritmo, pero de inmediato Sebastian Vettel se conectó al Mercedes F1 W08 EQ Power+ y no le permitió alejarse al británico. Sin embargo desde la vuelta 8 la diferencia fue aumentando, pero el ritmo de Lewis fue decreciendo desde la vuelta 16, permitiendo que Sebastian se acercara nuevamente.En la vuelta 18, Hamilton entró a boxes y esta situación fue aprovechada por Sebastian Vettel para marcar un stint largo y contundente con los neumáticos ultrablandos. Entretanto Hamilton cambió a blandos, pero se encontró una situación que lo perjudicó y fue encontrarse con Max Verstappen. Aparte del fuerte duelo, quedó en evidencia que con estos no es fácil realizar adelantamientos. A pesar de tener Hamilton un auto superior, no fue posible ganarle la posición al holandés de Red Bull.El momento clave y decisivo de la carrera se produjo en la vuelta 24, en el instante que Sebastian Vettel salió de boxes, ya que pudo mantenerse por delante de Max Verstappen y de Lewis Hamilton, quien estaba en serios aprietos para luchar por la victoria.Efectivamente Sebastian Vettel pudo mantener un ritmo fuerte y consistente hasta el final de la carrera. De esta forma obtuvo su 43a victoria en la Fórmula 1 y de paso le otorgó a Ferrari el liderato del campeonato, algo que no sucedía desde hace 1.625 días, más exactamente desde el GP de Japón en 2012.Atrás, Lewis Hamilton seguía luchando con su auto en la segunda posición y además estuvo pendiente de su compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas, quien apretó su ritmo hasta quedar a tan solo 1.2s en su paso por meta. De esta forma se completó el podio del GP de Australia 2017.La cuarta posición quedó en manos de Kimi Räikkönen, quien no tuvo en su auto el mismo desempeño de Sebastian Vettel. La diferencia entre los pilotos de Ferrari fue de 28.8s, así que el equipo italiano tendrá que mirar esto, ya que el SF70H ha demostrado hoy ser un auto muy veloz y consistente.El holandés Max Verstappen fue el único de representante de Red Bull que terminó la competencia, más exactamente en el quinto lugar. Venía alcanzando a Kimi Räikkönen y al final quedó a 6.4s. Entretanto Daniel Ricciardo no tuvo el día que esperaba en casa, primero con el problema de un sensor en la caja de velocidades antes de la carrera y luego con un inconveniente en una de las células de combustible.Carrera silenciosa pero efectiva para el brasilero Felipe Massa. No tuvo ningún contratiempo y finalizó en el sexto lugar. Situación diferente vivió su nuevo compañero de equipo, el canadiense de 18 años Lance Stroll, quien tuvo que retirarse de la competencia por problemas en los frenos.El mexicano Sergio Pérez siguió cumpliendo sus deberes y llevó al Force India VJM10 a la séptima posición, eso sí, defendiéndose de la intensa presión del español Carlos Sainz de Toro Rosso. El noveno puesto fue para el ruso Daniil Kvyat, también de Toro Rosso y cerró el top 10 el nuevo piloto de Force India, el joven francés Esteban Ocon.El alemán Nico Hülkenberg tuvo su primera carrera con Renault y estuvo muy cerca de entrar en los puntos, pero Esteban Ocon no se lo facilitó. Entretanto su compañero de equipo, el británico Jolyon Palmer, se retiró de la carrera en la vuelta 15 por problemas en los frenos.Buen debut para el italiano Antonio Giovinazzi en la Fórmula 1, reemplazando al alemán Pascal Wehrlein. Nunca había rodado en Melbourne y se llevó la decimosegunda posición con un manejo constante y sin errores. Su compañero, el sueco Marcus Ericsson tuvo que retirarse por problemas que dejó la colisión en la primera vuelta con Kevin Magnussen.A propósito de Kevin Magnussen, también quedó fuera de carrera al igual que su compañero Romain Grosjean por un escape de agua, siendo este un inicio de temporada nada esperado para Haas, muy diferente a como fue su debut el año pasado.Con los resultados de este GP de Australia, Sebastian Vettel es el nuevo líder del campeonato con 25 puntos, seguido por Lewis Hamilton con 18, tercero Valtteri Bottas (15), cuarto Kimi Räikkönen (12), quinto Max Verstappen (10), sexto Felipe Massa (8), séptimo Sergio Pérez (6), octavo Carlos Sainz (4), noveno Daniil Kvyat (2) y décimo Esteban Ocon (1).En el campeonato de constructores, Ferrari lidera con 37 puntos, segundo Mercedes (33), tercero Red Bull (10), cuarto Williams (8), quinto Force India (7) y sexto Toro Rosso (6).La próxima válida se realizará en dos semanas, del 7 al 9 de abril en el Circuito Internacional de Shanghai, sede del GP de China.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Australia:En la vuelta de salida de pits a la pista, el auto de Daniel Ricciardo tiene problemas y queda detenido. Logran llevarlo al garaje, pero no estará en grilla de partida.Hamilton mantiene la primera posición. Partida limpia. Es seguido por Vettel y Bottas. Colisión entre Magnussen y Ericsson.A pits Kevin Magnussen. Vettel conectado a Hamilton. Sale a pista Daniel Ricciardo con dos vueltas perdidasCasi pierde el auto Vettel en la última curva. Viene con todo el alemán sobre Hamilton. Está en activación de DRSIncidente entre Ericsson y Magnussen investigado por los comisarios.Hamilton se aleja de Vettel. Gap de 1.1s y deshabilita DRS para el alemán.Hamilton aprieta y fuerte para alejarse de Vettel. Es 0.1s más veloz por vuelta. Gap de 1.3s.Alonso es P11, presionado por Nico Hülkenberg. El McLaren tratando de sobrevivirHamilton ahora a 1.7s de Vettel. Bottas en P3 está a 3.4s del alemán de Ferrari.Vettel vuelta rápida. Le descuenta 0.2s a Hamilton. Gap de 1.8s.El novato Lance Stroll pasa a Marcus Ericsson y toma el P16. Vandoorne en boxes. Se apagó el McLaren MCL32. Perdió algunos segundo pero pudo regresar a la pista.Sergio Pérez se va a acercando a Carlos Sainz por el P8. Gap de 1.2s.Vettel vuelta rápida nuevamente. Baja a 1.6s el gap con Hamilton.Hamilton reacciona y marca vuelta rápida. Ahora a 1.9s de Vettel.Muy buen trabajo del debutante Antonio Giovinazzi, reemplazando a Pascal Wehrlein en Sauber. Gira en el P14.Problemas para Romain Grosjean. Humo en el auto que proviene de la unidad de potencia. Se baja el francés del Haas VF17.Vettel apretando se acerca nuevamente a Hamilton. Gap cae a 1.4s.Alonso en pits.Vettel con todo sobre Hamilton. Está a tan solo 0.8s. Muy cerca el alemán. Lewis a pits. Hamilton salió con el compuesto blando.Vettel no entra. Intenta alargar el stint que lleva con el compuesto ultrablando.Hamilton marca los mejores sectores y es 0.6s más veloz que Vettel en esta vuelta. Situación a favor del británico.Vettel con el ultrablando es 0.2s más veloz que Hamilton en esta vuelta.Hamilton tiene por delante a Verstappen. Luchan por el P4. Mercedes le ordena a Lewis pasar ya a Max pensando en el liderato de la carrera.Vettel sigue siendo más rápido que Hamilton. Lewis tiene en la mira a Verstappen pero no es fácil adelantar con estos autos. Salida de pista de Magnussen en la curva 3. Puede continuar el danés.Vettel en pits. Salen por delante de Verstappen y Hamilton. Gran maniobra de Sebastian, quien se aleja. Lewis en problemas. Wolff muy molesto.Retiro para Marcus Ericsson.En pits Bottas y Verstappen. Nuevo líder Kimi RäikkönenVettel está a 6.2s de Hamilton. Sólido el alemán, cada vez más fuerte. Lleva el compuesto blando.Bottas marca dos vueltas rápidas. Está a 6.7s de Hamilton. Le descuenta a los brincos a su compañero de equipo.No es el día de Daniel Ricciardo. Se detiene su auto a un costado de la pista. Aún no se baja. Intenta encenderlo, pero no es posible.Ricciardo se sube de nuevo al auto.Bottas le viene descontando décimas a Hamilton. Está a 5s.Ocon presiona a Alonso por el P10.La diferencia entre Vettel y Hamilton es de 7s.Kvyat en pits. Era el último que faltaba por detenerse. Rodaba con el ultrablando.Bottas a 4s de Hamilton.Alonso sigue aguantando la presión de Ocon. Fernando gira en el P10.Ahora Bottas a 3s de Hamilton. No la pasa bien Lewis.Gaps: Vettel-Hamilton 8s, Hamilton-Bottas 2.8s, Bottas-Räikkönen 12s.La diferencia más llamativa es la que existe entre los pilotos de Ferrari. Vettel P1 - Räikkönen P4: 24s.Bottas cada vez más cerca de Hamilton. Está a 2.2s de Lewis.Verstappen vuelta rápida. Aprieta para alcanzar a Räikkönen Está en el P5 a 2.8sMax mantiene un fuerte ritmo. Desea el P4.Problemas en el FW40 para Lance Stroll en su debut. Retiro para el canadiense de 18 años.Pérez en el P7 es presionado por Kvyat. El ruso está a 1s. Compuesto blando para Checo de 27v y súperblando de 10v para Daniil.Verstappen cada vez más cerca de Räikkönen. Gap de 1.5s.Bottas a 2.5s de Hamilton. Se estabiliza la diferencia.Pérez sigue sosteniendo el P7. No es fácil pero hace todo lo posible con el compuesto blando de 30v ahora.Gap entre Vettel y Hamilton es de 8.5s.Alonso defiende con uñas y dientes el último punto. Lo presionan Ocon y Hülkenberg.Retiro para Kevin Magnussen. Haas con sus dos autos fuera de carrera.Kvyat en pits.Alonso pierde dos posiciones en la recta principal Ocon P10 y Hülkenberg P11. Ocon tuvo un toque con Alonso en la penúltima curva. Esto afectó al MCL32 del español.Retiro de Fernando Alonso.Vettel marca la vuelta rápida. Está a 9.4s de Hamilton.Bottas a 1.6s de Hamilton. Viene con todo Valtteri.Vuelta lenta de Pérez. Se acerca Sainz a 1.1s. El mexicano defiende el P7.Última vuelta. Victoria de Sebastian Vettel (Ferrari) en el GP de Australia. 2º Lewis Hamilton (Mercedes), 3º Valtteri Bottas (Mercedes), 4º Kimi Räikkönen (Ferrari), 5º Max Verstappen (Red Bull), 6º Felipe Massa (Williams), 7º Sergio Pérez (Force India), 8º Carlos Sainz (Toro Rosso), 9º Daniil Kvyat (Toro Rosso) y 10º Esteban Ocon (Force India).Kimi Räikkönen registró la vuelta más rápida con 1:26:538 en el giro 56.