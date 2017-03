Bottas baja los tiempos y Räikkönen sufre un despiste - Tests en Barcelona - Día 6

Pos. Piloto Nac. Equipo/Auto Neum. Tiempo Vueltas 1 V. Bottas FIN Mercedes/F1 W08 P 1:19.310 70 2 F. Massa BRA Williams/FW40 P 1:19.420 63 3 K. Räikkönen FIN Ferrari/SF16-H P 1:20.406 53 4 M. Verstappen HOL Red Bull/RB13 P 1:20.432 102 5 L. Stroll CAN Williams/FW40 P 1:20.579 59 6 L. Hamilton GBR Mercedes/F1 W08 P 1:20.702 79 7 N.Hülkenberg ALE Renault/R.S.17 P 1:21.213 61 8 S. Pérez MEX Force India/VJM10 P 1:21.297 100 9 C. Sainz ESP Toro Rosso/STR12 P 1:21.872 92 10 R. Grosjean FRA Haas/VF-17 P 1:21.887 96 11 P. Wehrlein ALE Sauber/C36 P 1:23.000 59 12 F. Alonso ESP McLaren/MP4-30 P 1:23.041 46 13 M. Ericsson SUE Sauber/C36 P 1:23.384 46 14 J. Palmer GBR Renault/R.S.17 P 1:24.774 29

El sexto día de pretemporada de la F1 en el Circuit de Barcelona-Catalunya ha resultado especialmente vibrante. Valtteri Bottas ha batido un nuevo récord oficioso del trazado catalán a los mandos de su potente Mercedes. Sin duda, una inmejorable manera de culminar una jornada que ha registrado la presencia de hasta 14 pilotos sobre la pista.El día prometía emociones fuertes y muchos alicientes para los aficionados que han acudido al Circuit. Los más madrugadores han podido ver cómo Fernando Alonso era el primero en pisar el asfalto, nada más encenderse el semáforo verde. Esas buenas perspectivas para McLaren se han ido diluyendo y el asturiano ha pasado más tiempo en boxes que sobre la pista, ya que sólo ha podido completar 46 vueltas.Mientras en McLaren resucitan los fantasmas del pasado, en Mercedes se mantienen igual de esplendorosos que terminaron la pasada temporada. Este miércoles, la escudería alemana ha vuelto a lucir su gran potencial. Bottas ha detenido el cronómetro en 1:19.310 y ha batido así el récord de estos tests de F1 que él mismo estableció la semana pasada.Pero eso no es todo, ya que el equipo Campeón del Mundo los tres últimos años, también ha dado una nueva lección de fiabilidad. Su auto no sólo es rápido, sino que, además, no se avería. Así lo refleja que entre Bottas por la mañana (70) y Hamilton por la tarde (79), haya sumado la friolera de 149 vueltas hoy. Incluso se han permitido el lujo de probar la curiosa aleta de tiburón y el ya famoso doble T-Wing, además de completar un stint de 20 vueltas con el compuesto ultrablando de Pirelli.También está en plena forma Williams. Tras dar la sorpresa ayer, Felipe Massa ha mantenido hoy un excelente nivel. A última hora de la mañana y con neumáticos ultrablandos, el brasileño de Williams firmaba una mejor vuelta de 1:19.420 que le catapulta hasta el segundo lugar provisional en la tabla de tiempos, tanto del día como de toda la pretemporada.Detrás de Bottas y Massa han rodado Kimi Raikkonen (Ferrari) con 1:20.406 y Max Verstappen (Red Bull) con 1:20.432, ambos registros marcados durante la mañana. No ha sido un día demasiado bueno para la Scuderia, bastante menos activa de lo habitual por distintos motivos. Antes del parón del mediodía, se ausentaba bastante tiempo de la pista alegando “comprobaciones en el sistema de fluidos”, mientras que por la tarde, Räikkönen se salía en la curva 3 y, a causa de los desperfectos, se quedaba en tan sólo 53 giros, lejos de los 168 completados ayer por su compañero Sebastian Vettel. En Red Bull también despedían el día con mal sabor de boca, ya que su RB13 se detenía averiado en la curva 13 minutos antes de acabar la sesión.Hoy, cuatro escuderías han decidido relevar a sus pilotos tras la pausa del mediodía. De esta forma, han entrado en acción Lewis Hamilton (Mercedes), Lance Stroll (Williams), Jolyon Palmer (Renault) y Marcus Ericsson (Sauber). Esta circunstancia ha permitido ver en acción a un total de 14 pilotos, una cifra inédita en lo que se lleva de pretemporada en el Circuit.Uno de los grandes alicientes del público local era ver al español Carlos Sainz inaugurar su segunda semana de test. El piloto de Toro Rosso lo ha hecho con mejores sensaciones y menos problemas que otros días. Fruto de esta mejora, ha sido capaz de bajar por primera vez este invierno de 1:22, al firmar una mejor vuelta de 1:21.872 con compuestos blandos. Una marca que, aunque no es para tirar cohetes, sí invita al optimismo.Precisamente, Sainz será protagonista mañana de una visita solidaria organizada por el Circuit de Barcelona-Catalunya, conjuntamente con el piloto de Toro Rosso. Con las entradas agotadas hace tiempo, la totalidad del importe recaudado se donará a Wings for life, una fundación sin ánimo de lucro que reúne fondos para la investigación de las lesiones de médula espinal.Por otro lado, el viernes se clausurará la campaña de donación de sangre impulsada conjuntamente por el Banco de Sangre y Tejidos y el Circuit de Barcelona-Catalunya. A lo largo del día, se podrá donar sangre en la Zona Comercial del Circuit (detrás de la Tribuna Principal), con la intención de que los espectadores, trabajadores y cualquier persona que se encuentre en la instalación pueda hacer la donación. También estarán invitados los pilotos y todos los miembros de las escuderías.Cabe recordar que el público tiene acceso gratuito a los Formula One Test Days con la entrada para asistir al FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2017, a celebrar del 12 al 14 de mayo, así como los Abonados Socios y los Oficiales del Circuit. El resto de aficionados pueden comprar sus tickets a través de la web del Circuit y en las taquillas 1 y 3 a un precio de 18 euros.A continuación los tiempos de la jornada: