PÃ©rez y Ocon tendrÃ¡n el color rosa en sus autos en 2017 - Previo - GP de Australia - Force India

Pérez y Ocon tendrán el color rosa en sus autos en 2017 - Previo - GP de Australia - Force India

La primera carrera del año es siempre una buena diversión. Hemos tenido un invierno largo para recargar las baterías, pero ahora sólo quiero ir a correr de nuevo. Australia es el mejor lugar para empezar la temporada: es un gran país y me gusta. Hay mucho por hacer en Melbourne y es un divertido fin de semana, Incluso si está más ocupado que algunas de las otras carreras.



Es importante no distraerse: queremos empezar bien y volver al ritmo de fin de semana, y seguir adelante con nuestro trabajo. La pista en sí es bastante agradable y es un reto de conducir porque es casi un circuito urbano. Comienza el fin de semana muy verde y a medida que avanza se obtiene un mayor agarre y una mayor confianza en el nuevo auto.



Estoy seguro de que podemos hacerlo bien y ganar puntos desde la primera carrera: Australia es un lugar donde todo puede suceder y hemos visto algunas carreras muy impredecibles allá en el pasado. Nunca se sabe qué oportunidades aparecerán en una carrera, por lo que tienes que estar listo en todo momento para tomarlas

Me siento genial luego de un largo invierno y estoy emocionado por ir a Melbourne. Será la primera vez que compita en Albert Park, así que no conozco la pista, pero el año pasado estuve allí y me gustó lo que pude ver. Es un circuito de la vieja escuela y aquella clase de trazados son los que disfruto. Lógicamente no será fácil cuando no conoces el lugar en detalle, así que será importante aprender rápidamente en la sesión del viernes y escuchar la retroalimentación de los ingenieros, con el objetivo de ser más rápido o de hacer que el auto sea más veloz. Creo que tenemos todas las herramientas y las personas alrededor para conseguirlo.



Unirme a este equipo fue positivo desde mi perspectiva. El equipo me ha recibido bien y me hacen sentir de la misma forma. Me siento cómodo por la forma en la que trabajamos y esto me ayudará a que de lo mejor de mí en Australia.



Creo que realizamos un buen trabajo como equipo durante las pruebas invernales y también tengo confianza por todo el trabajo en el simulador que hicimos durante el invierno. Continuamos presionando en el simulador y estuve en la fábrica hace algunos días para los últimos preparativos para Melbourne. Estuve muy abierto para el equipo y les dije que estaría disponible en la sede general para cuando me necesitaran.



Estoy satisfecho con el trabajo que hemos realizado juntos hasta el momento. Creo que estamos en un pista donde podemos extraer todo del auto, el cual es nuestro objetivo. Saldremos y daremos los mejor que podamos. Veremos dónde estamos

En el Circuito Albert Park de Melbourne debutará la nueva generación de monoplazas de Fórmula 1. El Sahara Force India VJM10 del mexicano Sergio Pérez y el francés Esteban Ocon, presenta nuevos colores, donde predomina el rosa, en virtud de su nuevo patrocinador: BWT, firma líder en Europa en tratamiento de agua.".".